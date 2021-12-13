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ما بين التفاؤل الإيراني والتحذير الأوروبي، ما مصير مفاوضات فيينا؟
ما بين التفاؤل الإيراني والتحذير الأوروبي، ما مصير مفاوضات فيينا؟
أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، إحراز تقدم في تحديد جدول أعمال الموضوعات التي ستناقش في المحادثات الجارية حاليا في فيينا لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T14:16+0000
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ما بين التفاؤل الإيراني والتحذير الأوروبي، ما مصير مفاوضات فيينا ؟
ما بين التفاؤل الإيراني والتحذير الأوروبي، ما مصير مفاوضات فيينا ؟
وقال باقري في تصريحات أوردتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، إن "الجانبين يمضيان قدما من أجل التوصل إلى إجماع واضح بشأن نطاق وحدود القضايا التي ستدرج في جدول المفاوضات..يأتي ذلك في الوقت الذي وجه أعضاء مجموعة السبع في ختام اجتماعهم بليفربول تحذيرا لإيران، مذكرين بأن المحادثات هي "فرصتها الأخيرة"، حسبما قالت الوزيرة البريطانية التي تتولى بلادها رئاسة المجموعة، موضحة "لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.في سياق متصل كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن زيادة احتمالية التوصل إلى اتفاق بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، بشأن البرنامج النووي الإيراني.وتعليقا على هذ الموضوع قال الخبير الاستراتيجي العميد، شارل أبي نادر، إن: "مسار المفاوضات يدل على وجود معطيات جديدة وهذا يتضح من خلال عدد الوفود التقنية والعلمية والقانونية والمالية التي دعم بها الوفد الإيراني الأمر الذي يشير إلى أن هناك تقدما ودخولا في التفاصيل، وأنه تم تجاوز العناوين الرئيسية والتي كانت تمثل العراقيل وهي مسألة إلغاء العقوبات بالكامل قبل العودة ووقف التخصيب.وأضاف أنه قد يكون هناك موضوعات أخرى على طاولة التفاوض ربما لا يريد الطرف الإيراني الاشارة إليها، وأن الأوربيين أشاروا إلى موضوعات أخرى تتعلق بالنفوذ والصواريخ، كما أكد أن الموقف الاسرائيلي المتشدد تجاه مفاوضات فيينا يعطي انطباعا بأنه سيتم الغاء العقوبات كما تريد طهران.من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي، كريم بدر إن: "كل طرف يرى مباحثات فيينا من زاوية مصالحه، فإيران ترى تقدما في حين أن الأوروبيين يضغطون على طهران، معتقدا أنه قد يحدث انفراج خلال هذه المحادثات وتطور لصالح طهران.ولفت إلى أن الجميع يريد لهذه المفاوضات أن تنجح، حيث إن الأوربيين يرون أن ايران تتجه سريعا نحو إمكانية امتلاك قنبلة نووية ، كما أن التوتر الحاصل بين إسرائيل وأمريكا بخصوص الملف النووي يشير إلي أن واشنطن تتجه لأن يكون هناك اتفاق.واختتم حديثه بالقول" إنه في حل فشل المفاوضات فلن يبقى أمام الجميع إلا التصعيد العسكري".للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح"إعداد وتقديم.. دعاء ثابت
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ما بين التفاؤل الإيراني والتحذير الأوروبي، ما مصير مفاوضات فيينا؟

14:16 GMT 13.12.2021
ما بين التفاؤل الإيراني والتحذير الأوروبي، ما مصير مفاوضات فيينا ؟
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أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، إحراز تقدم في تحديد جدول أعمال الموضوعات التي ستناقش في المحادثات الجارية حاليا في فيينا لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي لبلاده.
وقال باقري في تصريحات أوردتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، إن "الجانبين يمضيان قدما من أجل التوصل إلى إجماع واضح بشأن نطاق وحدود القضايا التي ستدرج في جدول المفاوضات..
يأتي ذلك في الوقت الذي وجه أعضاء مجموعة السبع في ختام اجتماعهم بليفربول تحذيرا لإيران، مذكرين بأن المحادثات هي "فرصتها الأخيرة"، حسبما قالت الوزيرة البريطانية التي تتولى بلادها رئاسة المجموعة، موضحة "لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.
في سياق متصل كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن زيادة احتمالية التوصل إلى اتفاق بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وتعليقا على هذ الموضوع قال الخبير الاستراتيجي العميد، شارل أبي نادر، إن: "مسار المفاوضات يدل على وجود معطيات جديدة وهذا يتضح من خلال عدد الوفود التقنية والعلمية والقانونية والمالية التي دعم بها الوفد الإيراني الأمر الذي يشير إلى أن هناك تقدما ودخولا في التفاصيل، وأنه تم تجاوز العناوين الرئيسية والتي كانت تمثل العراقيل وهي مسألة إلغاء العقوبات بالكامل قبل العودة ووقف التخصيب.
وأضاف أنه قد يكون هناك موضوعات أخرى على طاولة التفاوض ربما لا يريد الطرف الإيراني الاشارة إليها، وأن الأوربيين أشاروا إلى موضوعات أخرى تتعلق بالنفوذ والصواريخ، كما أكد أن الموقف الاسرائيلي المتشدد تجاه مفاوضات فيينا يعطي انطباعا بأنه سيتم الغاء العقوبات كما تريد طهران.
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي، كريم بدر إن: "كل طرف يرى مباحثات فيينا من زاوية مصالحه، فإيران ترى تقدما في حين أن الأوروبيين يضغطون على طهران، معتقدا أنه قد يحدث انفراج خلال هذه المحادثات وتطور لصالح طهران.
ولفت إلى أن الجميع يريد لهذه المفاوضات أن تنجح، حيث إن الأوربيين يرون أن ايران تتجه سريعا نحو إمكانية امتلاك قنبلة نووية ، كما أن التوتر الحاصل بين إسرائيل وأمريكا بخصوص الملف النووي يشير إلي أن واشنطن تتجه لأن يكون هناك اتفاق.
واختتم حديثه بالقول" إنه في حل فشل المفاوضات فلن يبقى أمام الجميع إلا التصعيد العسكري".
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