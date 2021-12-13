تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
رئيس الأركان الإيراني يعلن حل بعض سوء التفاهم مع مسؤولين من الإمارات والسعودية
https://arabic.sputniknews.com/20211213/مسؤول-سعودي-المحادثات-مع-إيران-لم-تحقق-نتائج-مهمة-لأنها-تماطل-وليست-جادة-1053880101.html
مسؤول سعودي: المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة لأنها تماطل وليست جادة
مسؤول سعودي: المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة لأنها تماطل وليست جادة
قال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إن المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة لأن طهران تنتهج موقفا يتسم بالمماطلة وليست جادة بشأن المحادثات... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T10:33+0000
2021-12-13T10:33+0000
العالم العربي
العالم
أخبار السعودية اليوم
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102735/02/1027350282_0:49:4953:2835_1920x0_80_0_0_b926ada5726feef571d07e5b8f7b906b.jpg
وأوضح المعلمي في مقابلة بالفيديو مع صحيفة "عرب نيوز" السعودية، نشرت اليوم الاثنين، أن المملكة ترغب في دفع المناقشات نحو القضايا الجوهرية التي تتعلق بسلوك الحكومة الإيرانية في المنطقة، لكن إيران مستمرة في عدم الجدية.وقال "ما دام الإيرانيون يستمرون في عدم الجدية تجاه هذه المحادثات فلن يتحقق أي شيء. الإيرانيون يتخذون موقفا يعتمد على الأمد البعيد. لسنا مهتمين بالمحادثات من أجل المحادثات".وبدأت المملكة وإيران محادثات مباشرة وصفتها بأنها ودية استكشافية هذا العام، في حين ذكرت إيران أن المحادثات قطعت "مسافة جيدة"، لكنها لا تزال بعيدة عن المنشود.وقال المعلمي "قضية اليمن أثبتت أنها عسيرة الحل لمجرد استمرار الحوثيين في تلقي إمدادات متواصلة من الأسلحة والذخيرة من الجهات التي تساعدهم خاصة إيران" مكررا تهمة تنفيها إيران.ويُنظر إلى الصراع على أنه حرب بالوكالة بين الرياض وطهران اللتين تتنافسان على النفوذ في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20211116/إيران-ترد-على-وزير-الخارجية-السعودي-لا-جديد-وفتح-السفارتين-بعيد-1050720365.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102735/02/1027350282_376:0:4780:3303_1920x0_80_0_0_b19aa8c03eb23d85869ddaaeb85e5d36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, أخبار السعودية اليوم, إيران

مسؤول سعودي: المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة لأنها تماطل وليست جادة

10:33 GMT 13.12.2021
© AP Photo / Mary Altafferعبد الله المعلمي
عبد الله المعلمي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
تابعنا عبر
قال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إن المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة لأن طهران تنتهج موقفا يتسم بالمماطلة وليست جادة بشأن المحادثات مع الرياض.
وأوضح المعلمي في مقابلة بالفيديو مع صحيفة "عرب نيوز" السعودية، نشرت اليوم الاثنين، أن المملكة ترغب في دفع المناقشات نحو القضايا الجوهرية التي تتعلق بسلوك الحكومة الإيرانية في المنطقة، لكن إيران مستمرة في عدم الجدية.
وقال "ما دام الإيرانيون يستمرون في عدم الجدية تجاه هذه المحادثات فلن يتحقق أي شيء. الإيرانيون يتخذون موقفا يعتمد على الأمد البعيد. لسنا مهتمين بالمحادثات من أجل المحادثات".
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2021
إيران ترد على وزير الخارجية السعودي: لا جديد وفتح السفارتين "بعيد"
16 نوفمبر, 13:31 GMT
وبدأت المملكة وإيران محادثات مباشرة وصفتها بأنها ودية استكشافية هذا العام، في حين ذكرت إيران أن المحادثات قطعت "مسافة جيدة"، لكنها لا تزال بعيدة عن المنشود.
وقال المعلمي "قضية اليمن أثبتت أنها عسيرة الحل لمجرد استمرار الحوثيين في تلقي إمدادات متواصلة من الأسلحة والذخيرة من الجهات التي تساعدهم خاصة إيران" مكررا تهمة تنفيها إيران.
ويُنظر إلى الصراع على أنه حرب بالوكالة بين الرياض وطهران اللتين تتنافسان على النفوذ في المنطقة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:35 GMTجونسون يرفع حالة الطوارئ في بريطانيا للمستوى الرابع بسبب تضاعف حالات "أوميكرون"
11:33 GMTفيديو اختبار طائرة مسيرة انتحارية روسية من ناقلة بحرية
11:32 GMTهل تنزع الإمارات فتيل التوتر بين إيران وإسرائيل؟
11:31 GMTلوكاشينكو: نجحنا في إقناع آلاف من اللاجئين بالعودة إلى أوطانهم
11:29 GMTولي عهد أبوظبي: نأمل أن تعزز زيارة بينيت التعاون لصالح شعوب المنطقة
11:29 GMTصحفي لبناني يبكي بلاده على الهواء... فيديو
11:24 GMTالنحل يعود أدراجه إلى سوريا... فيديو وصور
11:17 GMTرئيس الأركان الإيراني يعلن حل بعض سوء التفاهم مع مسؤولين من الإمارات والسعودية
11:16 GMTاختيار ملكة جمال الكون لعام 2021
11:06 GMTمجلس النواب الأردني يحيل وزير الري السابق إلى مكافحة الفساد
11:00 GMTوزير الداخلية الفرنسي: فتشنا 99 مسجدا وأغلقنا 21 منها والعمل جار لغلق 6 أخرى
10:57 GMTهيلاري كلينتون تتوقع ترشح ترامب للرئاسة في 2024... "قد تكون النهاية لديمقراطيتنا"‏
10:46 GMTالشمس لا تلفح طياري المقاتلات الروسية
10:39 GMTإبراهيموفيتش: أنا أكبر من جائزة "الكرة الذهبية"
10:33 GMTمسؤول سعودي: المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة لأنها تماطل وليست جادة
10:30 GMTطبيبة تحذر من تناول المسكنات عند الشعور بألم مفاصل حاد
10:23 GMT‏"ناسا" تطور أكياس نوم لحماية رواد الفضاء من سحق عيونهم وتدهور بصرهم... صورة
10:21 GMTالسعودية وإيران تعقدان جلسة مباحثات أمنية مباشرة في الأردن
10:13 GMTواقعة صادمة.. رجل يتلقى لقاح كورونا 10 مرات في يوم بدلا من الخائفين مقابل المال
10:10 GMTالمنفي: ندعم توحيد المؤسسة العسكرية وإجراء انتخابات نزيهة في ليبيا