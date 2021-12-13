https://arabic.sputniknews.com/20211213/هل-تحقق-المحادثات-بين-الرياض-وطهران-النتائج-المرجوة-لكلا-الطرفين؟-1053885858.html
هل تحقق المحادثات بين الرياض وطهران النتائج المرجوة لكلا الطرفين؟
هل تحقق المحادثات بين الرياض وطهران النتائج المرجوة لكلا الطرفين؟
13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T12:21+0000
2021-12-13T12:21+0000
2021-12-13T12:21+0000
استطلاعات الرأي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101866/95/1018669577_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_be5cf42f83402da92f6bf4c3b68d8e7a.jpg
2021
الأخبار
ar_EGhttps://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101866/95/1018669577_92:0:921:622_1920x0_80_0_0_bcbe6a46a6ffb0b55d9b8f29a5d1e0f5.jpg
استطلاعات الرأي, опросы
هل تحقق المحادثات بين الرياض وطهران النتائج المرجوة لكلا الطرفين؟
© AFP 2021 / APحرب بين إيران والسعودية
© AFP 2021 / AP