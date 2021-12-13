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مصرع جندي عماني وإصابة آخر في تمرين مشترك مع باكستان... صورة
مصرع جندي عماني وإصابة آخر في تمرين مشترك مع باكستان... صورة
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الإثنين، مصرع أحد جنودها وإصابة آخر في تمرين عسكري مشترك مع دولة باكستان. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T11:53+0000
2021-12-13T11:53+0000
باكستان
سلطنة عمان
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وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن رقيب بحري لقى مصرعه خلال تأدية الواجب الوطني على متن إحدى سفن بلاده المشاركة مع البحرية الباكستانية في التمرين العسكري البحري "الثمر الطيب".وأضافت الوكالة أن جنديا آخر أصيب في الحادث، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات العسكرية بمدينة كراتشي الباكستانية لتلقي العلاج، دون أن تورد أي تفاصيل حول ملابسات الحادث.وفي وقت سابق اليوم الإثنين، انطلقت فعاليات التمرين البحري العسكري المشترك "الثمر الطيب" بمشاركة سلاحي البحرية التابعين لسطنة عمان وباكستان والذي يتم تنفيذه في المياه الإقليمية للأخيرة، بحسب إعلام عماني.
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باكستان, سلطنة عمان

مصرع جندي عماني وإصابة آخر في تمرين مشترك مع باكستان... صورة

11:53 GMT 13.12.2021
© AFP 2021 / S.LEWISتدريبات بين الجيشين العماني والبريطاني في سلطنة عمان 2001
تدريبات بين الجيشين العماني والبريطاني في سلطنة عمان 2001 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AFP 2021 / S.LEWIS
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أعلنت سلطنة عمان، اليوم الإثنين، مصرع أحد جنودها وإصابة آخر في تمرين عسكري مشترك مع دولة باكستان.
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن رقيب بحري لقى مصرعه خلال تأدية الواجب الوطني على متن إحدى سفن بلاده المشاركة مع البحرية الباكستانية في التمرين العسكري البحري "الثمر الطيب".
وأضافت الوكالة أن جنديا آخر أصيب في الحادث، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات العسكرية بمدينة كراتشي الباكستانية لتلقي العلاج، دون أن تورد أي تفاصيل حول ملابسات الحادث.
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، انطلقت فعاليات التمرين البحري العسكري المشترك "الثمر الطيب" بمشاركة سلاحي البحرية التابعين لسطنة عمان وباكستان والذي يتم تنفيذه في المياه الإقليمية للأخيرة، بحسب إعلام عماني.
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