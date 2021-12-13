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https://arabic.sputniknews.com/20211213/مسؤول-أردني-فحص-كورونا-قبل-التجمعات-يشمل-حفلات-الزفاف-1053871328.html
مسؤول أردني: فحص كورونا قبل التجمعات يشمل حفلات الزفاف
مسؤول أردني: فحص كورونا قبل التجمعات يشمل حفلات الزفاف
قال مسؤول أردني إن حفلات الزفاف تدخل ضمن التجمعات التي يشملها قرار إجراء فحص كورونا قبل حضورها. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T06:36+0000
2021-12-13T06:36+0000
الأردن
فيروس كورونا
أوميكرون
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، مساء الأحد، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي لقناة "رؤيا"، نقلتها وكالة "عمون".وأوضح البلبيسي أن "قرار فحص كورونا قبل حضور التجمعات يشمل حفلات الزفاف"، لافتا إلى أن "الحكومة لديها القدرة على مراقبة الأمر".ولفت إلى أن سعر فحص كورونا في المطار يبلغ ما بين 15- 20 دينارا (21- 28 دولارا) وفق قرار جديدة تم توقيعه أمس.وبين البلبيسي أن القادمين من الدول الواقعة بجنوب إفريقيا سيتم عزلهم على نفقتهم الخاصة، مضيفا "الحالة التي ستكتشف في الأردن سيتم عزلها مؤسسياً"، وذلك للحد من تفشي متحور أوميكرون.وسبق أن أقرت الحكومة الأردنية توصيات لجنة الأوبئة والتي تشمل بما في ذلك إجراء فحص كورونا (PCR)، للقادمين إلى المملكة عبر جميع المعابر البرية والجوية، وذلك بغض النظر عن حالتهم التطعيمية، إضافة إلى إجراء نفس الفحص للمشاركين في أي تجمع أو حفل قبل 48 ساعة من إجرائه.وكانت وزارة الصحة الأردنية قد أعلنت، الخميس الماضي، عن تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون في المملكة.وذكرت وزارة الصحة، أن الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان.وأضافت، أن الإصابة الثانية تعود لمواطن أردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخراً، وهو محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضاً، ويجري حالياً إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الإصابة.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/مسؤول-في-قطاع-الصحة-الأردني-تلقي-جرعتين-من-اللقاح-لا-يكفي-فيديو-1053847164.html
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الأردن, فيروس كورونا, أوميكرون

مسؤول أردني: فحص كورونا قبل التجمعات يشمل حفلات الزفاف

06:36 GMT 13.12.2021
© REUTERS / Muhammad Hamedكورونا في الأردن
كورونا في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / Muhammad Hamed
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قال مسؤول أردني إن حفلات الزفاف تدخل ضمن التجمعات التي يشملها قرار إجراء فحص كورونا قبل حضورها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، مساء الأحد، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي لقناة "رؤيا"، نقلتها وكالة "عمون".
وأوضح البلبيسي أن "قرار فحص كورونا قبل حضور التجمعات يشمل حفلات الزفاف"، لافتا إلى أن "الحكومة لديها القدرة على مراقبة الأمر".
ولفت إلى أن سعر فحص كورونا في المطار يبلغ ما بين 15- 20 دينارا (21- 28 دولارا) وفق قرار جديدة تم توقيعه أمس.
كورونا في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
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أمس, 12:42 GMT
وبين البلبيسي أن القادمين من الدول الواقعة بجنوب إفريقيا سيتم عزلهم على نفقتهم الخاصة، مضيفا "الحالة التي ستكتشف في الأردن سيتم عزلها مؤسسياً"، وذلك للحد من تفشي متحور أوميكرون.
وسبق أن أقرت الحكومة الأردنية توصيات لجنة الأوبئة والتي تشمل بما في ذلك إجراء فحص كورونا (PCR)، للقادمين إلى المملكة عبر جميع المعابر البرية والجوية، وذلك بغض النظر عن حالتهم التطعيمية، إضافة إلى إجراء نفس الفحص للمشاركين في أي تجمع أو حفل قبل 48 ساعة من إجرائه.
وكانت وزارة الصحة الأردنية قد أعلنت، الخميس الماضي، عن تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون في المملكة.
وذكرت وزارة الصحة، أن الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان.
وأضافت، أن الإصابة الثانية تعود لمواطن أردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخراً، وهو محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضاً، ويجري حالياً إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الإصابة.
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