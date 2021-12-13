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https://arabic.sputniknews.com/20211213/مخاطر-شرب-الشاي-الأخضر-يوميا-1053870597.html
مخاطر شرب الشاي الأخضر يوميا
مخاطر شرب الشاي الأخضر يوميا
حذرت طبيبة أمراض الروماتيزم، الروسية أليونا زاغريبنيوفا، من أن الإدمان على شرب الشاي الأخضر يمكن أن يضر الجسم، بغض النظر عن أن هذا المشروب يعتبر صحيا للغاية. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T05:18+0000
2021-12-13T05:18+0000
مجتمع
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وقالت: "شرب الشاي الأخضر كل يوم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات حمض البوليك، ونتيجة لذلك، إلى خطر الإصابة بالنقرس".النقرس هو أحد أنواع التهاب المفاصل العديدة ويسبب التهابًا حادًا في المفاصل، غالبًا في الساق، ويؤثر على إصبع القدم الكبير. ينتج هذا الالتهاب عن تراكم بلورات حمض البوليك في المفاصل، والتي لا يملك الجسم وقتًا لمعالجتها وإخراجها.وفقًا للطبيبة، تم تحديد العلاقة بين استهلاك الشاي الأخضر وتطور النقرس في الدراسات العلمية.وأضافت: "إذا كان يجب الاختيار بين الشاي الأخضر والأسود، فالأسود بالتأكيد"، وفقا لموقع ميديك فوروم.
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مخاطر شرب الشاي الأخضر يوميا

05:18 GMT 13.12.2021
© Photo / pixabay/congerdesignشاي النعناع
شاي النعناع - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© Photo / pixabay/congerdesign
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حذرت طبيبة أمراض الروماتيزم، الروسية أليونا زاغريبنيوفا، من أن الإدمان على شرب الشاي الأخضر يمكن أن يضر الجسم، بغض النظر عن أن هذا المشروب يعتبر صحيا للغاية.
وقالت: "شرب الشاي الأخضر كل يوم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات حمض البوليك، ونتيجة لذلك، إلى خطر الإصابة بالنقرس".
النقرس هو أحد أنواع التهاب المفاصل العديدة ويسبب التهابًا حادًا في المفاصل، غالبًا في الساق، ويؤثر على إصبع القدم الكبير. ينتج هذا الالتهاب عن تراكم بلورات حمض البوليك في المفاصل، والتي لا يملك الجسم وقتًا لمعالجتها وإخراجها.
وفقًا للطبيبة، تم تحديد العلاقة بين استهلاك الشاي الأخضر وتطور النقرس في الدراسات العلمية.
وأضافت: "إذا كان يجب الاختيار بين الشاي الأخضر والأسود، فالأسود بالتأكيد"، وفقا لموقع ميديك فوروم.
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