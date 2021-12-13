تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211213/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تؤيد-بيان-مجموعة-السبع-بشأن-المضادات-الحيوية-1053901134.html
وزارة الخزانة الأمريكية تؤيد بيان مجموعة السبع بشأن المضادات الحيوية
وزارة الخزانة الأمريكية تؤيد بيان مجموعة السبع بشأن المضادات الحيوية
أيدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الاثنين، بيان مجموعة السبع، الذي يدعم تطوير مضادات حيوية جديدة لمكافحة المقاومة الميكروبية المتزايدة. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T18:40+0000
2021-12-13T18:40+0000
دعم
مجموعة السبع الكبار
ميكروبات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1049920913_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_caf2493ab7ac740bacb30d9ca78f9213.jpg
ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية أكدت أن يلين ناقشت أيضًا مع نظرائها في مجموعة السبع أهمية تعزيز معدلات التطعيم العالمية، لكنها لم تحدد أي إجراءات جديدة محددة.وقالت الوزارة إن وزراء المالية في مجموعة السبع ناقشوا أيضًا توقعات الاقتصاد الكلي والجهود المبذولة لتعزيز سلاسل التوريد العالمية.وكان وزراء مالية مجموعة السبع، الذين اجتمعوا بشكل افتراضي اليوم الاثنين، قد اتفقوا على اتخاذ خطوات إضافية لمعالجة العدوى المتزايدة المقاومة للأدوية و"فشل السوق" في تطوير عقاقير جديدة للمضادات الحيوية.وأشار الوزراء إلى أن عمل مجموعة السبع سوف يعتمد على ظروف ومبادرات كل دولة على حدة.وقالوا: "يمكن أن تشمل الخطوات الممكنة استكشاف مجموعة من خيارات حوافز السوق، مع التركيز بشكل خاص على دعم حوافز السحب ذات الصلة، وتنفيذ مشاريع تجريبية جديدة، والمساهمة في هياكل الإدارة الوطنية الجديدة لوضع استراتيجيات اقتصادية لتعزيز تطوير المضادات الحيوية، واستكشاف التدابير التشريعية والتنظيمية".
https://arabic.sputniknews.com/20210611/مجموعة-دول-السبع-تتطلع-لتخصيص-100-مليار-دولار-لمساعدة-الدول-المتضررة-من-كورونا-1049221701.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1049920913_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_99b4f4f07c286e38397a59ce2d6b75d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
دعم, مجموعة السبع الكبار, ميكروبات

وزارة الخزانة الأمريكية تؤيد بيان مجموعة السبع بشأن المضادات الحيوية

18:40 GMT 13.12.2021
© AP Photo / Leon Nealقادة دول مجموعة السبع الاقتصادية يونيو 2021
قادة دول مجموعة السبع الاقتصادية يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AP Photo / Leon Neal
تابعنا عبر
أيدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الاثنين، بيان مجموعة السبع، الذي يدعم تطوير مضادات حيوية جديدة لمكافحة المقاومة الميكروبية المتزايدة.
ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية أكدت أن يلين ناقشت أيضًا مع نظرائها في مجموعة السبع أهمية تعزيز معدلات التطعيم العالمية، لكنها لم تحدد أي إجراءات جديدة محددة.
شعار الدول السبع الكبري المقرر عقده في بريطانيا في كورنوبال 11 يونيو/ حزيران 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2021
مجموعة دول السبع تتطلع لتخصيص 100 مليار دولار لمساعدة الدول المتضررة من كورونا
11 يونيو, 15:17 GMT
وقالت الوزارة إن وزراء المالية في مجموعة السبع ناقشوا أيضًا توقعات الاقتصاد الكلي والجهود المبذولة لتعزيز سلاسل التوريد العالمية.
وأوضحت أن المجموعة ناقشت أيضا الآثار الاقتصادية الكلية لتغير المناخ والعمل الفني لمجموعة السبع "من أجل فهم أفضل لجهود التخفيف من آثار تغير المناخ".
