إسرائيل تجري مناورات عسكرية في مدينة حيفا

نشر الجيش الإسرائيلي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلاله عزمه إجراء مناورات عسكرية لقيادة الجبهة الداخلية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في مدينة حيفا.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيتم سماع دوي صافرات إنذار في مدينة حيفا خلال اليومين المقبلين، لافتا إلى أنه سيطلب من المواطنين الاستعداد لأي حالات طوارئ، وكذلك الدخول إلى الملاجئ والمخابئ في حالة إطلاق صافرات الإنذار.للمزيد: إسرائيل تجري تدريبات مفاجئة لمحاكاة سيناريوهات قتالية مع غزةيشار إلى أن كثير من المسؤولين الإسرائيليين قد أعلنوا عن تخوفهم أكثر من مرة من أن الجبهة الداخلية يمكن أن تتلقى مئات الصواريخ والقذائف، ويجب التمرين على ذلك، وتدريب المواطنين على الاستعداد لمثل هذه الحالات، أي حالات الطوارئ.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيتم سماع دوي صافرات إنذار في مدينة حيفا خلال اليومين المقبلين، لافتا إلى أنه سيطلب من المواطنين الاستعداد لأي حالات طوارئ، وكذلك الدخول إلى الملاجئ والمخابئ في حالة إطلاق صافرات الإنذار.
يشار إلى أن كثير من المسؤولين الإسرائيليين قد أعلنوا عن تخوفهم أكثر من مرة من أن الجبهة الداخلية يمكن أن تتلقى مئات الصواريخ والقذائف، ويجب التمرين على ذلك، وتدريب المواطنين على الاستعداد لمثل هذه الحالات، أي حالات الطوارئ.