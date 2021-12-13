https://arabic.sputniknews.com/20211213/74-قتيلا-و109-مفقود-حاكم-كنتاكي-الأمريكية-يعلن-حصيلة-ضحايا-الأعاصير-1053908212.html

74 قتيلا و109 مفقود.. حاكم "كنتاكي" الأمريكية يعلن حصيلة ضحايا الأعاصير

74 قتيلا و109 مفقود.. حاكم "كنتاكي" الأمريكية يعلن حصيلة ضحايا الأعاصير

كشف حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية عن حصيلة ضحايا الأعاصير الأخيرة في ولايته. 13.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-13T21:51+0000

2021-12-13T21:51+0000

2021-12-13T21:51+0000

أعاصير

ولاية كنتاكي

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ووفقا لتصريحات له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد آندي ارتفاع عدد ضحايا الأعاصير إلى 74 قتيلًا، فيما كشف عن أكثر من 109 أشخاص في عداد المفقودين.وكان آندي قد أكد للصحفيين سابقا أنه "قد تمر أسابيع قبل أن نحسب أعداد القتلى ومستويات الدمار على حد سواء" مضيفا أن أعمار الضحايا تراوحت بين 5 أشهر و 86 عاما.وفي حين أن دائرة الأرصاد الجوية الوطنية لم تستنتج قوة الأعاصير التي مزقت مايفيلد، قال آندي إنها كانت قوية على الأرجح لدرجة أنه لم يكن من الممكن أن يحدث أي قدر من التدريب أو الإشعار المسبق فرقًا.وتساءل حاكم كنتاكي: "يمكن أن يكون لديك التحذيرات، ولكن ماذا تفعل؟، أعني كيف تخبر الناس أنه سيكون هناك أحد أقوى الأعاصير في التاريخ وسيأتي مباشرة من خلال المبنى الخاص بك؟".وقال مايكل دوسيت ، مدير إدارة الطوارئ في كنتاكي، في المؤتمر الصحفي، إن 28 ألف منزل وشركة ما زالت بدون كهرباء.وقال الحاكم إن أكثر من 300 من أفراد الحرس الوطني وعشرات من العاملين بالولاية يوزعون الإمدادات ويعملون على تنظيف الطرق حتى يمكن إزالة الجبال من الأنقاض في أعقاب الكارثة، لافتا إلى أن السلطات تنسق "كمية غير مسبوقة من البضائع والمتطوعين".ومن المقرر أن يسافر الرئيس جو بايدن إلى الولاية يوم الأربعاء ويزور بعض المناطق الأكثر تضررًا ، بما في ذلك مايفيلد.

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أعاصير, ولاية كنتاكي