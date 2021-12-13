هل تنزع الإمارات فتيل التوتر بين إيران وإسرائيل؟

من جهة أخرى، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأن عددا من الدول الخليجية أرسلت خلال الأسابيع الأخيرة رسائل لطهران تعبر فيها عن استعدادها لتخفيف التوتر مع إيران.هل تحاول الإمارات نزع فتيل التوترات في الشرق الأوسط؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" أستاذ العلوم السياسية، الدكتور حيدر حميد:وتابع حميد: "في ظل المفاوضات الجارية في فيينا والمخاوف من فشل هذه المفاوضات، فإن الإمارات يمكنها أن تلعب دور الوسيط في تهدئة الأوضاع في المنطقة وعدم الانزلاق إلى مواجهة عسكرية، كما أنها تستطيع حث إيران من أجل أن تكون أكثر إيجابية في المفاوضات، فأي ضربة عسكرية ضد إيران ستكون لها ارتدادات ليس فقط على إسرائيل، وإنما قد تؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة".وأضاف حميد قائلاً:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق…إعداد وتقديم: ضياء حسون.
إن "أحد أهم الأسباب التي دعت دول الخليج إلى التطبيع مع إسرائيل يتمثل بالمخاوف من النفوذ الإيراني في المنطقة، فتلك الدول ترى في إيران أنها هي من تهدد أمن الدول الخليجية وليست إسرائيل، الأمر الذي يفتح آفاق التعاون بين الأخيرة والدول الخليجية، خصوصاً وأن إسرائيل تحاول أن تكون قريبة من إيران عبر الإمارات، وذلك لضمان الجانب الأمني".
وتابع حميد: "في ظل المفاوضات الجارية في فيينا والمخاوف من فشل هذه المفاوضات، فإن الإمارات يمكنها أن تلعب دور الوسيط في تهدئة الأوضاع في المنطقة وعدم الانزلاق إلى مواجهة عسكرية، كما أنها تستطيع حث إيران من أجل أن تكون أكثر إيجابية في المفاوضات، فأي ضربة عسكرية ضد إيران ستكون لها ارتدادات ليس فقط على إسرائيل، وإنما قد تؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة".
وأضاف حميد قائلاً:
إن "الانفتاح الأخير الذي حصل بين إيران والإمارات من خلال زيارة الوفد الإماراتي، والعلاقة الوثيقة التي تربط إسرائيل بالإمارات، كل ذلك بإمكانه أن يسهم في خفض التوتر في المنطقة، وهي أمور مرتبطة بعملية التفاوض الجارية في فيينا حول الملف النووي الإيراني".