وكان وزراء مالية مجموعة السبع، الذين اجتمعوا بشكل افتراضي اليوم الاثنين، قد اتفقوا على اتخاذ خطوات إضافية لمعالجة العدوى المتزايدة المقاومة للأدوية و"فشل السوق" في تطوير عقاقير جديدة للمضادات الحيوية.
ولفت وزراء مالية مجموعة السبع في بيان أصدروه، إلى ضرورة خلق الظروف الاقتصادية المناسبة للحفاظ على المضادات الحيوية الأساسية الموجودة وضمان الوصول إليها، وتعزيز البحث والتطوير في المضادات الحيوية المقاومة للمضادات الحيوية، وطرح أدوية جديدة في السوق حيث تلبي احتياجات الصحة العامة المحددة".
وأشار الوزراء إلى أن عمل مجموعة السبع سوف يعتمد على ظروف ومبادرات كل دولة على حدة.
وقالوا: "يمكن أن تشمل الخطوات الممكنة استكشاف مجموعة من خيارات حوافز السوق، مع التركيز بشكل خاص على دعم حوافز السحب ذات الصلة، وتنفيذ مشاريع تجريبية جديدة، والمساهمة في هياكل الإدارة الوطنية الجديدة لوضع استراتيجيات اقتصادية لتعزيز تطوير المضادات الحيوية، واستكشاف التدابير التشريعية والتنظيمية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:09 GMTإيران: التوصل لاتفاق جيد في مفاوضات فيينا يعني المضي في برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات
19:04 GMTإعلام ينشر فيديو لـ"مخاض الكون" من "بحر الطاقة"
19:02 GMT"جملة من التدابير"... الرئيس التونسي يعلن إعادة السيادة إلى الشعب قريبا
18:54 GMTمتحدث العاصمة الإدارية: نستعد لاستقبال الحكومة المصرية و50 ألف موظف خلال أشهر... صور
18:52 GMTوزير الصحة الروسي: العمل جار على اختبار فعالية اللقاح الروسي ضد كورونا لمواجهة "أوميكرون"
18:47 GMTتشاووش أوغلو: تركيا وأرمينيا تعتزمان تبادل تعيين مبعوثين كخطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين
18:40 GMTوزارة الخزانة الأمريكية تؤيد بيان مجموعة السبع بشأن المضادات الحيوية
18:32 GMTواشنطن تؤكد لبغداد عدم وجود قوات أمريكية بمهام قتالية في العراق حاليا
18:27 GMTالحكومة المصرية تكشف حقيقة إجبار التلاميذ على التطعيم ضد كورونا كشرط لدخول الامتحانات
18:21 GMTمحلل سياسي يكشف حقيقة الصراع على رئاسة البرلمان العراقي وأبعاده
18:08 GMTالنائب العام السوداني يعلن تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي أعقبت قرارات البرهان
18:05 GMTأمير قطر يترأس وفد بلاده المشارك في القمة الخليجية بالسعودية
17:48 GMTتوجيه جديد من السيسي بخصوص قناة السويس
17:28 GMTمؤسسات مالية أمريكية تعيد النظر في عودة الموظفين إلى مكاتبهم بعد أوميكرون
17:24 GMTأحدها خاص بالسعودية... إيران تكشف 3 عوامل أحدثت تغيرا جيوسياسيا وأمنيا في المنطقة
17:19 GMTالسعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن الحجر الأسود... يمكنك لمسه بسهولة الآن... صور
17:16 GMTبوريل يؤكد على تجنب المواجهات العسكرية في أوكرانيا ويعلن كبح موجات الهجرة
17:11 GMTمنها القهوة والشوكولاتة... موافقة برلمانية مصرية على فرض رسوم 10% على 35 سلعة
16:55 GMTبوتين يطلع جونسون على تقييم الوضع في أوكرانيا ويعتبر التطوير العسكري من قبل الناتو تهديدا لروسيا
16:42 GMTذكر البطريق "يرضع" فرخه من الحلق وينجو بأعجوبة من هجوم فقمة...فيديو