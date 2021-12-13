https://arabic.sputniknews.com/20211213/مسؤول-سعودي-المحادثات-مع-إيران-لم-تحقق-نتائج-مهمة-لأنها-تماطل-وليست-جادة-1053880101.html

مسؤول سعودي: المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة لأنها تماطل وليست جادة

مسؤول سعودي: المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة لأنها تماطل وليست جادة

قال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إن المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة لأن طهران تنتهج موقفا يتسم بالمماطلة وليست جادة بشأن المحادثات... 13.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-13T10:33+0000

2021-12-13T10:33+0000

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وأوضح المعلمي في مقابلة بالفيديو مع صحيفة "عرب نيوز" السعودية، نشرت اليوم الاثنين، أن المملكة ترغب في دفع المناقشات نحو القضايا الجوهرية التي تتعلق بسلوك الحكومة الإيرانية في المنطقة، لكن إيران مستمرة في عدم الجدية.وقال "ما دام الإيرانيون يستمرون في عدم الجدية تجاه هذه المحادثات فلن يتحقق أي شيء. الإيرانيون يتخذون موقفا يعتمد على الأمد البعيد. لسنا مهتمين بالمحادثات من أجل المحادثات".وبدأت المملكة وإيران محادثات مباشرة وصفتها بأنها ودية استكشافية هذا العام، في حين ذكرت إيران أن المحادثات قطعت "مسافة جيدة"، لكنها لا تزال بعيدة عن المنشود.وقال المعلمي "قضية اليمن أثبتت أنها عسيرة الحل لمجرد استمرار الحوثيين في تلقي إمدادات متواصلة من الأسلحة والذخيرة من الجهات التي تساعدهم خاصة إيران" مكررا تهمة تنفيها إيران.ويُنظر إلى الصراع على أنه حرب بالوكالة بين الرياض وطهران اللتين تتنافسان على النفوذ في المنطقة.

https://arabic.sputniknews.com/20211116/إيران-ترد-على-وزير-الخارجية-السعودي-لا-جديد-وفتح-السفارتين-بعيد-1050720365.html

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