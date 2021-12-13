مقتل فلسطيني خلال اشتباك مع القوات الإسرائيلية.. فيديو
© AFP 2021 / Jalaa Mareyالحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 26 يوليو 2020
© AFP 2021 / Jalaa Marey
ذكر مستشفى محلي أن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا خلال مداهمة، اليوم الاثنين، في الضفة الغربية المحتلة.
وأصدرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بيانا نعت فيه الرجل ولكنها لم تعلن على الفور أنه عضو.
وقالت شرطة الحدود الإسرائيلية شبه العسكرية، إن الوحدة السرية التابعة لها أطلقت النار على فلسطينيين ألقوا عليها عبوات ناسفة من مسافة قريبة، بعد اعتقالها ناشطا مطلوبا في مدينة نابلس بالضفة الغربية وصادرت بندقية في منزله.
وأضافت شرطة الحدود في بيان، إن أحد الفلسطينيين الذين ألقوا المتفجرات باتجاه الوحدة أصيب بنيران إسرائيلية.
وأكد مسؤولون في مستشفى محلي أنه توفي متأثرا بجراحه.
#عاجل | اشتباك مسلح بين شبان وقوات #الاحتلال بمخيم العين في نابلس. pic.twitter.com/asFDahrG5R— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 12, 2021
ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطعا مصورا، قالت إنه للاشتباك الذي حدث بين الشاب الفلسطيني والقوات الإسرائيلية.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الشاب الذي قتل على يد شرطة الحدود الإسرائيلية يدعى جميل الكيال (31 عاما).
مصادر طبية: "استشهاد الشاب جميل الكيال برصاص الاحتلال الاسرائيلي بمدينة نابلس". pic.twitter.com/7wy52SJQoR— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 12, 2021