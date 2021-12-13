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https://arabic.sputniknews.com/20211213/ولي-عهد-أبوظبي-يقبل-دعوة-بينيت-لزيارة-إسرائيل-ويصدران-بيانا-مشتركا-1053897322.html
ولي عهد أبوظبي يقبل دعوة بينيت لزيارة إسرائيل ويصدران بيانا مشتركا
ولي عهد أبوظبي يقبل دعوة بينيت لزيارة إسرائيل ويصدران بيانا مشتركا
أعلنت الإمارات وإسرائيل، اليوم الاثنين، في بيان مشترك، عزمهما إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T15:53+0000
2021-12-13T15:53+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية إن "هذا الصندوق سيعمل على تسخير العقول الاقتصادية والتكنولوجية الرائدة في دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وتكليفهم بإيجاد حلول للتحديات مثل تغير المناخ والتصحر بالإضافة إلى الطاقة النظيفة والزراعة المستقبلية".من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قبل دعوة بينيت لزيارة إسرائيل.وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن أمله في أن تقود زيارة بينيت للإمارات إلى تعزيز التعاون لصالح المنطقة. وقال خلال لقائهما في أبوظبي إنه يتطلع إلى أن تسهم زيارته "في دفع علاقات التعاون إلى مزيد من الخطوات الإيجابية لمصلحة شعبي البلدين وشعوب المنطقة".وبحث اللقاء "مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية، خاصة مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية".وتطرق اللقاء "إلى الأهمية التي يمثلها معرض "إكسبو 2020 دبي" خاصة بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط للاستفادة من الفرص وأحدث حلول الاستدامة والابتكارات التي تعرضها الدول".وأكد ولي عهد أبوظبي أن نهج بلاده في علاقاتها الخارجية يرتكز منذ تأسيسها "على مبادئ ثابتة من الاحترام المتبادل والتعاون وإرساء قيم التعايش والسلام والذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب".وأعرب ابن زايد عن أمله في أن "يعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن هذه المنطقة هي، "أرض السلام ومهد الديانات السماوية التي أشرقت على العالم كله بدعوة الخير والمحبة".في سياق متصل، أعرب بينيت عن سعادته بزيارته الأولى إلى الإمارات "مشيداً بمستوى التعاون بين البلدين والخطوات التي يتخذانها انطلاقاً من "اتفاق السلام الإبراهيمي" الذي وقعه الجانبان.وشدد الجانبان في نهاية اللقاء على "أهمية توسعة الشراكات النوعية في المجالات الاستثمارية والاقتصادية التي تخدم أولويات التنمية المستدامة في البلدين والمنطقة جمعاء".ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات بالعاصمة الأمريكية واشنطن برعاية الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما عرفت بـ "اتفاقية إبراهيم للسلام"، ومنذ ذلك الوقت تم توقيع عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات بين تل أبيب وأبوظبي.ومساء أمس الأحد، وصل بينيت إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي، حيث كان في استقباله وزير الخارجية عبد الله بن زايد.وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، رئيس وزراء إسرائيل إلى زيارة الإمارات، للمرة الأولى منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.
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أخبار إسرائيل اليوم

ولي عهد أبوظبي يقبل دعوة بينيت لزيارة إسرائيل ويصدران بيانا مشتركا

15:53 GMT 13.12.2021
© AFP 2021 / -ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يزور الإمارات.
ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يزور الإمارات. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AFP 2021 / -
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أعلنت الإمارات وإسرائيل، اليوم الاثنين، في بيان مشترك، عزمهما إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير.
وقال البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية إن "هذا الصندوق سيعمل على تسخير العقول الاقتصادية والتكنولوجية الرائدة في دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وتكليفهم بإيجاد حلول للتحديات مثل تغير المناخ والتصحر بالإضافة إلى الطاقة النظيفة والزراعة المستقبلية".
من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قبل دعوة بينيت لزيارة إسرائيل.
وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن أمله في أن تقود زيارة بينيت للإمارات إلى تعزيز التعاون لصالح المنطقة. وقال خلال لقائهما في أبوظبي إنه يتطلع إلى أن تسهم زيارته "في دفع علاقات التعاون إلى مزيد من الخطوات الإيجابية لمصلحة شعبي البلدين وشعوب المنطقة".
وبحث اللقاء "مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية، خاصة مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية".
وتطرق اللقاء "إلى الأهمية التي يمثلها معرض "إكسبو 2020 دبي" خاصة بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط للاستفادة من الفرص وأحدث حلول الاستدامة والابتكارات التي تعرضها الدول".
وأكد ولي عهد أبوظبي أن نهج بلاده في علاقاتها الخارجية يرتكز منذ تأسيسها "على مبادئ ثابتة من الاحترام المتبادل والتعاون وإرساء قيم التعايش والسلام والذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب".
وأعرب ابن زايد عن أمله في أن "يعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن هذه المنطقة هي، "أرض السلام ومهد الديانات السماوية التي أشرقت على العالم كله بدعوة الخير والمحبة".
في سياق متصل، أعرب بينيت عن سعادته بزيارته الأولى إلى الإمارات "مشيداً بمستوى التعاون بين البلدين والخطوات التي يتخذانها انطلاقاً من "اتفاق السلام الإبراهيمي" الذي وقعه الجانبان.
وشدد الجانبان في نهاية اللقاء على "أهمية توسعة الشراكات النوعية في المجالات الاستثمارية والاقتصادية التي تخدم أولويات التنمية المستدامة في البلدين والمنطقة جمعاء".
ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات بالعاصمة الأمريكية واشنطن برعاية الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما عرفت بـ "اتفاقية إبراهيم للسلام"، ومنذ ذلك الوقت تم توقيع عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات بين تل أبيب وأبوظبي.
ومساء أمس الأحد، وصل بينيت إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي، حيث كان في استقباله وزير الخارجية عبد الله بن زايد.
وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، رئيس وزراء إسرائيل إلى زيارة الإمارات، للمرة الأولى منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.
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