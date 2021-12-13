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https://arabic.sputniknews.com/20211213/مسؤول-مصري-للموظفين-لا-تمتنعوا-عن-تحليل-المخدرات-وإلا-سيتم-فصلكم-1053907706.html
مسؤول مصري للموظفين: لا تمتنعوا عن تحليل المخدرات وإلا سيتم فصلكم
مسؤول مصري للموظفين: لا تمتنعوا عن تحليل المخدرات وإلا سيتم فصلكم
أكد مسؤول مصري أن الموظف الذي سيمتنع عن تحليل المخدرات سيتم اعتباره متعاطيا، ويعرض نفسه للفصل. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-13T21:12+0000
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وحسب تصريحات للدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أكد أن الامتناع عن تحليل المخدرات مدعاة للفصل.وقال: "أي موظف سيتهرب أو يمتنع عن إجراء تحليل المخدرات، سيعتبر حالة إيجابية ويتعرض للفصل وفقًا للقانون".تصريحات عثمان التي نقلها موقع مصراوي أكد فيها المسؤول المصري على أن القانون سيبدأ تطبيقه من 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وعن أعداد المتقدمين للتحليل، أوضح عثمان أن "9 آلاف موظف تقدموا طواعية للعلاج منذ صدور القانون"، لافتا إلى أن برنامجا متكاملا للتأهيل النفسي والاجتماعي يقدمه الصندوق، في سرية تامة.
https://arabic.sputniknews.com/20211106/مصر-آلاف-الموظفين-الحكوميين-يتقدمون-للعلاج-من-الإدمان-1050636122.html
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أخبار مصر الآن, موظفين

مسؤول مصري للموظفين: لا تمتنعوا عن تحليل المخدرات وإلا سيتم فصلكم

21:12 GMT 13.12.2021
© AP Photo / Amr Nabilموظفون خارج مجمع التحرير الحكومي وسط القاهرة
موظفون خارج مجمع التحرير الحكومي وسط القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AP Photo / Amr Nabil
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أكد مسؤول مصري أن الموظف الذي سيمتنع عن تحليل المخدرات سيتم اعتباره متعاطيا، ويعرض نفسه للفصل.
وحسب تصريحات للدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أكد أن الامتناع عن تحليل المخدرات مدعاة للفصل.
وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2021
مصر… آلاف الموظفين الحكوميين يتقدمون للعلاج من الإدمان
6 نوفمبر, 14:53 GMT
وقال: "أي موظف سيتهرب أو يمتنع عن إجراء تحليل المخدرات، سيعتبر حالة إيجابية ويتعرض للفصل وفقًا للقانون".
تصريحات عثمان التي نقلها موقع مصراوي أكد فيها المسؤول المصري على أن القانون سيبدأ تطبيقه من 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وفي المقابل أكد مدير صندوق مكافحة الإدمان أن "أي موظف سيتقدم طواعية للعلاج بعد بدء تطبيق قانون الفصل، لن يوقع عليه قرار الفصل، أما إذا اكتشف تعاطيه للمخدرات عن طريق الكشف عليه بواسطة اللجنة الطبية فسيطبق عليه قانون الفصل".
وعن أعداد المتقدمين للتحليل، أوضح عثمان أن "9 آلاف موظف تقدموا طواعية للعلاج منذ صدور القانون"، لافتا إلى أن برنامجا متكاملا للتأهيل النفسي والاجتماعي يقدمه الصندوق، في سرية تامة.
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