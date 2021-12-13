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مسؤول إماراتي: نريد تجنب صراع كبير مع إيران بأي ثمن ونسعى لتحسين العلاقات مع تركيا
مسؤول إماراتي: نريد تجنب صراع كبير مع إيران بأي ثمن ونسعى لتحسين العلاقات مع تركيا
قال مسؤول إماراتي بارز، إن بلاده تريد تجنب صراع كبير من شأنه أن يورط الولايات المتحدة ودول المنطقة بأي ثمن، في إشارة إلى تصعيد محتمل مع إيران بسبب برنامجها... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T13:49+0000
2021-12-13T13:49+0000
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وأوضح أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، في تصريحات لمركز أبحاث مقره الولايات المتحدة "نريد تجنب صراع كبير من شأنه أن يورط الولايات المتحدة أو فعليا دول المنطقة... مصلحتنا هي محاولة تجنب ذلك بأي ثمن".ولدى أبوظبي، التي أقامت علاقات مع إسرائيل العام الماضي، مخاوف مشتركة مع واشنطن وتل أبيب تجاه طموحات إيران النووية وبرامجها الصاروخية، لكنها تحاول تحقيق التوازن بين تحجيم إيران وحماية مصالحها الاقتصادية كمركز سياحي وتجاري بعد جائحة كوفيد-19 في مواجهة المنافسة الاقتصادية المتزايدة في المنطقة.وأضاف قرقاش أن الإمارات تريد إيجاد "قاسم اقتصادي مشترك" لتحسين العلاقات مع إيران وتركيا وسوريا، حتى في الوقت الذي تبني فيه أبوظبي على العلاقات التي أقامتها مع إسرائيل.وترفض إيران الشكوك الغربية بأنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وتقول إن أنشطتها النووية لأغراض مدنية متعلقة بالطاقة. وتقول أيضا إنها التزمت ببنود اتفاق 2015 بحسن نية وتريد رفع جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحاب ترامب من الصفقة.وكان مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، قد زار طهران الأسبوع الماضي وشدد على أن تطوير العلاقات الحميمة والأخوية مع إيران من أهم أولويات أبو ظبي.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/تقرير-الإمارات-تطلب-دفاعا-عسكريا-لسمائها-وإسرائيل-ترفض-1053888068.html
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العالم العربي, العالم, الإمارات, الملف النووي الإيراني, إيران

مسؤول إماراتي: نريد تجنب صراع كبير مع إيران بأي ثمن ونسعى لتحسين العلاقات مع تركيا

13:49 GMT 13.12.2021
© AP Photo / Kamran Jebreiliأنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AP Photo / Kamran Jebreili
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قال مسؤول إماراتي بارز، إن بلاده تريد تجنب صراع كبير من شأنه أن يورط الولايات المتحدة ودول المنطقة بأي ثمن، في إشارة إلى تصعيد محتمل مع إيران بسبب برنامجها النووي.
وأوضح أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، في تصريحات لمركز أبحاث مقره الولايات المتحدة "نريد تجنب صراع كبير من شأنه أن يورط الولايات المتحدة أو فعليا دول المنطقة... مصلحتنا هي محاولة تجنب ذلك بأي ثمن".
ولدى أبوظبي، التي أقامت علاقات مع إسرائيل العام الماضي، مخاوف مشتركة مع واشنطن وتل أبيب تجاه طموحات إيران النووية وبرامجها الصاروخية، لكنها تحاول تحقيق التوازن بين تحجيم إيران وحماية مصالحها الاقتصادية كمركز سياحي وتجاري بعد جائحة كوفيد-19 في مواجهة المنافسة الاقتصادية المتزايدة في المنطقة.
القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
تقرير: الإمارات تطلب "دفاعا عسكريا" لسمائها وإسرائيل ترفض
13:15 GMT
وأضاف قرقاش أن الإمارات تريد إيجاد "قاسم اقتصادي مشترك" لتحسين العلاقات مع إيران وتركيا وسوريا، حتى في الوقت الذي تبني فيه أبوظبي على العلاقات التي أقامتها مع إسرائيل.
من جهته قال المحلل السياسي الإماراتي عبد الخالق عبد الله "حان وقت التهدئة وليس التصعيد. إذا كان لدى إسرائيل الرغبة (في التصعيد)، فلن نشاركها".
وترفض إيران الشكوك الغربية بأنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وتقول إن أنشطتها النووية لأغراض مدنية متعلقة بالطاقة.
وتقول أيضا إنها التزمت ببنود اتفاق 2015 بحسن نية وتريد رفع جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحاب ترامب من الصفقة.
وكان مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، قد زار طهران الأسبوع الماضي وشدد على أن تطوير العلاقات الحميمة والأخوية مع إيران من أهم أولويات أبو ظبي.
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