https://arabic.sputniknews.com/20211213/ملكة-جمال-الهند-تقتنص-لقب-ملكة-جمال-الكون-2021-قبل-أن-يفاجئها-مقدم-الحفل-بطلب-أثار-دهشتها-فيديو-1053876907.html

ملكة جمال الهند تقتنص لقب "ملكة جمال الكون 2021" قبل أن يفاجئها مقدم الحفل بطلب أثار ‏دهشتها.. فيديو

ملكة جمال الهند تقتنص لقب "ملكة جمال الكون 2021" قبل أن يفاجئها مقدم الحفل بطلب أثار ‏دهشتها.. فيديو

توجت ملكة جمال الهند، هارناز ساندو، مساء أمس الأحد، بلقب "ملكة جمال الكون لعام 2021"، في ‏مدينة إيلات الإسرائيلية، وذلك بعد فوزها على الوصيفة، ملكة جمال... 13.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-13T09:32+0000

2021-12-13T09:32+0000

2021-12-13T09:32+0000

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وقالت ساندو عقب فوزها: "إنني ممتنة للغاية لله ووالدي ومنظمة ملكة جمال الهند لتوجيهي ودعمي طوال الوقت، الكثير من الحب لكل من صلى وتمنى حصولي على تاج المسابقة، إن إعادة التاج المجيد بعد 21 عاما إلى الهند هو بمثابة لحظة فخر كبيرة".وأصبحت هارناز ساندو هي ثالث امرأة هندية تفوز بلقب ملكة جمال الكون بعد الممثلات والعارضات الهنديات، سوشميتا سين، ولارا دوتا، اللتان فازتا بالمسابقة في عامي 1994 و2000 على التوالي.لكن قبل أن تتوج ساندو بالتاج، وجه مقدم الحفل المثير للجدل، ستيف هارفي، سؤالا لها أثار دهشتها.وطلب هارفي من ملكة جمال الهند على المسرح وأمام ملايين المشاهدين أن تقلد صوت أحد الحيوانات، بينما أتاح الفرصة لمتسابقات أخريات أن يتحدثن عن إنجازاتهن.وقال ستيف هارفي لهارناز ساندو: "سمعت أنك تقومين ببعض تقليد الحيوانات بشكل جيد، دعنا نسمع أفضل ما لديك".وردت هارناز ساندو على هارفي قائلة: "يا إلهي يا ستيف، لم أتوقع أن تطلب مني هذا على المسرح العالمي"، وتابعت ضاحكة: "لكن علي أن أفعل هذا، ليس لدي خيار آخر".واختارت ساندو أن تقلد صوت القطط.وأثارت لحظة تقليد هارناز ساندز للقطط ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك دهشة العديد من المشاهدين، الذين تساءلوا عن سبب عدم إعطائها لحظة ذات مغزى لمشاركة المزيد عن نفسها مع الجمهور.وكتبت أحد المستخدمين على "تويتر" باستياء: "يا إلهي، ملكة جمال الهند تصدر صوت قطط مع ستيف هارفي، ليس هذا ما كنت أتوقع رؤيته الليلة، إنني متأكد من أن منظمة ملكة جمال الكون كان بإمكانها طرح سؤال أفضل عليها... محبط للغاية".كما غردت مستخدمة أخرى أن سؤال ستيف هارفي سخيف، وأكدت أن هارناز ساندو كان لديها الكثير لتقوله.وولدت هارناز ساندو (21 عاما) في ولاية البنجاب شمال غربي الهند، وفي عام 2017 ، فازت بمسابقة "Times Fresh Face" التي تمثل عاصمة البنجاب، شانديغار، عن عمر يناهز 17 عاما.كما أنها لعبت دور البطولة في العديد من الأفلام البنجابية ومقاطع الفيديو الموسيقية، وبخلاف حياتها المهنية في مجال عروض الأزياء، فهي تسعى للحصول على درجة الماجستير في الإدارة العامة.ونالت ساندو شهرة من حبها للياقة البدنية وعشق ممارسة رياضة اليوغا، وتصف نفسها بأنها امرأة سريعة التعلم وذات علاقات جيدة ورحيمة وواثقة من نفسها، وتحافظ دائما على شغفها وتستمر في تحقيق أهدافها.ويعد "ملكة جمال الكون 2021" هو أول حفل يقام في إسرائيل في تاريخ المسابقة، الممتد إلى 70 عاما.

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