أغويرو يلقي كلمة في كامب نو...وتكهنات عن اعتزاله
أعلن نادي برشلونة الإسباني أن لاعبه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو سيعقد مؤتمرا صحفيا يلقي خلاله كلمة تحدد مستقبله.
وجاء في تغريدة "البلاوغرانا" على تويتر: "سيرجيو أغويرو سيدلي بتصريحات عن مستقبله يوم غد الأربعاء 15 ديسمبر/ كانون الأول، في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت المدينة الكتالونية، في كامب نو (ملعب نادي برشلونة)، ويرافق اللاعب رئيس النادي خوان لابورتا".
ويعتقد مراقبون أن اللاعب السابق لمانشستر سيتي سيعلن اعتزاله كرة القدم بعد أن واجه مشاكل في القلب.
❗ @aguerosergiokun will give a statement on his future from Camp Nou at 12pm CET on Wednesday December 15. The first-team football player will be joined by FC Barcelona president, Joan Laporta. pic.twitter.com/PcgpeuytCZ— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 14, 2021
وأعلن نادي برشلونة، الشهر الماضي، غياب مهاجمه الأرجنتيني عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.
أغويرو سيصدر بياناً بشأن مستقبله ظهر هذا الأربعاء pic.twitter.com/Wugz8GoexE— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) December 14, 2021
ونشر النادي على صفحته الخاصة على "تويتر" بيانا أعلن فيه غياب الأرجنتيني، جاء فيه: "خضع سيرخيو أغويرو للتشخيص والعلاج على يد الدكتور جوزيب بروغادا، وسيغيب عن الملاعب ليتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تقييم فعالية العلاج ومن ثم تحديد وتيرة تعافيه".
🔴 رسميًا.. برشلونة يعلن أن سيرجيو أغويرو سيعقد مؤتمرا صحفيًا الأربعاء المقبل، لإعلان أمر يخص مستقبله بحضور خوان لابورتا رئيس النادي.— إرم سبورت (@EremSports) December 14, 2021
أغويرو سيعلن اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بسبب مشاكل في القلب. pic.twitter.com/eKk77a8r7O
وكان الأرجنتيني قد خرج من لقاء ألافيس، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن شعر بضيق في الصدر.
وأعلن برشلونة عن أنه تم نقل أغويرو إلى المستشفى لإجراء اختبارات على القلب بعدما عانى من ضيق في القفص الصدري خلال المباراة.