https://arabic.sputniknews.com/20211214/أمير-سعودي-يحكي-عن-استدعائه-ليلا-إلى-قصر-الملك-ولقائه-بالأمير-محمد-بن-سلمان-فيديو-1053929941.html

أمير سعودي يحكي عن استدعائه ليلا إلى قصر الملك ولقائه بالأمير محمد بن سلمان... فيديو

أمير سعودي يحكي عن استدعائه ليلا إلى قصر الملك ولقائه بالأمير محمد بن سلمان... فيديو

كشف أمير سعودي تفاصيل الاستدعاء الذي وصله للحضور إلى القصر الملكي واللقاء الأول بولي العهد الأمير محمد بن سلمان. 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T14:08+0000

2021-12-14T14:08+0000

2021-12-14T14:08+0000

أخبار السعودية اليوم

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وقال الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، عبر مقابلة في برنامج "في الصورة" على فضائية "روتانا خليجية"، إنه في عام 2018 جاءه توجيه بالتوجه إلى القصر الملكي، في 25 فبراير 2018، الساعة العاشرة مساء.وأضاف: "توجهت وسلمت على سمو الأمير محمد بن سلمان.. طريقة استقباله كانت استقبال المقدام، وعرفت من طريقة استقباله إن فيه شيء مهم، وقعدت قباله واطّمأن على صحة الوالد، ودخل في الموضوع على طول كعادته".وتابع الأمير تركي أن ولي العهد أبلغه بأن "الملك أمر إنك تكون نائب أمير منطقة عسير، وأمر أن المنطقة تصبح في مصاف المناطق المتقدمة، وسيتم إنشاء هيئة تطوير عسير وستطور صلاحيات الهيئات وسيتم إنشاء لجان تنفيذية في كل هيئة، وسينشأ مكتب لدعم كل الهيئات.. هذا خلاصة توجيه سموه".وأضاف الأمير تركي: "إني أكون نائب أمير المنطقة ورئيس اللجنة التنفيذية، ووضع (ولي العهد) الهدف أن تصبح عسير في مصاف المناطق المتقدمة، بناء على مكامن القوة العظيمة اللي موجودة فيها.. حقيقة لغته وطريقة حكي المقدام، يكفي إن ولي العهد يطرح المهمة، حسسني إنها مهمة وطنية من الطراز الأول، وفيه أشياء ما أقدر أقولها".وقال إن "ولي العهد يحب المنطقة وأهلها كما يحب بقية المملكة، ومؤمن أن أهلها يستطيعون، بالتعاون، النهوض بالمنطقة إذا وضعت لهم خطة صحيحة".وأضاف: "قال ولي العهد: سأعطيك الصلاحيات وأمكنك، وأي عقبة تواجهك خبرني عنها".

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أخبار السعودية اليوم