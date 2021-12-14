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https://arabic.sputniknews.com/20211214/أهم-محطات-العلاقات-الإسرائيلية-الإماراتية-منذ-2020--1053926997.html
أهم محطات العلاقات الإسرائيلية الإماراتية منذ 2020
أهم محطات العلاقات الإسرائيلية الإماراتية منذ 2020
قطع قطار العلاقات بين إسرائيل والإمارات العديد من المحطات منذ انطلاقه رسميا، العام الماضي، مرورا بتدشين سفارات لكل دولة لدى الأخرى، وإعفاء مواطني الدولتين من... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
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أهم محطات العلاقات الإسرائيلية الإماراتية منذ 2020 13:10 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 13:20 GMT 14.12.2021)
قطع قطار العلاقات بين إسرائيل والإمارات العديد من المحطات منذ انطلاقه رسميا، العام الماضي، مرورا بتدشين سفارات لكل دولة لدى الأخرى، وإعفاء مواطني الدولتين من تأشيرات الدخول، وصولا إلى زيارة هي الأولى من نوعها أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى الإمارات، التقى خلالها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.