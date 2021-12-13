وزارة الخزانة الأمريكية تؤيد بيان مجموعة السبع بشأن المضادات الحيوية

ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية أكدت أن يلين ناقشت أيضًا مع نظرائها في مجموعة السبع أهمية تعزيز معدلات التطعيم العالمية، لكنها لم تحدد أي إجراءات جديدة محددة.وقالت الوزارة إن وزراء المالية في مجموعة السبع ناقشوا أيضًا توقعات الاقتصاد الكلي والجهود المبذولة لتعزيز سلاسل التوريد العالمية.وكان وزراء مالية مجموعة السبع، الذين اجتمعوا بشكل افتراضي اليوم الاثنين، قد اتفقوا على اتخاذ خطوات إضافية لمعالجة العدوى المتزايدة المقاومة للأدوية و"فشل السوق" في تطوير عقاقير جديدة للمضادات الحيوية.وأشار الوزراء إلى أن عمل مجموعة السبع سوف يعتمد على ظروف ومبادرات كل دولة على حدة.وقالوا: "يمكن أن تشمل الخطوات الممكنة استكشاف مجموعة من خيارات حوافز السوق، مع التركيز بشكل خاص على دعم حوافز السحب ذات الصلة، وتنفيذ مشاريع تجريبية جديدة، والمساهمة في هياكل الإدارة الوطنية الجديدة لوضع استراتيجيات اقتصادية لتعزيز تطوير المضادات الحيوية، واستكشاف التدابير التشريعية والتنظيمية".
وقالت الوزارة إن وزراء المالية في مجموعة السبع ناقشوا أيضًا توقعات الاقتصاد الكلي والجهود المبذولة لتعزيز سلاسل التوريد العالمية.
وأوضحت أن المجموعة ناقشت أيضا الآثار الاقتصادية الكلية لتغير المناخ والعمل الفني لمجموعة السبع "من أجل فهم أفضل لجهود التخفيف من آثار تغير المناخ".
وكان وزراء مالية مجموعة السبع، الذين اجتمعوا بشكل افتراضي اليوم الاثنين، قد اتفقوا على اتخاذ خطوات إضافية لمعالجة العدوى المتزايدة المقاومة للأدوية و"فشل السوق" في تطوير عقاقير جديدة للمضادات الحيوية.
ولفت وزراء مالية مجموعة السبع في بيان أصدروه، إلى ضرورة خلق الظروف الاقتصادية المناسبة للحفاظ على المضادات الحيوية الأساسية الموجودة وضمان الوصول إليها، وتعزيز البحث والتطوير في المضادات الحيوية المقاومة للمضادات الحيوية، وطرح أدوية جديدة في السوق حيث تلبي احتياجات الصحة العامة المحددة".
وأشار الوزراء إلى أن عمل مجموعة السبع سوف يعتمد على ظروف ومبادرات كل دولة على حدة.
وقالوا: "يمكن أن تشمل الخطوات الممكنة استكشاف مجموعة من خيارات حوافز السوق، مع التركيز بشكل خاص على دعم حوافز السحب ذات الصلة، وتنفيذ مشاريع تجريبية جديدة، والمساهمة في هياكل الإدارة الوطنية الجديدة لوضع استراتيجيات اقتصادية لتعزيز تطوير المضادات الحيوية، واستكشاف التدابير التشريعية والتنظيمية".