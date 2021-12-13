تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
رئيس الأركان الإيراني يعلن حل بعض سوء التفاهم مع مسؤولين من الإمارات والسعودية
https://arabic.sputniknews.com/20211213/واقعة-صادمة-رجل-يتلقى-لقاح-كورونا-10-مرات-في-يوم-بدلا-من-الخائفين-مقابل-المال-1053879039.html
واقعة صادمة.. رجل يتلقى لقاح كورونا 10 مرات في يوم بدلا من الخائفين مقابل المال
واقعة صادمة.. رجل يتلقى لقاح كورونا 10 مرات في يوم بدلا من الخائفين مقابل المال
في واقعة شديدة الغرابة، استغل مواطن في نيوزيلندا مخاوف مواطنين آخرين من تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، فأقنعهم بدفع المال له مقابل أن يتلقاه بدلا منهم. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T10:13+0000
2021-12-13T10:13+0000
مجتمع
منوعات
صحة
سلالة كورونا الجديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1048608146_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_0a1d5c317608aa157530827e6a3d57f4.jpg
ولا يزال العديد من سكان معظم الدول مترددين في تلقي اللقاح، وهو ما استغله هذا المواطن، الذي تلقي اللقاح لما يصل إلى 10 مرات في يوم واحد، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.وذكر موقع "ستاف" الإخباري أنه يعتقد حصول الرجل على مال، مقابل تلقيه اللقاحات، نيابة عن أشخاص آخرين، وهو ما استدعى السلطات الصحية في البلاد إلى فتح تحقيق.وذكرت مديرة برنامج التطعيم، استريد كورنيف لموقع "ستاف" إن وزارة الصحة في البلاد، تأخذ هذا الأمر على محمل الجد، لدينا مخاوف بشأن هذا الوضع ونعمل مع الهيئات المعنية". وأضافت "أن وجود حالة تطعيم غير دقيقة، لا يعرضك فحسب لمخاطر، إنما يعرض أصدقاءك وأسرتك ومجتمعك لمخاطر وفرق الرعاية الصحية، التي تعالجك الآن، في المستقبل".وفي نيوزيلندا، لا يتعين أن يكشف المواطنون عن هوياتهم، عند تلقي اللقاح، وهذا ما ساعد المواطن في تلقي اللقاح نيابة عن الآخرين.وتلقى حوالي 89 في المئة من مواطني نيوزيلندا تطعيما كاملا. وأبلغت البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها، خمسة ملايين نسمة، عن حوالي 12 ألف و500 حالة إصابة و46 حالة وفاة، منذ بدء الجائحة.وفي الوقت الذي لا تزال حملات التطعيم جارية على قدم وساق في دول العالم، فإن التساؤلات كثيرة حول جدوى تلك اللقاحات مع النسخ المتحور من الفيروس وخصوصا "أوميكرون" الجديد.فمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة كشفت في الأيام القليلة الماضية عن تسجيل 40 إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون" لدى المطعمين بلقاحات ضد فيروس كورونا.ووفقا لرئيسة المراكز "روشيل والينسكي" فإن ما يقارب ثلاثة أرباع الإصابات بالمتحور "أوميكرون" في الولايات المتحدة هي لأشخاص حصلوا على التطعيم، لكن العلامة الإيجابية التي أعلنتها والينسكي هي أن المصابين بالمتحور الجديد يعانون حاليا أعراضا خفيفة.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/الصحة-العالمية-متحور-أوميكرون-ينتشر-أسرع-ويحد-من-فعالية-اللقاحات-لكنه-أقل-قوة-1053859254.html
https://arabic.sputniknews.com/20211213/وفيات-كورونا-في-أمريكا-تتجاوز-عدد-سكان-إحدى-الولايات-1053871635.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1048608146_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_4de1f4ae7ef4e64f46d5dfd27cd553d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات, صحة, سلالة كورونا الجديدة

واقعة صادمة.. رجل يتلقى لقاح كورونا 10 مرات في يوم بدلا من الخائفين مقابل المال

10:13 GMT 13.12.2021
© Sputnik . Vladimir Pesniya / الذهاب إلى بنك الصورالتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021
التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© Sputnik . Vladimir Pesniya
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
في واقعة شديدة الغرابة، استغل مواطن في نيوزيلندا مخاوف مواطنين آخرين من تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، فأقنعهم بدفع المال له مقابل أن يتلقاه بدلا منهم.
ولا يزال العديد من سكان معظم الدول مترددين في تلقي اللقاح، وهو ما استغله هذا المواطن، الذي تلقي اللقاح لما يصل إلى 10 مرات في يوم واحد، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وذكر موقع "ستاف" الإخباري أنه يعتقد حصول الرجل على مال، مقابل تلقيه اللقاحات، نيابة عن أشخاص آخرين، وهو ما استدعى السلطات الصحية في البلاد إلى فتح تحقيق.
