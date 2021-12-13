https://arabic.sputniknews.com/20211213/منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-نتعهد-بعدم-القيام-بأعمال-لا-تتوافق-مع-المقررات-الدولية-1053883718.html

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نتعهد بعدم القيام بأعمال لا تتوافق مع المقررات الدولية

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نتعهد بعدم القيام بأعمال لا تتوافق مع المقررات الدولية

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن المنظمة تتعهد بعدم القيام بأعمال غير متسقة مع المقررات الدولية، فيما يخص الملف النووي الإيراني. 13.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-13T11:38+0000

2021-12-13T11:38+0000

2021-12-13T11:38+0000

العالم

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ديسمبر- سبوتنيك. وأوضح إسلامي في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، خلال مشارکته في المهرجان الخامس عشر للمنتجين والمدراء الشباب في طهران: "نتعهد بعدم القيام بأعمال لا تتوافق مع المقررات الدولية وملتزمون بتطوير قدراتنا النووية لنكون فاعلين في مجال الطاقة النووية."وشدد إسلامي على أن: "بعض دول المنطقة والدول الغربية تحاول بشكل عام تقديم صورة خاطئة عن الصناعة النووية على أنها مرتبطة فقط بالتخصيب وصناعة السلاح، لكنها في الحقيقة تشمل هذه الصناعة جوانب عديدة أهمها الطب والزراعة والبيئة."هذا واتهمت إيران، أمس الأحد، الدول الأوروبية بالتقاعس عن تقديم أي مقترح أو مبادرة بناءة وسط جهود إحياء الاتفاق النووي.وأبلغ كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري، قناة "برس تي في"، بأن "الدول الأوروبية تقاعست عن تقديم أي مقترح أو مبادرة بناءة وسط جهود إحياء اتفاق 2015 النووي المبرم مع الجمهورية الإسلامية".وقال باقري، في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا، "الأطراف الأوروبية فشلت في الخروج بأي مبادرة لحل الخلافات بشأن رفع العقوبات عن إيران".كما أكد كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أن "الخلافات تتقلص في بعض القضايا وهناك اقتراب من الوصول لنتيجة".وقال باقري: "لم نتسلم أية مقترحات جديدة من الطرف الغربي بشأن الاتفاق النووي في مفاوضات فيينا، ونحن مستمرون في عرض وجهة نظرنا بناء على المسودات والمقترحات التي قدمتها في الاجتماعات السابقة".

https://arabic.sputniknews.com/20211212/إيران-تتهم-الأوروبيين-بالتقاعس-بشأن-موقفهم-من-الاتفاق-النووي-1053856820.html

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