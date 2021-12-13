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https://arabic.sputniknews.com/20211213/مصر-تفرض-رسوما-على-بعض-المنتجات-بينها-السلع-المعمرة-والمشروبات-الغازية-والروحية-1053886645.html
مصر تفرض رسوما على بعض المنتجات... بينها السلع المعمرة والمشروبات الغازية والروحية
مصر تفرض رسوما على بعض المنتجات... بينها السلع المعمرة والمشروبات الغازية والروحية
صادقت لجنة الخطة والموازنة التابعة لمجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قوانين ضريبة الدمغة ورسوم تنمية... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T12:47+0000
2021-12-13T12:47+0000
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ووفقا للتعديلات الجديدة، ستزاد ضريبة الدمغة بنسبة 1% إضافية على أقساط ، وفرض رسوم عند مغادرة أراضي الجمهورية بقيمة 100 جنيه، عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.واستثنت التعديلات سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع من المصريين والأجانب والعاملين على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود البلاد، حسبما أفاد موقع "مصراوي".كما تفرض بموجب التعديلات رسوما بنسبة 3% عند الشراء من الأسواق الحرة، وذلك من قيمة كل سلعة بحد أدنى دولار ونصف الدولار بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.ويُحصل ما نسبته 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا، على أن يُعفى من هذه الرسوم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب.كما يفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على السلع المعمرة، بواقع 2% من قيمة المنتج النهائي، على أن يصدر بيان هذه السلع بقرار من وزير المالية.وأيضا على المشروبات الغازية، بواقع 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها، بحد أدني 25 قرشا.أوضح القرار أن ذلك يشكل المشروبات، سواء كانت غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة، معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى، وسواء كانت منتجة محليا أو مستوردة.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/هل-تفرض-الحكومة-المصرية-ضرائب-جديدة-على-المواطنين-1053507635.html
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العالم العربي, اقتصاد, اخبار مصر اليوم, مصر

مصر تفرض رسوما على بعض المنتجات... بينها السلع المعمرة والمشروبات الغازية والروحية

12:47 GMT 13.12.2021
© AP Photo / Amr Nabilموظفون خارج مجمع التحرير الحكومي وسط القاهرة
موظفون خارج مجمع التحرير الحكومي وسط القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
صادقت لجنة الخطة والموازنة التابعة لمجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قوانين ضريبة الدمغة ورسوم تنمية موارد الدولة المالية وضريبة دخول المسارح والملاهي.
ووفقا للتعديلات الجديدة، ستزاد ضريبة الدمغة بنسبة 1% إضافية على أقساط ، وفرض رسوم عند مغادرة أراضي الجمهورية بقيمة 100 جنيه، عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.
واستثنت التعديلات سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع من المصريين والأجانب والعاملين على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود البلاد، حسبما أفاد موقع "مصراوي".
كما تفرض بموجب التعديلات رسوما بنسبة 3% عند الشراء من الأسواق الحرة، وذلك من قيمة كل سلعة بحد أدنى دولار ونصف الدولار بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.
الدولار مقابل الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
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ويُحصل ما نسبته 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا، على أن يُعفى من هذه الرسوم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب.
كما يفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على السلع المعمرة، بواقع 2% من قيمة المنتج النهائي، على أن يصدر بيان هذه السلع بقرار من وزير المالية.
وأيضا على المشروبات الغازية، بواقع 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها، بحد أدني 25 قرشا.
أوضح القرار أن ذلك يشكل المشروبات، سواء كانت غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة، معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى، وسواء كانت منتجة محليا أو مستوردة.
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