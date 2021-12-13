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https://arabic.sputniknews.com/20211213/مركز-التنبؤ-بالفيضان-المصري-هذه-أماكن-سقوط-الأمطار-خلال-الأيام-الـ3-المقبلة-1053894417.html
مركز التنبؤ بالفيضان المصري: هذه أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام الـ3 المقبلة
مركز التنبؤ بالفيضان المصري: هذه أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام الـ3 المقبلة
كشف مركز التنبؤ بالفيضان المصري، عن الأماكن التي يتوقع سقوط أمطار فيها خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بدء من اليوم الاثنين. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T14:29+0000
2021-12-13T14:29+0000
2021-12-13T14:29+0000
طقس
أمطار
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وحسب ما نشره المركز التابع لوزاة الموارد المائية المصرية، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أن أمطارا خفيفة سوف تكون في عدة مناطق على مستوى الجمهورية خلال الفترة من الاثنين وحتى الأربعاء.فيوم الاثنين 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيكون هناك احتمال لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.وفي الثلاثاء 14 ديسمبر، توقع المركز سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال سيناء وجنوب البحر الأحمر.أما في الـ15 من ديسمبر، فقال إن هناك احتمالا لسقوط أمطار خفيفة أيضا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومنطقة حلايب وشلاتين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طقس, أمطار
مركز التنبؤ بالفيضان المصري: هذه أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام الـ3 المقبلة
كشف مركز التنبؤ بالفيضان المصري، عن الأماكن التي يتوقع سقوط أمطار فيها خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بدء من اليوم الاثنين.
وحسب ما نشره المركز التابع لوزاة الموارد المائية المصرية، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أن أمطارا خفيفة سوف تكون في
عدة مناطق على مستوى الجمهورية
خلال الفترة من الاثنين وحتى الأربعاء.
فيوم الاثنين 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيكون هناك احتمال لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.
وفي الثلاثاء 14 ديسمبر، توقع المركز
سقوط أمطار خفيفة
على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال سيناء وجنوب البحر الأحمر.
أما في الـ15 من ديسمبر، فقال إن هناك احتمالا لسقوط أمطار خفيفة أيضا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومنطقة حلايب وشلاتين.