يمكن الآن تجربة المنتجات الروسية بجناح خاص في مصر

أجاب أليكسي سولودوف، نائب رئيس مركز التصدير الروسي، على هذا السؤال في حفل الافتتاح، وقال:من أجل تحديد البلد الأكثر ملاءمة لفتح جناح جديد، أجرينا في بداية العام دراسة حول إمكانات مبيعات المنتجات الروسية في مختلف البلدان. نتيجة لذلك، استقرت خياراتنا على ثلاث دول - مصر وإندونيسيا ونيجيريا. وبعد سؤالنا عن رأي الشركات الروسية، أدركنا أنها مهتمة أكثر بمصر. وأيدت وزارة الزراعة اقتراحنا.الموقع الجغرافي لمصر على البحر الأبيض المتوسط وبفضل وجود قناة السويس، أصبحت مصر مركزًا رئيسيًا للخدمات اللوجستية والسلع لشمال إفريقيا.عشاق المنتجات الروسيةوبحسبه، فإن الجناح الروسي هو خطوة أخرى نحو عرض منتجات الشركات الروسية في الأسواق الخارجية. في الوقت نفسه، يمكن للجناح أن يعمل كمنصة ليس فقط لمصر، ولكن أيضًا لجيرانها في المنطقة.واختتم سولودوف حديثه: لن نرتاح حتى يقتنع كل مصدّر روسي بأنه سيحقق نجاحًا ساحقًا، بمجرد ظهور منتجاته بالفعل على رفوف الجناح. وسنعمل على ضمان أن يصبح كل مستهلك مصري من المعجبين بالمنتجات الروسيةجناح التذوق والعرض الروسي ليس الأول من نوعه في العالم العربي، حيث يوجد مركز مماثل في دبي، وهنا تشارك 45 شركة روسية.
تم يوم الاثنين الافتتاح الكبير لجناح العرض والتذوق الجديد لمركز التصدير الروسي في مصر - بالتعاون مع وزارة الزراعة الروسية، ولكن لماذا مصر بالتحديد؟
أجاب أليكسي سولودوف، نائب رئيس مركز التصدير الروسي، على هذا السؤال في حفل الافتتاح، وقال:
من أجل تحديد البلد الأكثر ملاءمة لفتح جناح جديد، أجرينا في بداية العام دراسة حول إمكانات مبيعات المنتجات الروسية في مختلف البلدان. نتيجة لذلك، استقرت خياراتنا على ثلاث دول - مصر وإندونيسيا ونيجيريا. وبعد سؤالنا عن رأي الشركات الروسية، أدركنا أنها مهتمة أكثر بمصر. وأيدت وزارة الزراعة اقتراحنا.
الموقع الجغرافي لمصر على البحر الأبيض المتوسط وبفضل وجود قناة السويس، أصبحت مصر مركزًا رئيسيًا للخدمات اللوجستية والسلع لشمال إفريقيا.
عشاق المنتجات الروسية
وبحسبه، فإن الجناح الروسي هو خطوة أخرى نحو عرض منتجات الشركات الروسية في الأسواق الخارجية. في الوقت نفسه، يمكن للجناح أن يعمل كمنصة ليس فقط لمصر، ولكن أيضًا لجيرانها في المنطقة.
واختتم سولودوف حديثه: لن نرتاح حتى يقتنع كل مصدّر روسي بأنه سيحقق نجاحًا ساحقًا، بمجرد ظهور منتجاته بالفعل على رفوف الجناح. وسنعمل على ضمان أن يصبح كل مستهلك مصري من المعجبين بالمنتجات الروسية
جناح التذوق والعرض الروسي ليس الأول من نوعه في العالم العربي، حيث يوجد مركز مماثل في دبي، وهنا تشارك 45 شركة روسية.