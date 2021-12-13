https://arabic.sputniknews.com/20211213/محمد-بن-راشد-يكشف-ما-كان-مذهلا-خلال-الاجتماع-الأخير-لمجلس-الوزراء-في-2021-1053897021.html

محمد بن راشد يكشف "ما كان مذهلا" خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2021‏

محمد بن راشد يكشف "ما كان مذهلا" خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2021‏

استعرض حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، أبرز إنجازات الإمارات العربية ‏المتحدة، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لعام 2021 الذي يوشك على... 13.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-13T15:39+0000

2021-12-13T15:39+0000

2021-12-13T15:39+0000

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وأشار في سلسلة تغريدات له عبر حسابه على موقع "تويتر"، إلى أن من أبرز أحداث الإمارات خلال 2021 ما وصفه بـ"ما كان مذهلا"، وهو أكبر تغيير تشريعي في تاريخ البلاد، من خلال صياغة وتحديث 50 قانونا في كافة المجالات.وكان رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اعتمد الشهر الماضي أكثر من 40 قانونا لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة، وتم وصف المشروعات بـ"أضخم" مشروع لتطوير التشريعات.كما قال حاكم دبي في تغريدة أخرى له، اليوم الاثنين، إن "بلاده هي الأولى عالميا في 152 مؤشر تنموي واقتصادي، وأن اقتصاد الإمارات هو الأكثر استقطابا للاستثمارات الخارجية إقليميا، و الأول عالميا في استقطاب المواهب، والأعلى دوليا في استقطاب السياح بعد الجائحة"، مؤكدا أن "دولة الإمارات في 2021 كانت استثنائية وستبقى".ولفت حاكم دبي في اجتماعه لليوم الاثنين، إلى أنه "في عام 2021 تم تصنيف الإمارات السيادي المالي كالأعلى في المنطقة"، وأشار إلى أن "بلاده هي الأعلى كذلك في سيادة القانون، وفي مؤشرات الشفافية في المنطقة، وأن تعليم الإمارات هو الأفضل عربيا في العلوم والرياضيات، وأن حكومة بلاده هي الثانية عالميا في التكيف مع المتغيرات، كما أنها كانت الأكثر تكيفا اقتصاديا وصحيا مع أكبر جائحة عالمية".وختم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تغريداته بتوقعاته الشخصية بشأن العام المقبل 2022، وهي أنه سيكون "أفضل وأجمل وأعظم بكوادر بلاده وشبابه وبشاباته، وبعزيمتهم كدولة تدخل الـ50 جديدة بكل استعداد وثقة"، بحسب قوله.

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