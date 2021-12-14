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https://arabic.sputniknews.com/20211214/إخلاء-40-محطة-مترو-في-أثينا-بعد-تحذير-مجهول-من-وجود-متفجرات-1053940497.html
إخلاء 40 محطة مترو في أثينا بعد تحذير مجهول من وجود متفجرات
إخلاء 40 محطة مترو في أثينا بعد تحذير مجهول من وجود متفجرات
تسبب تحذير مجهول من وجود قنابل في خط مترو أثينا، في تعطيل خدمات المرفق لنحو ساعتين، اليوم الثلاثاء، مع عمليات إجلاء في المحطات وتعليق الخدمات. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T17:27+0000
2021-12-14T17:27+0000
2021-12-14T17:27+0000
العالم
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وصرحت الشركة المشغلة "ستاسي" أنها أخلت وأغلقت مركز التحكم الخاص بها وأكثر من 40 محطة على خطي المترو بناء على أوامر الشرطة، بما في ذلك الخدمات إلى مطار أثينا الدولي، حسبما ذكرت "فرانس برس".جاءت هذه الخطوة استجابة لاتصال من مجهول لبوابة إخبارية يونانية، أفاد بوضع عبوات ناسفة في مركز مترو الأنفاق سينتاجما ومحطة موناستيراكي المجاورة، بالقرب من حي بلاكا السياحي بالعاصمة اليونانية.وذكرت وكالة الأنباء اليونانية الحكومية "آنا"، إن الخدمات استؤنفت بعد تفتيش أجراه ضباط في فرق المفرقعات بالشرطة وباستخدام كلاب بوليسية.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/إخلاء-عدد-من-المباني-في-وسط-لندن-بسبب-تسرب-للغاز-1053932831.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إخلاء 40 محطة مترو في أثينا بعد تحذير مجهول من وجود متفجرات
تسبب تحذير مجهول من وجود قنابل في خط مترو أثينا، في تعطيل خدمات المرفق لنحو ساعتين، اليوم الثلاثاء، مع عمليات إجلاء في المحطات وتعليق الخدمات.
وصرحت الشركة المشغلة "ستاسي" أنها أخلت وأغلقت مركز التحكم الخاص بها وأكثر من 40 محطة على خطي المترو بناء على أوامر
الشرطة
، بما في ذلك الخدمات إلى مطار أثينا الدولي، حسبما ذكرت "فرانس برس".
جاءت هذه الخطوة استجابة لاتصال من مجهول لبوابة إخبارية يونانية، أفاد بوضع عبوات ناسفة في مركز مترو الأنفاق سينتاجما ومحطة موناستيراكي المجاورة، بالقرب من حي بلاكا السياحي
بالعاصمة اليونانية
.
وذكرت وكالة الأنباء اليونانية الحكومية "آنا"، إن الخدمات استؤنفت بعد تفتيش أجراه ضباط في فرق المفرقعات بالشرطة وباستخدام كلاب بوليسية.