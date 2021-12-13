مخاطر شرب الشاي الأخضر يوميا

وقالت: "شرب الشاي الأخضر كل يوم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات حمض البوليك، ونتيجة لذلك، إلى خطر الإصابة بالنقرس".النقرس هو أحد أنواع التهاب المفاصل العديدة ويسبب التهابًا حادًا في المفاصل، غالبًا في الساق، ويؤثر على إصبع القدم الكبير. ينتج هذا الالتهاب عن تراكم بلورات حمض البوليك في المفاصل، والتي لا يملك الجسم وقتًا لمعالجتها وإخراجها.وفقًا للطبيبة، تم تحديد العلاقة بين استهلاك الشاي الأخضر وتطور النقرس في الدراسات العلمية.وأضافت: "إذا كان يجب الاختيار بين الشاي الأخضر والأسود، فالأسود بالتأكيد"، وفقا لموقع ميديك فوروم.
النقرس هو أحد أنواع التهاب المفاصل العديدة ويسبب التهابًا حادًا في المفاصل، غالبًا في الساق، ويؤثر على إصبع القدم الكبير. ينتج هذا الالتهاب عن تراكم بلورات حمض البوليك في المفاصل، والتي لا يملك الجسم وقتًا لمعالجتها وإخراجها.
وفقًا للطبيبة، تم تحديد العلاقة بين استهلاك الشاي الأخضر وتطور النقرس في الدراسات العلمية.
وأضافت: "إذا كان يجب الاختيار بين الشاي الأخضر والأسود، فالأسود بالتأكيد"، وفقا لموقع ميديك فوروم.