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https://arabic.sputniknews.com/20211213/4-أنواع-من-الوجبات-الخفيفة-يمكن-تناولها-قبل-التمرين-1053874761.html
4 أنواع من الوجبات الخفيفة يمكن تناولها قبل التمرين
4 أنواع من الوجبات الخفيفة يمكن تناولها قبل التمرين
يتناول البعض الطعام قبل التمرين بينما يمارس آخرون الرياضة على معدة فارغة، انطلاقا من تصور عام مفاده أنه لا ينبغي لأحد أن يأكل قبل التمرين، إذن ما هي الحقيقة؟... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T08:48+0000
2021-12-13T08:48+0000
تناول الخضروات
البروتين
الكربوهيدرات
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حول هذا الموضوع، تقول نيها باثانيا كبيرة إخصائيي التغذية بمستشفيات باراس في مدينة جورجانيا الهندية لـ onlymyhealth: "الجواب هو نعم ولا. التدريب على معدة فارغة لن يؤذيك. قد يساعدك اعتمادا على هدفك، ولكن في الوقت نفسه، فإن ممارسة الرياضة قبل تناول الطعام تنطوي على مخاطر الشعور بالخمول أو الدوار بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم".وتضيف: "عندما تملأ جسمك بالتغذية الصحيحة، فإنه يزيد من أدائك أثناء التمرين وخلال التعافي".قالت باثانيا إن تناول الكربوهيدرات مفيد للتمارين القصيرة والعالية الكثافة لأنه يساعد على زيادة قدرة جسمك على استخدام الجليكوجين أثناء التمرين، وبالمثل، فإن الدهون تغذي جسمك لجلسات تمرين أطول.الآن بعد أن تعرفت على المغذيات الكبيرة التي يجب أن تستهدفها، إليك أفضل الوجبات الخفيفة قبل التمرين التي يمكنك تجربتها:1. الكربوهيدراتيمكن أن يكون تناول الكربوهيدرات مفيدا للتمارين القصيرة والعالية الكثافة. ومن ثم، فإن بعض الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات يمكن أن تشمل الخبز والحبوب.2. فواكه وخضرواتعندما يتعلق الأمر بالتغذية، الأطعمة الأفضل هي الفواكه والخضروات الطازجة. فهي خفيفة على المعدة، ويمكن هضمها بسهولة، كما أنها مليئة بالفيتامينات والمعادن الحيوية.3. الأطعمة المألوفةمن الأفضل تناول الأطعمة المألوفة التي يتحملها جسمك جيدا كوجبة خفيفة قبل التمرين. يمكن أن يكون أي شيء، فاكهتك المفضلة، أو الخبز، أو السلطة، أو أي شيء تريده.4. كمية قليلة من البروتيناتيعد البروتين من العناصر الغذائية الأساسية، فهو لا يجعلك ممتلئا بشكل أسرع فحسب بل يزيد أيضا من كتلة العضلات، ويعزز التمثيل الغذائي، ويساعد جسمك على إصلاح نفسه، ويساعد أيضا في إنقاص الوزن.يمكنك تناول كميات صغيرة من البروتين قبل التمرين، كما تقول اختصاصية التغذية، إليك بعض الأطعمة الغنية بالبروتين التي يمكنك تجربتها:جزء صغير من اللحم قليل الدهن ملعقة كبيرة أو اثنتان من زبدة الفول السودانينصف كوب زبادي قليل الدسمكوب حليبنصف كوب جبن قريشبيضةهذه بعض خيارات الوجبات الخفيفة قبل التمرين التي يمكنك الاختيار من بينها. مرة أخرى، كل هذا يعود إلى ما يناسبك.
https://arabic.sputniknews.com/20210929/ما-هو-مقدار-البروتين-الذي-يمكن-لعضلاتك-امتصاصه-في-جلسة-واحدة؟-1050144538.html
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تناول الخضروات, البروتين, الكربوهيدرات

4 أنواع من الوجبات الخفيفة يمكن تناولها قبل التمرين

08:48 GMT 13.12.2021
© Fotolia / Undreyممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© Fotolia / Undrey
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يتناول البعض الطعام قبل التمرين بينما يمارس آخرون الرياضة على معدة فارغة، انطلاقا من تصور عام مفاده أنه لا ينبغي لأحد أن يأكل قبل التمرين، إذن ما هي الحقيقة؟ هل يجب أن تتمرن على معدة فارغة؟
حول هذا الموضوع، تقول نيها باثانيا كبيرة إخصائيي التغذية بمستشفيات باراس في مدينة جورجانيا الهندية لـ onlymyhealth: "الجواب هو نعم ولا. التدريب على معدة فارغة لن يؤذيك. قد يساعدك اعتمادا على هدفك، ولكن في الوقت نفسه، فإن ممارسة الرياضة قبل تناول الطعام تنطوي على مخاطر الشعور بالخمول أو الدوار بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم".
وتضيف: "عندما تملأ جسمك بالتغذية الصحيحة، فإنه يزيد من أدائك أثناء التمرين وخلال التعافي".
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قالت باثانيا إن تناول الكربوهيدرات مفيد للتمارين القصيرة والعالية الكثافة لأنه يساعد على زيادة قدرة جسمك على استخدام الجليكوجين أثناء التمرين، وبالمثل، فإن الدهون تغذي جسمك لجلسات تمرين أطول.
الآن بعد أن تعرفت على المغذيات الكبيرة التي يجب أن تستهدفها، إليك أفضل الوجبات الخفيفة قبل التمرين التي يمكنك تجربتها:
1. الكربوهيدرات
يمكن أن يكون تناول الكربوهيدرات مفيدا للتمارين القصيرة والعالية الكثافة. ومن ثم، فإن بعض الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات يمكن أن تشمل الخبز والحبوب.
2. فواكه وخضروات
عندما يتعلق الأمر بالتغذية، الأطعمة الأفضل هي الفواكه والخضروات الطازجة. فهي خفيفة على المعدة، ويمكن هضمها بسهولة، كما أنها مليئة بالفيتامينات والمعادن الحيوية.
3. الأطعمة المألوفة
من الأفضل تناول الأطعمة المألوفة التي يتحملها جسمك جيدا كوجبة خفيفة قبل التمرين. يمكن أن يكون أي شيء، فاكهتك المفضلة، أو الخبز، أو السلطة، أو أي شيء تريده.
4. كمية قليلة من البروتينات
يعد البروتين من العناصر الغذائية الأساسية، فهو لا يجعلك ممتلئا بشكل أسرع فحسب بل يزيد أيضا من كتلة العضلات، ويعزز التمثيل الغذائي، ويساعد جسمك على إصلاح نفسه، ويساعد أيضا في إنقاص الوزن.
يمكنك تناول كميات صغيرة من البروتين قبل التمرين، كما تقول اختصاصية التغذية، إليك بعض الأطعمة الغنية بالبروتين التي يمكنك تجربتها:
جزء صغير من اللحم قليل الدهن
ملعقة كبيرة أو اثنتان من زبدة الفول السوداني
نصف كوب زبادي قليل الدسم
كوب حليب
نصف كوب جبن قريش
بيضة
هذه بعض خيارات الوجبات الخفيفة قبل التمرين التي يمكنك الاختيار من بينها. مرة أخرى، كل هذا يعود إلى ما يناسبك.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
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