https://arabic.sputniknews.com/20211213/وكالة-إيرانية-تقول-إن-قناة-ممولة-من-السعودية-حرفت-تصريحات-مندوب-روسيا-عن-طهران-1053895235.html

وكالة إيرانية تقول إن "قناة ممولة من السعودية" حرفت تصريحات مندوب روسيا عن طهران

وكالة إيرانية تقول إن "قناة ممولة من السعودية" حرفت تصريحات مندوب روسيا عن طهران

قالت وكالة "فارس" شبه الرسمية، إن قناة معارضة لإيران تمولها السعودية تعمدت تحريف تصريحات مندوب روسيا في مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف لتوحي بأنه اتخذ موقفا... 13.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-13T14:50+0000

2021-12-13T14:50+0000

2021-12-13T14:50+0000

روسيا

الاتفاق النووي

إيران

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وذكرت الوكالة أن قناة "إيران إنترناشيونال" بثت يوم الأحد مقطع فيديو لتصريحات أدلى بها المندوب الروسي في مفاوضات فيينا للقناة، ووضعت ترجمة صوتية فوق تصريحاته تقول عن لسانه إن "إيران تقوم بتضييع الوقت في المفاوضات"، دون أن يكون صوت أوليانوف الأصلي واضحا. لكن أوليانوف نشر تغريدة على موقع "تويتر" يؤكد فيها أنه قيم موقف إيران إيجابيا وليس سلبيا.وقال في تغريدته "لا يحب العديد من الدبلوماسيين إجراء المقابلات من أجل أن يكونوا في الجانب الآمن. ربما هم على حق. هذا المساء كنت في عجلة من أمري لكنني قدمت تعليقات للصحفيين بناء على طلبهم، ولقد أسيء التفسير، أعلم أنني قيّمتُ موقف إيران إيجابيا وليس سلبيا".وذكرت الوكالة الإيرانية أن القناة "الممولة من السعودية" -حسب تعبيرها- حذفت الفيديو المترجم من أخبارها بعد نفي المندوب الروسي وصححت الحوار فكتبت "أضاف أوليانوف أن المفاوضات تمضي في المسار الصحيح. المفاوضون لا يضيعون الوقت والمفاوضات جارية وسيتم عقد اجتماعات أخرى في مستوى عال".وأكد أوليانوف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" أنه لا يرى أي سبب للاعتقاد بأن أحد المفاوضين، بمن فيهم الإيرانيون والأمريكيون، يلعب لعبة في هذه الحالة، قائلا "في الواقع، هناك إرادة سياسية لتحقيق نتيجة ملموسة".ومن جهته قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم الإثنين، إن "المنظمة تتعهد بعدم القيام بأعمال غير متسقة مع المقررات الدولية، فيما يخص الملف النووي الإيراني".

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روسيا, الاتفاق النووي, إيران