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https://arabic.sputniknews.com/20211214/إسرائيل-تجري-مناورات-عسكرية-في-مدينة-حيفا-1053942440.html
إسرائيل تجري مناورات عسكرية في مدينة حيفا
إسرائيل تجري مناورات عسكرية في مدينة حيفا
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إجراء مناورات عسكرية للجبهة الداخلية في مدينة حيفا، بداية من غد الأربعاء. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T18:45+0000
2021-12-14T18:45+0000
تدريبات
إسرائيل
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نشر الجيش الإسرائيلي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلاله عزمه إجراء مناورات عسكرية لقيادة الجبهة الداخلية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في مدينة حيفا.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيتم سماع دوي صافرات إنذار في مدينة حيفا خلال اليومين المقبلين، لافتا إلى أنه سيطلب من المواطنين الاستعداد لأي حالات طوارئ، وكذلك الدخول إلى الملاجئ والمخابئ في حالة إطلاق صافرات الإنذار.للمزيد: إسرائيل تجري تدريبات مفاجئة لمحاكاة سيناريوهات قتالية مع غزةيشار إلى أن كثير من المسؤولين الإسرائيليين قد أعلنوا عن تخوفهم أكثر من مرة من أن الجبهة الداخلية يمكن أن تتلقى مئات الصواريخ والقذائف، ويجب التمرين على ذلك، وتدريب المواطنين على الاستعداد لمثل هذه الحالات، أي حالات الطوارئ.
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تدريبات, إسرائيل

إسرائيل تجري مناورات عسكرية في مدينة حيفا

18:45 GMT 14.12.2021
© REUTERS / AMIR COHENقوات الجيش الإسرائيلي تنتشر على الحدود مع قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 12 مايو 2021
قوات الجيش الإسرائيلي تنتشر على الحدود مع قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 12 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / AMIR COHEN
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إجراء مناورات عسكرية للجبهة الداخلية في مدينة حيفا، بداية من غد الأربعاء.
نشر الجيش الإسرائيلي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلاله عزمه إجراء مناورات عسكرية لقيادة الجبهة الداخلية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في مدينة حيفا.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيتم سماع دوي صافرات إنذار في مدينة حيفا خلال اليومين المقبلين، لافتا إلى أنه سيطلب من المواطنين الاستعداد لأي حالات طوارئ، وكذلك الدخول إلى الملاجئ والمخابئ في حالة إطلاق صافرات الإنذار.
للمزيد: إسرائيل تجري تدريبات مفاجئة لمحاكاة سيناريوهات قتالية مع غزة
يشار إلى أن كثير من المسؤولين الإسرائيليين قد أعلنوا عن تخوفهم أكثر من مرة من أن الجبهة الداخلية يمكن أن تتلقى مئات الصواريخ والقذائف، ويجب التمرين على ذلك، وتدريب المواطنين على الاستعداد لمثل هذه الحالات، أي حالات الطوارئ.
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