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https://arabic.sputniknews.com/20211214/آبل-تطرح-تطبيقا-لحماية-مستخدمي-هواتف-أندرويد-من-المترصدين-1053915015.html
‏"آبل" تطرح تطبيقا لحماية مستخدمي هواتف "أندرويد" من المترصدين
‏"آبل" تطرح تطبيقا لحماية مستخدمي هواتف "أندرويد" من المترصدين
طرحت شركة "آبل" الأمريكية، أمس الاثنين، تطبيقًا جديدًا على هواتف "أندرويد" الذكية، والمصمم لحماية خصوصيتهم.‏ 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T09:17+0000
2021-12-14T09:17+0000
مجتمع
منوعات
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التطبيق يحمل اسم "Tracker Detect"، وهو يساعد المستخدمين الذي لا يمتلكون أجهزة "آبل" على تعقب أجهزة "إير تاغ" القريبة، والتابعة لشركة "آبل"، أو غيرها من أدوات تتبع العناصر المماثلة، التي قد تكون مسافرة معهم دون علمهم، وذلك في محاولة لتعزيز خصوصيتهم، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني.وأطلقت "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية" التطبيق في متجر "غوغل بلاي" للتطبيقات، والذي يقول إنه يمكن للمستخدم من خلال إجراء مسح لمحاولة العثور على أجهزة "إير تاغ" أو أجهزة تتبع أخرى، إذا كان يعتقد أن شخصا ما يستخدمه لتتبع موقعه.و"إير تاغ" هي أجهزة صغيرة يمكن إرفاقها بعناصر مثل المفاتيح والمحافظ، من أجل تحديد موقعها عند فقدانها.من ناحيتها، قالت شركة "آبل" في بيان لها إن التطبيق يمكّن مستخدمي هواتف "أندرويد" من البحث بشكل استباقي عن أدوات تعقب العناصر التي لم تعد مع مالكها، وإذا كان ذلك المتتبع يتحرك مع المستخدم لأكثر من 10 دقائق، فسيساعد التطبيق في تحديد موقعه عن طريق تشغيل صوت وتقديم إرشادات لتعطيله.وأكد متحدث باسم شركة "آبل" في البيان: "نحن نرفع مستوى الخصوصية لمستخدمينا والصناعة، ونأمل أن يحذو الآخرين حذونا".ويأتي طرح تطبيق "Tracker Detect" على أجهزة "أندرويد" في أعقاب حوادث متعددة من فاعلين سيئين يسيئون استخدام أجهزة "إير تاغ" لمطاردة الناس، ففي كندا على سبيل المثال، حذرت الشرطة مؤخرا من قيام لصوص باستخدام جهاز تبلغ قيمته 29 دولارا لسرقة سيارات باهظة الثمن.وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي ، قامت "آبل" في محاولة منفصلة للحد من إساءة الاستخدام ، بتحديث أجهزة التتبع الخاصة بها، لتشغيل صوت ما بين 8 و24 ساعة بعد انفصالها عن مالكهم، وذلك بعد أن كانت تصدر صوتا بعد مرور 3 أيام.
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مجتمع, منوعات

‏"آبل" تطرح تطبيقا لحماية مستخدمي هواتف "أندرويد" من المترصدين

09:17 GMT 14.12.2021
© REUTERS / APPLE INC.شركة "آبل" الأمريكية تعلن عن طرحها جهاز "إير تاغ" لتتبع المتعلقات المفقودة في حدث "Spring Loaded"، 20 نيسان/ أبريل 2021، كاليفورنيا، أمريكا
شركة آبل الأمريكية تعلن عن طرحها جهاز إير تاغ لتتبع المتعلقات المفقودة في حدث Spring Loaded، 20 نيسان/ أبريل 2021، كاليفورنيا، أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
شركة "آبل" الأمريكية تعلن عن طرحها جهاز "إير تاغ" لتتبع المتعلقات المفقودة في حدث "Spring Loaded"، 20 نيسان/ أبريل 2021، كاليفورنيا، أمريكا
© REUTERS / APPLE INC.
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طرحت شركة "آبل" الأمريكية، أمس الاثنين، تطبيقًا جديدًا على هواتف "أندرويد" الذكية، والمصمم لحماية خصوصيتهم.‏
التطبيق يحمل اسم "Tracker Detect"، وهو يساعد المستخدمين الذي لا يمتلكون أجهزة "آبل" على تعقب أجهزة "إير تاغ" القريبة، والتابعة لشركة "آبل"، أو غيرها من أدوات تتبع العناصر المماثلة، التي قد تكون مسافرة معهم دون علمهم، وذلك في محاولة لتعزيز خصوصيتهم، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني.
وأطلقت "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية" التطبيق في متجر "غوغل بلاي" للتطبيقات، والذي يقول إنه يمكن للمستخدم من خلال إجراء مسح لمحاولة العثور على أجهزة "إير تاغ" أو أجهزة تتبع أخرى، إذا كان يعتقد أن شخصا ما يستخدمه لتتبع موقعه.
و"إير تاغ" هي أجهزة صغيرة يمكن إرفاقها بعناصر مثل المفاتيح والمحافظ، من أجل تحديد موقعها عند فقدانها.
من ناحيتها، قالت شركة "آبل" في بيان لها إن التطبيق يمكّن مستخدمي هواتف "أندرويد" من البحث بشكل استباقي عن أدوات تعقب العناصر التي لم تعد مع مالكها، وإذا كان ذلك المتتبع يتحرك مع المستخدم لأكثر من 10 دقائق، فسيساعد التطبيق في تحديد موقعه عن طريق تشغيل صوت وتقديم إرشادات لتعطيله.
وأكد متحدث باسم شركة "آبل" في البيان: "نحن نرفع مستوى الخصوصية لمستخدمينا والصناعة، ونأمل أن يحذو الآخرين حذونا".
ويأتي طرح تطبيق "Tracker Detect" على أجهزة "أندرويد" في أعقاب حوادث متعددة من فاعلين سيئين يسيئون استخدام أجهزة "إير تاغ" لمطاردة الناس، ففي كندا على سبيل المثال، حذرت الشرطة مؤخرا من قيام لصوص باستخدام جهاز تبلغ قيمته 29 دولارا لسرقة سيارات باهظة الثمن.
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي ، قامت "آبل" في محاولة منفصلة للحد من إساءة الاستخدام ، بتحديث أجهزة التتبع الخاصة بها، لتشغيل صوت ما بين 8 و24 ساعة بعد انفصالها عن مالكهم، وذلك بعد أن كانت تصدر صوتا بعد مرور 3 أيام.
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