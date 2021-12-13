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مقتل فلسطيني خلال اشتباك مع القوات الإسرائيلية.. فيديو
مقتل فلسطيني خلال اشتباك مع القوات الإسرائيلية.. فيديو
ذكر مستشفى محلي أن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا خلال مداهمة، اليوم الاثنين، في الضفة الغربية المحتلة. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T01:15+0000
2021-12-13T01:15+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وأصدرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بيانا نعت فيه الرجل ولكنها لم تعلن على الفور أنه عضو.وأضافت شرطة الحدود في بيان، إن أحد الفلسطينيين الذين ألقوا المتفجرات باتجاه الوحدة أصيب بنيران إسرائيلية.وأكد مسؤولون في مستشفى محلي أنه توفي متأثرا بجراحه.ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطعا مصورا، قالت إنه للاشتباك الذي حدث بين الشاب الفلسطيني والقوات الإسرائيلية.وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الشاب الذي قتل على يد شرطة الحدود الإسرائيلية يدعى جميل الكيال (31 عاما).
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أخبار فلسطين اليوم

مقتل فلسطيني خلال اشتباك مع القوات الإسرائيلية.. فيديو

01:15 GMT 13.12.2021
© AFP 2021 / Jalaa Mareyالحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 26 يوليو 2020
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 26 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AFP 2021 / Jalaa Marey
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ذكر مستشفى محلي أن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا خلال مداهمة، اليوم الاثنين، في الضفة الغربية المحتلة.
وأصدرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بيانا نعت فيه الرجل ولكنها لم تعلن على الفور أنه عضو.
وقالت شرطة الحدود الإسرائيلية شبه العسكرية، إن الوحدة السرية التابعة لها أطلقت النار على فلسطينيين ألقوا عليها عبوات ناسفة من مسافة قريبة، بعد اعتقالها ناشطا مطلوبا في مدينة نابلس بالضفة الغربية وصادرت بندقية في منزله.
وأضافت شرطة الحدود في بيان، إن أحد الفلسطينيين الذين ألقوا المتفجرات باتجاه الوحدة أصيب بنيران إسرائيلية.
وأكد مسؤولون في مستشفى محلي أنه توفي متأثرا بجراحه.
ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطعا مصورا، قالت إنه للاشتباك الذي حدث بين الشاب الفلسطيني والقوات الإسرائيلية.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الشاب الذي قتل على يد شرطة الحدود الإسرائيلية يدعى جميل الكيال (31 عاما).
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