مصرع جندي عماني وإصابة آخر في تمرين مشترك مع باكستان... صورة
© AFP 2021 / S.LEWISتدريبات بين الجيشين العماني والبريطاني في سلطنة عمان 2001
© AFP 2021 / S.LEWIS
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الإثنين، مصرع أحد جنودها وإصابة آخر في تمرين عسكري مشترك مع دولة باكستان.
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن رقيب بحري لقى مصرعه خلال تأدية الواجب الوطني على متن إحدى سفن بلاده المشاركة مع البحرية الباكستانية في التمرين العسكري البحري "الثمر الطيب".
وأضافت الوكالة أن جنديا آخر أصيب في الحادث، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات العسكرية بمدينة كراتشي الباكستانية لتلقي العلاج، دون أن تورد أي تفاصيل حول ملابسات الحادث.
وإصابة نائب العريف بحري سلطان بن سالم السليطني نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات العسكرية بمدينة كراتشي لتلقي العناية الطبية والعلاج التخصصي اللازم.— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 13, 2021
#شهيد_الواجب_علي_البلوشي— شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) December 13, 2021
استشهاد الرقيب بحري علي بن عبدالرحمن البلوشي من منتسبي البحرية السلطانية العُمانية أثناء تأدية الواجب الوطني على متن إحدى سفن البحرية السلطانية العُمانية المشاركة حاليًا مع القوات البحرية الباكستانية في التمرين العسكري البحري المشترك (الثمر الطيب) pic.twitter.com/S4sf4Ealqx
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، انطلقت فعاليات التمرين البحري العسكري المشترك "الثمر الطيب" بمشاركة سلاحي البحرية التابعين لسطنة عمان وباكستان والذي يتم تنفيذه في المياه الإقليمية للأخيرة، بحسب إعلام عماني.