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https://arabic.sputniknews.com/20211213/4-طرق-بسيطة-لخفض-مستوى-الكوليسترول-قبل-فوات-الأوان-1053887351.html
4 طرق بسيطة لخفض مستوى الكوليسترول.. قبل فوات الأوان
4 طرق بسيطة لخفض مستوى الكوليسترول.. قبل فوات الأوان
يطلق على الكوليسترول الجيد (HDL) البروتين الدهني عالي الكثافة، وهو يمتص الكولييسترول الضار (LDL) ويعيده إلى الكبد تمهيدا لطرده من الجسم، ويمكن أن يلتصق الأخير... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T13:07+0000
2021-12-13T13:07+0000
أمراض القلب
كوليسترول
التدخين
زيت الزيتون
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لكن، خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم مرتبط في الأساس بإجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة بما في ذلك النظام الغذائي.تقول كبيرة الممارسين العامين في شركة ليفي للخدمات الصحية الرقمية الدكتورة راينانا ماكليمونت إن هناك 4 توصيات لخفض مستويات الكوليسترول الضار، بحسب موقع "إكسبريس".أول هذه الإجراءات التي يجب اتباعها يتمثل في تقليل الدهون المشبعة، الموجودة في اللحوم وبعض أنواع الزيوت النباتية والجبن، والتي يؤدي تناولها إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول.ويرتبط تقليل تلك الدهون المشبعة بخفض أمراض القلب بنسبة 17% وفقا للدكتورة ماكليمونت، بينما يمكن أن يؤدي الانتقال إلى الزيوت غير المشبعة مثل زيت الزيتون وعباد الشمس إلى خفض الكوليسترول بنسبة 30%.النصيحة الثانية، هي تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية القابلة للذوبان، والذي يمكن أن يؤدي تناول 3 غرامات منها يوميا (ما يوزاي تناول 3 تفاحات) إلى تقليل الكوليسترول بنسبة كبيرة، كما يمكن الحصول على الألياف الغذائية من مجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة.وتلعب التمارين الرياضية دورا كبيرا في هذا الصدد، إذ يمكن لممارسة التمارين الهوائية لمدة ساعتين فقط أسبوعيا تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 7.6% لدى النساء و5.1% لدى الرجال، وذلك من خلال خفض مستويات الكوليسترول السيئ وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد الذي يحمي القلب، بحسب ماكليمونت.أما النصيحة الرابعة فتتمثل في ضرورة الإقلاع عن التدخين، ما يؤدي ليس فقط إلى الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان بل أيضا إلى خفض مستويات الكوليسترول الضار الذي يعد التدخين أحد عوامل ارتفاعه.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/إكسبريس-مقدار-غرامين-يوميا-من-هذه-المادة-يمكنه-أن-يخفض-نسبة-الكوليسترول-1053592362.html
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أمراض القلب, كوليسترول, التدخين, زيت الزيتون

4 طرق بسيطة لخفض مستوى الكوليسترول.. قبل فوات الأوان

13:07 GMT 13.12.2021
CC BY 2.0 / Pexels / تشخيص أمراض القلب
تشخيص أمراض القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
CC BY 2.0 / Pexels /
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يطلق على الكوليسترول الجيد (HDL) البروتين الدهني عالي الكثافة، وهو يمتص الكولييسترول الضار (LDL) ويعيده إلى الكبد تمهيدا لطرده من الجسم، ويمكن أن يلتصق الأخير بجدران الأوعية الدموية مكونا لويحات، تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.
لكن، خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم مرتبط في الأساس بإجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة بما في ذلك النظام الغذائي.
تقول كبيرة الممارسين العامين في شركة ليفي للخدمات الصحية الرقمية الدكتورة راينانا ماكليمونت إن هناك 4 توصيات لخفض مستويات الكوليسترول الضار، بحسب موقع "إكسبريس".
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إكسبريس: مقدار غرامين "يوميا" من هذه المادة يمكنه أن يخفض نسبة الكوليسترول
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أول هذه الإجراءات التي يجب اتباعها يتمثل في تقليل الدهون المشبعة، الموجودة في اللحوم وبعض أنواع الزيوت النباتية والجبن، والتي يؤدي تناولها إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول.
ويرتبط تقليل تلك الدهون المشبعة بخفض أمراض القلب بنسبة 17% وفقا للدكتورة ماكليمونت، بينما يمكن أن يؤدي الانتقال إلى الزيوت غير المشبعة مثل زيت الزيتون وعباد الشمس إلى خفض الكوليسترول بنسبة 30%.
النصيحة الثانية، هي تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية القابلة للذوبان، والذي يمكن أن يؤدي تناول 3 غرامات منها يوميا (ما يوزاي تناول 3 تفاحات) إلى تقليل الكوليسترول بنسبة كبيرة، كما يمكن الحصول على الألياف الغذائية من مجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة.
وتلعب التمارين الرياضية دورا كبيرا في هذا الصدد، إذ يمكن لممارسة التمارين الهوائية لمدة ساعتين فقط أسبوعيا تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 7.6% لدى النساء و5.1% لدى الرجال، وذلك من خلال خفض مستويات الكوليسترول السيئ وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد الذي يحمي القلب، بحسب ماكليمونت.
أما النصيحة الرابعة فتتمثل في ضرورة الإقلاع عن التدخين، ما يؤدي ليس فقط إلى الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان بل أيضا إلى خفض مستويات الكوليسترول الضار الذي يعد التدخين أحد عوامل ارتفاعه.
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