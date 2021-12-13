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هل تحقق المحادثات بين الرياض وطهران النتائج المرجوة لكلا الطرفين؟
هل تحقق المحادثات بين الرياض وطهران النتائج المرجوة لكلا الطرفين؟
13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T12:21+0000
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هل تحقق المحادثات بين الرياض وطهران النتائج المرجوة لكلا الطرفين؟

12:21 GMT 13.12.2021
© AFP 2021 / APحرب بين إيران والسعودية
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AFP 2021 / AP
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