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https://arabic.sputniknews.com/20211213/منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-نتعهد-بعدم-القيام-بأعمال-لا-تتوافق-مع-المقررات-الدولية-1053883718.html
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نتعهد بعدم القيام بأعمال لا تتوافق مع المقررات الدولية
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نتعهد بعدم القيام بأعمال لا تتوافق مع المقررات الدولية
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن المنظمة تتعهد بعدم القيام بأعمال غير متسقة مع المقررات الدولية، فيما يخص الملف النووي الإيراني. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T11:38+0000
2021-12-13T11:38+0000
العالم
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ديسمبر- سبوتنيك. وأوضح إسلامي في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، خلال مشارکته في المهرجان الخامس عشر للمنتجين والمدراء الشباب في طهران: "نتعهد بعدم القيام بأعمال لا تتوافق مع المقررات الدولية وملتزمون بتطوير قدراتنا النووية لنكون فاعلين في مجال الطاقة النووية."وشدد إسلامي على أن: "بعض دول المنطقة والدول الغربية تحاول بشكل عام تقديم صورة خاطئة عن الصناعة النووية على أنها مرتبطة فقط بالتخصيب وصناعة السلاح، لكنها في الحقيقة تشمل هذه الصناعة جوانب عديدة أهمها الطب والزراعة والبيئة."هذا واتهمت إيران، أمس الأحد، الدول الأوروبية بالتقاعس عن تقديم أي مقترح أو مبادرة بناءة وسط جهود إحياء الاتفاق النووي.وأبلغ كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري، قناة "برس تي في"، بأن "الدول الأوروبية تقاعست عن تقديم أي مقترح أو مبادرة بناءة وسط جهود إحياء اتفاق 2015 النووي المبرم مع الجمهورية الإسلامية".وقال باقري، في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا، "الأطراف الأوروبية فشلت في الخروج بأي مبادرة لحل الخلافات بشأن رفع العقوبات عن إيران".كما أكد كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أن "الخلافات تتقلص في بعض القضايا وهناك اقتراب من الوصول لنتيجة".وقال باقري: "لم نتسلم أية مقترحات جديدة من الطرف الغربي بشأن الاتفاق النووي في مفاوضات فيينا، ونحن مستمرون في عرض وجهة نظرنا بناء على المسودات والمقترحات التي قدمتها في الاجتماعات السابقة".
https://arabic.sputniknews.com/20211212/إيران-تتهم-الأوروبيين-بالتقاعس-بشأن-موقفهم-من-الاتفاق-النووي-1053856820.html
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العالم

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نتعهد بعدم القيام بأعمال لا تتوافق مع المقررات الدولية

11:38 GMT 13.12.2021
© AP Photoصورة صدرت يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشاحنة تحتوي على أسطوانة من غاز سداسي فلوريد اليورانيوم تغادر منشأة تخصيب اليورانيوم فوردو النووية
صورة صدرت يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشاحنة تحتوي على أسطوانة من غاز سداسي فلوريد اليورانيوم تغادر منشأة تخصيب اليورانيوم فوردو النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AP Photo
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قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن المنظمة تتعهد بعدم القيام بأعمال غير متسقة مع المقررات الدولية، فيما يخص الملف النووي الإيراني.
ديسمبر- سبوتنيك. وأوضح إسلامي في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، خلال مشارکته في المهرجان الخامس عشر للمنتجين والمدراء الشباب في طهران: "نتعهد بعدم القيام بأعمال لا تتوافق مع المقررات الدولية وملتزمون بتطوير قدراتنا النووية لنكون فاعلين في مجال الطاقة النووية."
وأوضح إسلامي في كلمته اليوم الاثنين: "نحاول تنظيم أهدافنا وفق المعايير التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن المهم أن نفعل ذلك، لنحصل على دعم هذه الوكالة ولكي ننتج عشرة آلاف ميغاواط من الطاقة النووية."
وشدد إسلامي على أن: "بعض دول المنطقة والدول الغربية تحاول بشكل عام تقديم صورة خاطئة عن الصناعة النووية على أنها مرتبطة فقط بالتخصيب وصناعة السلاح، لكنها في الحقيقة تشمل هذه الصناعة جوانب عديدة أهمها الطب والزراعة والبيئة."
كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
إيران تتهم الأوروبيين بالتقاعس بشأن موقفهم من الاتفاق النووي
أمس, 16:00 GMT
هذا واتهمت إيران، أمس الأحد، الدول الأوروبية بالتقاعس عن تقديم أي مقترح أو مبادرة بناءة وسط جهود إحياء الاتفاق النووي.
وأبلغ كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري، قناة "برس تي في"، بأن "الدول الأوروبية تقاعست عن تقديم أي مقترح أو مبادرة بناءة وسط جهود إحياء اتفاق 2015 النووي المبرم مع الجمهورية الإسلامية".
وقال باقري، في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا، "الأطراف الأوروبية فشلت في الخروج بأي مبادرة لحل الخلافات بشأن رفع العقوبات عن إيران".
كما أكد كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أن "الخلافات تتقلص في بعض القضايا وهناك اقتراب من الوصول لنتيجة".
وقال باقري: "لم نتسلم أية مقترحات جديدة من الطرف الغربي بشأن الاتفاق النووي في مفاوضات فيينا، ونحن مستمرون في عرض وجهة نظرنا بناء على المسودات والمقترحات التي قدمتها في الاجتماعات السابقة".
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