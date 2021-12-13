وكالة إيرانية تقول إن "قناة ممولة من السعودية" حرفت تصريحات مندوب روسيا عن طهران

وذكرت الوكالة أن قناة "إيران إنترناشيونال" بثت يوم الأحد مقطع فيديو لتصريحات أدلى بها المندوب الروسي في مفاوضات فيينا للقناة، ووضعت ترجمة صوتية فوق تصريحاته تقول عن لسانه إن "إيران تقوم بتضييع الوقت في المفاوضات"، دون أن يكون صوت أوليانوف الأصلي واضحا. لكن أوليانوف نشر تغريدة على موقع "تويتر" يؤكد فيها أنه قيم موقف إيران إيجابيا وليس سلبيا.وقال في تغريدته "لا يحب العديد من الدبلوماسيين إجراء المقابلات من أجل أن يكونوا في الجانب الآمن. ربما هم على حق. هذا المساء كنت في عجلة من أمري لكنني قدمت تعليقات للصحفيين بناء على طلبهم، ولقد أسيء التفسير، أعلم أنني قيّمتُ موقف إيران إيجابيا وليس سلبيا".وذكرت الوكالة الإيرانية أن القناة "الممولة من السعودية" -حسب تعبيرها- حذفت الفيديو المترجم من أخبارها بعد نفي المندوب الروسي وصححت الحوار فكتبت "أضاف أوليانوف أن المفاوضات تمضي في المسار الصحيح. المفاوضون لا يضيعون الوقت والمفاوضات جارية وسيتم عقد اجتماعات أخرى في مستوى عال".وأكد أوليانوف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" أنه لا يرى أي سبب للاعتقاد بأن أحد المفاوضين، بمن فيهم الإيرانيون والأمريكيون، يلعب لعبة في هذه الحالة، قائلا "في الواقع، هناك إرادة سياسية لتحقيق نتيجة ملموسة".ومن جهته قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم الإثنين، إن "المنظمة تتعهد بعدم القيام بأعمال غير متسقة مع المقررات الدولية، فيما يخص الملف النووي الإيراني".
قالت وكالة "فارس" شبه الرسمية، إن قناة معارضة لإيران تمولها السعودية تعمدت تحريف تصريحات مندوب روسيا في مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف لتوحي بأنه اتخذ موقفا سلبيا تجاه إيران.
وذكرت الوكالة أن قناة "إيران إنترناشيونال" بثت يوم الأحد مقطع فيديو لتصريحات أدلى بها المندوب الروسي في مفاوضات فيينا للقناة، ووضعت ترجمة صوتية فوق تصريحاته تقول عن لسانه إن "إيران تقوم بتضييع الوقت في المفاوضات"، دون أن يكون صوت أوليانوف الأصلي واضحا. لكن أوليانوف نشر تغريدة على موقع "تويتر" يؤكد فيها أنه قيم موقف إيران إيجابيا وليس سلبيا.
وقال في تغريدته "لا يحب العديد من الدبلوماسيين إجراء المقابلات من أجل أن يكونوا في الجانب الآمن. ربما هم على حق. هذا المساء كنت في عجلة من أمري لكنني قدمت تعليقات للصحفيين بناء على طلبهم، ولقد أسيء التفسير، أعلم أنني قيّمتُ موقف إيران إيجابيا وليس سلبيا".
Many diplomats don’t like to give interviews in order to be on the safe side. Probably they are right. This evening I was in rush but provided comments to journalists at their request. I was misinterpreted. Be aware that I assessed positively, not negatively the position of Iran
وذكرت الوكالة الإيرانية أن القناة "الممولة من السعودية" -حسب تعبيرها- حذفت الفيديو المترجم من أخبارها بعد نفي المندوب الروسي وصححت الحوار فكتبت "أضاف أوليانوف أن المفاوضات تمضي في المسار الصحيح. المفاوضون لا يضيعون الوقت والمفاوضات جارية وسيتم عقد اجتماعات أخرى في مستوى عال".
وأكد أوليانوف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" أنه لا يرى أي سبب للاعتقاد بأن أحد المفاوضين، بمن فيهم الإيرانيون والأمريكيون، يلعب لعبة في هذه الحالة، قائلا "في الواقع، هناك إرادة سياسية لتحقيق نتيجة ملموسة".