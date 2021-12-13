نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

وكانت نتيجة القرعة كالتالي:بنفيكا البرتغالي يواجه ريال مدريد الإسبانيفياريال الإسباني يواجه مانشستر سيتي الإنجليزيأتلتكو مدريد الإسباني يواجه بايرن ميونيخ الألمانيزالتسبورغ النمساوي يواجه ليفربول الإنجليزيإنتر ميلان الإيطالي ضد أياكس الهولنديسبورتينغ لشبونة البرتغالي ضد يوفنتوس الإيطاليتشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسيوقمة القمم ستكون بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في مباراة يترقبها بشدة عشاق النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.وتجرى مباريات الذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال في 15 و16 و22 و23 فبراير/شباط، فيما تقام مباريات الإياب في 8 و9 و15 و16 مارس/آذار 2022.وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد قرر إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض، وبالتالي في حالة انتهاء المباراتين بنتيجة التعادل بعد 180 دقيقة سينتقل الفريقان إلى الوقت الإضافي وإذا استمر التعادل ستكون هناك ركلات ترجيح لحسم بطاقة المتأهل.
أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن عودة التحدي بين النجم البرتغالي كريستيانو روناالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الواجهة، بعد أن وضعت فريقهما مانشستر يونايتد وباريس سان جرمان وجها لوجه، بالإضافة لعدة مباريات نارية أخرى.
وكانت نتيجة القرعة كالتالي:
بنفيكا البرتغالي يواجه ريال مدريد الإسباني
فياريال الإسباني يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي
أتلتكو مدريد الإسباني يواجه بايرن ميونيخ الألماني
زالتسبورغ النمساوي يواجه ليفربول الإنجليزي
إنتر ميلان الإيطالي ضد أياكس الهولندي
سبورتينغ لشبونة البرتغالي ضد يوفنتوس الإيطالي
تشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي
وقمة القمم ستكون بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في مباراة يترقبها بشدة عشاق النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
وتجرى مباريات الذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال في 15 و16 و22 و23 فبراير/شباط، فيما تقام مباريات الإياب في 8 و9 و15 و16 مارس/آذار 2022.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد قرر إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض، وبالتالي في حالة انتهاء المباراتين بنتيجة التعادل بعد 180 دقيقة سينتقل الفريقان إلى الوقت الإضافي وإذا استمر التعادل ستكون هناك ركلات ترجيح لحسم بطاقة المتأهل.