جراثيم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
الصحة العالمية: "أوميكرون" أسرع انتشارا ويحد من فعالية اللقاحات لكن أعراضه أقل حدة
أمس, 16:30 GMT
وذكرت مديرة برنامج التطعيم، استريد كورنيف لموقع "ستاف" إن وزارة الصحة في البلاد، تأخذ هذا الأمر على محمل الجد، لدينا مخاوف بشأن هذا الوضع ونعمل مع الهيئات المعنية".
وأضافت "أن وجود حالة تطعيم غير دقيقة، لا يعرضك فحسب لمخاطر، إنما يعرض أصدقاءك وأسرتك ومجتمعك لمخاطر وفرق الرعاية الصحية، التي تعالجك الآن، في المستقبل".
وفي نيوزيلندا، لا يتعين أن يكشف المواطنون عن هوياتهم، عند تلقي اللقاح، وهذا ما ساعد المواطن في تلقي اللقاح نيابة عن الآخرين.
وتلقى حوالي 89 في المئة من مواطني نيوزيلندا تطعيما كاملا.
وأبلغت البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها، خمسة ملايين نسمة، عن حوالي 12 ألف و500 حالة إصابة و46 حالة وفاة، منذ بدء الجائحة.
ارتفاع عدد ضحايا و وفيات كوفيد 19 (فيروس كورونا)، الولايات المتحدة 22 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز عدد سكان إحدى الولايات
06:45 GMT
وفي الوقت الذي لا تزال حملات التطعيم جارية على قدم وساق في دول العالم، فإن التساؤلات كثيرة حول جدوى تلك اللقاحات مع النسخ المتحور من الفيروس وخصوصا "أوميكرون" الجديد.
فمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة كشفت في الأيام القليلة الماضية عن تسجيل 40 إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون" لدى المطعمين بلقاحات ضد فيروس كورونا.
ووفقا لرئيسة المراكز "روشيل والينسكي" فإن ما يقارب ثلاثة أرباع الإصابات بالمتحور "أوميكرون" في الولايات المتحدة هي لأشخاص حصلوا على التطعيم، لكن العلامة الإيجابية التي أعلنتها والينسكي هي أن المصابين بالمتحور الجديد يعانون حاليا أعراضا خفيفة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:37 GMTمدير تنفيذي في "فيسبوك" يحمل المستخدمين مسؤولية نشر المعلومات المضللة... فيديو
11:35 GMTجونسون يرفع حالة الطوارئ في بريطانيا للمستوى الرابع بسبب تضاعف حالات "أوميكرون"
11:33 GMTفيديو اختبار طائرة مسيرة انتحارية روسية من ناقلة بحرية
11:32 GMTهل تنزع الإمارات فتيل التوتر بين إيران وإسرائيل؟
11:31 GMTلوكاشينكو: نجحنا في إقناع آلاف من اللاجئين بالعودة إلى أوطانهم
11:29 GMTولي عهد أبوظبي: نأمل أن تعزز زيارة بينيت التعاون لصالح شعوب المنطقة
11:29 GMTصحفي لبناني يبكي بلاده على الهواء... فيديو
11:24 GMTالنحل يعود أدراجه إلى سوريا... فيديو وصور
11:17 GMTرئيس الأركان الإيراني يعلن حل بعض سوء التفاهم مع مسؤولين من الإمارات والسعودية
11:16 GMTاختيار ملكة جمال الكون لعام 2021
11:06 GMTمجلس النواب الأردني يحيل وزير الري السابق إلى مكافحة الفساد
11:00 GMTوزير الداخلية الفرنسي: فتشنا 99 مسجدا وأغلقنا 21 منها والعمل جار لغلق 6 أخرى
10:57 GMTهيلاري كلينتون تتوقع ترشح ترامب للرئاسة في 2024... "قد تكون النهاية لديمقراطيتنا"‏
10:46 GMTالشمس لا تلفح طياري المقاتلات الروسية
10:39 GMTإبراهيموفيتش: أنا أكبر من جائزة "الكرة الذهبية"
10:33 GMTمسؤول سعودي: المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة لأنها تماطل وليست جادة
10:30 GMTطبيبة تحذر من تناول المسكنات عند الشعور بألم مفاصل حاد
10:23 GMT‏"ناسا" تطور أكياس نوم لحماية رواد الفضاء من سحق عيونهم وتدهور بصرهم... صورة
10:21 GMTالسعودية وإيران تعقدان جلسة مباحثات أمنية مباشرة في الأردن
10:13 GMTواقعة صادمة.. رجل يتلقى لقاح كورونا 10 مرات في يوم بدلا من الخائفين مقابل المال