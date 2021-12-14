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https://arabic.sputniknews.com/20211214/أمير-سعودي-يحكي-عن-استدعائه-ليلا-إلى-قصر-الملك-ولقائه-بالأمير-محمد-بن-سلمان-فيديو-1053929941.html
أمير سعودي يحكي عن استدعائه ليلا إلى قصر الملك ولقائه بالأمير محمد بن سلمان... فيديو
أمير سعودي يحكي عن استدعائه ليلا إلى قصر الملك ولقائه بالأمير محمد بن سلمان... فيديو
كشف أمير سعودي تفاصيل الاستدعاء الذي وصله للحضور إلى القصر الملكي واللقاء الأول بولي العهد الأمير محمد بن سلمان. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T14:08+0000
2021-12-14T14:08+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقال الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، عبر مقابلة في برنامج "في الصورة" على فضائية "روتانا خليجية"، إنه في عام 2018 جاءه توجيه بالتوجه إلى القصر الملكي، في 25 فبراير 2018، الساعة العاشرة مساء.وأضاف: "توجهت وسلمت على سمو الأمير محمد بن سلمان.. طريقة استقباله كانت استقبال المقدام، وعرفت من طريقة استقباله إن فيه شيء مهم، وقعدت قباله واطّمأن على صحة الوالد، ودخل في الموضوع على طول كعادته".وتابع الأمير تركي أن ولي العهد أبلغه بأن "الملك أمر إنك تكون نائب أمير منطقة عسير، وأمر أن المنطقة تصبح في مصاف المناطق المتقدمة، وسيتم إنشاء هيئة تطوير عسير وستطور صلاحيات الهيئات وسيتم إنشاء لجان تنفيذية في كل هيئة، وسينشأ مكتب لدعم كل الهيئات.. هذا خلاصة توجيه سموه".وأضاف الأمير تركي: "إني أكون نائب أمير المنطقة ورئيس اللجنة التنفيذية، ووضع (ولي العهد) الهدف أن تصبح عسير في مصاف المناطق المتقدمة، بناء على مكامن القوة العظيمة اللي موجودة فيها.. حقيقة لغته وطريقة حكي المقدام، يكفي إن ولي العهد يطرح المهمة، حسسني إنها مهمة وطنية من الطراز الأول، وفيه أشياء ما أقدر أقولها".وقال إن "ولي العهد يحب المنطقة وأهلها كما يحب بقية المملكة، ومؤمن أن أهلها يستطيعون، بالتعاون، النهوض بالمنطقة إذا وضعت لهم خطة صحيحة".وأضاف: "قال ولي العهد: سأعطيك الصلاحيات وأمكنك، وأي عقبة تواجهك خبرني عنها".
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أخبار السعودية اليوم

أمير سعودي يحكي عن استدعائه ليلا إلى قصر الملك ولقائه بالأمير محمد بن سلمان... فيديو

14:08 GMT 14.12.2021
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURTولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT
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كشف أمير سعودي تفاصيل الاستدعاء الذي وصله للحضور إلى القصر الملكي واللقاء الأول بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، عبر مقابلة في برنامج "في الصورة" على فضائية "روتانا خليجية"، إنه في عام 2018 جاءه توجيه بالتوجه إلى القصر الملكي، في 25 فبراير 2018، الساعة العاشرة مساء.

وأشار الأمير إلى أن هذا كان اللقاء الأول الذي يجمعه بولي العهد محمد بن سلمان، لافتا إلى أنه "لم تكن عندي خلفية في الموضوع. توجهت فورا، ولم يكن لدي شيء في بالي.. كل الأمور كانت مطروحة".

وأضاف: "توجهت وسلمت على سمو الأمير محمد بن سلمان.. طريقة استقباله كانت استقبال المقدام، وعرفت من طريقة استقباله إن فيه شيء مهم، وقعدت قباله واطّمأن على صحة الوالد، ودخل في الموضوع على طول كعادته".
وتابع الأمير تركي أن ولي العهد أبلغه بأن "الملك أمر إنك تكون نائب أمير منطقة عسير، وأمر أن المنطقة تصبح في مصاف المناطق المتقدمة، وسيتم إنشاء هيئة تطوير عسير وستطور صلاحيات الهيئات وسيتم إنشاء لجان تنفيذية في كل هيئة، وسينشأ مكتب لدعم كل الهيئات.. هذا خلاصة توجيه سموه".
وأضاف الأمير تركي: "إني أكون نائب أمير المنطقة ورئيس اللجنة التنفيذية، ووضع (ولي العهد) الهدف أن تصبح عسير في مصاف المناطق المتقدمة، بناء على مكامن القوة العظيمة اللي موجودة فيها.. حقيقة لغته وطريقة حكي المقدام، يكفي إن ولي العهد يطرح المهمة، حسسني إنها مهمة وطنية من الطراز الأول، وفيه أشياء ما أقدر أقولها".
وقال إن "ولي العهد يحب المنطقة وأهلها كما يحب بقية المملكة، ومؤمن أن أهلها يستطيعون، بالتعاون، النهوض بالمنطقة إذا وضعت لهم خطة صحيحة".
وأضاف: "قال ولي العهد: سأعطيك الصلاحيات وأمكنك، وأي عقبة تواجهك خبرني عنها".
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