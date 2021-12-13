https://arabic.sputniknews.com/20211213/موسكو-ازدياد-فرص-الوصول-إلى-اتفاق-في-مفاوضات-فيينا-والمقترحات-الإيرانية-تتسم-بالجدية-القصوى-1053873018.html

موسكو: ازدياد فرص الوصول إلى اتفاق في مفاوضات فيينا.. والمقترحات الإيرانية تتسم بالجدية القصوى

موسكو: ازدياد فرص الوصول إلى اتفاق في مفاوضات فيينا.. والمقترحات الإيرانية تتسم بالجدية القصوى

كشف نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف عن زيادة احتمالية التوصل إلى اتفاق بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، بشأن البرنامج النووي الإيراني. 13.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-13T07:53+0000

2021-12-13T07:53+0000

2021-12-13T07:53+0000

روسيا

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موسكو- سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "أعتقد أن احتمال أن نتوصل إلى اتفاق قد ازداد الآن مقارنة بما كان عليه قبل استئناف المفاوضات. واستطيع أن أقول إن هناك أسبابا لتوقع حدوث بعض التقدم، ربما ليس بتلك السرعة، لكن على الأقل أضحى واضحا، دون أي تراجع وعوامل إضافية من شأنها التعقيد".وتابع أن روسيا في اتصالاتها مع الولايات المتحدة تؤكد باستمرار أنه من غير المجدي تهديد إيران بعقوبات جديدة، قائلا: "هذا هو أسلوبهم المعتاد.. محاولة استعمال العصي.. ونحن نشرح للأمريكيين باستمرار النتائج العكسية لهذا النهج".وأضاف أن اقتراحات إيران حول خطة العمل الشاملة تعكس جدية طهران القصوى لاستئناف الصفقة النووية: "هناك مقترحات أخرى قدمتها ليس فقط إيران، والمفاوضات أصلا هي لإيجاد قاسم مشترك، وهي ليست ميؤوس منها، بل على العكس من ذلك.. أما بالنسبة للمقترحات الإيرانية، فلا يسعني إلا أن أقول شيئًا واحدًا - لقد أظهرت الجدية القصوى حيال المهمة القائمة".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن التوصل إلى اتفاق نووي جيد في مفاوضات فيينا مشروط برفع العقوبات المفروضة على بلاده.هذا واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.

https://arabic.sputniknews.com/20211212/إيران-تتهم-الأوروبيين-بالتقاعس-بشأن-موقفهم-من-الاتفاق-النووي-1053856820.html

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