https://arabic.sputniknews.com/20211214/أغويرو-يلقي-كلمة-في-كامب-نووتكهنات-عن-اعتزاله-1053919268.html

أغويرو يلقي كلمة في كامب نو...وتكهنات عن اعتزاله

أغويرو يلقي كلمة في كامب نو...وتكهنات عن اعتزاله

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن لاعبه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو سيعقد مؤتمرا صحفيا يلقي خلاله كلمة تحدد مستقبله. 14.12.2021, سبوتنيك عربي

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رياضة

أخبار برشلونة

أغويرو

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وجاء في تغريدة "البلاوغرانا" على تويتر: "سيرجيو أغويرو سيدلي بتصريحات عن مستقبله يوم غد الأربعاء 15 ديسمبر/ كانون الأول، في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت المدينة الكتالونية، في كامب نو (ملعب نادي برشلونة)، ويرافق اللاعب رئيس النادي خوان لابورتا".ويعتقد مراقبون أن اللاعب السابق لمانشستر سيتي سيعلن اعتزاله كرة القدم بعد أن واجه مشاكل في القلب.وأعلن نادي برشلونة، الشهر الماضي، غياب مهاجمه الأرجنتيني عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.ونشر النادي على صفحته الخاصة على "تويتر" بيانا أعلن فيه غياب الأرجنتيني، جاء فيه: "خضع سيرخيو أغويرو للتشخيص والعلاج على يد الدكتور جوزيب بروغادا، وسيغيب عن الملاعب ليتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تقييم فعالية العلاج ومن ثم تحديد وتيرة تعافيه".وكان الأرجنتيني قد خرج من لقاء ألافيس، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن شعر بضيق في الصدر.وأعلن برشلونة عن أنه تم نقل أغويرو إلى المستشفى لإجراء اختبارات على القلب بعدما عانى من ضيق في القفص الصدري خلال المباراة.

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رياضة, أخبار برشلونة, أغويرو