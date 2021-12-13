7 إصابات في تفجير عبوة ناسفة في دير للراهبات بمدينة سيربوخوف جنوب موسكو

وقالت: "بتاريخ 13 ديسيمبر/ كانون الأول قام مجهول بتفجير عبوة ناسفة في منطقة دير في سربوخوف. وتوجه المحققون وعلماء الجريمة بلجنة التحقيقات الجنائية الحكومية الروسية في مقاطعة موسكو على الفور إلى مكان الحادث".وأضافت فرادي أنه تم تحديد عدد الضحايا. يجري حل مسألة فتح دعوى جنائية.ووفقا لها، أصيب 7 أشخاص من بينهم مراهق يبلغ من العمر 15 عاما.
أعلنت الناطقة باسم طوارئ مقاطعة موسكو، أولغا فرادي، لوكالة "سبوتنيك"، أن شخصا مجهولا قام بتفجير عبوة ناسفة في منطقة دير للراهبات في سيربوخوف.
وقالت: "بتاريخ 13 ديسيمبر/ كانون الأول قام مجهول بتفجير عبوة ناسفة في منطقة دير في سربوخوف. وتوجه المحققون وعلماء الجريمة بلجنة التحقيقات الجنائية الحكومية الروسية في مقاطعة موسكو على الفور إلى مكان الحادث".
وأضافت فرادي أنه تم تحديد عدد الضحايا. يجري حل مسألة فتح دعوى جنائية.
ووفقا لها، أصيب 7 أشخاص من بينهم مراهق يبلغ من العمر 15 عاما.