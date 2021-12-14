إضراب مدارس مدينة منبج شمالي سوريا رفضا للمناهج الكردية
© Sputnik . Attia Al-Attiaإضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
© Sputnik . Attia Al-Attia
أعلن طلاب ومعلمو مدينة منبج إضرابا عن العملية التعليمية رفضا للمناهج التي فرضها مسلحون موالون للجيش الأمريكي في مناطق سيطرتهم شمالي سوريا.
وكشفت مصادر عشائرية لوكالة "سبوتنيك" عن أن "المعلمين والطلاب والإداريين في مدارس منطقة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي، أعلنوا إضرابا عن الدوام في مدارسهم، اليوم الاثنين 13 كانون الأول/ ديسمبر، رفضاً منهم لنية تنظيم "قسد" فرض المناهج التعليمية الكردية على مدارس المنطقة، أسوة بالمدارس الأخرى الواقعة تحت سيطرة التنظيم في محافظتي الحسكة والرقة وعين العرب في ريف حلب.
وأوضحت المصادر: "يأتي هذا الإضراب الشعبي في مدينة منبج وريفها ردًا على قيام تنظيم "قسد" بتوزيع كتب من منهاجه المسيس على عدد كبير من المدارس في الصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، ما جعل سكان المنطقة يعلنون عن نيتهم تنفيذ إضراب عام اليوم الاثنين".
© Sputnik . Attia Al-Attiaإضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
إضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
© Sputnik . Attia Al-Attia
وتابعت المصادر أن "أكثر من 50% من الكوادر التدريسية والتعليمية والطلاب والكوادر الإدارية التابعين لوزارة التربية السورية الحكومية في 300 مدرسة لجميع المراحل في مدينة وريف منبج، أضربوا عن التعليم اليوم الاثنين، رفضاً منهم لفرض منهاج مغير لمنهاج وزارة التربية السورية".
© Sputnik . Attia Al-Attiaإضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
إضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
© Sputnik . Attia Al-Attia
بدورها مصادر تربوية حكومية قالت لـ "سبوتنيك" إن ما يسمى "لجنة التربية والتعليم التابعة لتنظيم "قسد" في منطقة منبج، بدأت بالفعل بتوزيع كتب جديدة على مدارس منبج وريفها، على أن يتم إدخال هذه الكتب وفق منهاج كامل لجميع المراحل بشكل تدريجي، وهذا يعني إننا في نهاية العام سيكون حالنا كحال مدرس عين العرب (كوباني) التي فرضت فيها مناهج "قسد" ومنعت حتى الدورات الخاصة في المعاهد غير الرسمية للمناهج السورية، حيث أجبر العشرات من الطلاب للانتقال إلى مدارس منبج للدراسة واستكمال تحصيلهم العلمي وفق منهاج وزارة التربية السورية، وها هو المنهاج يلاحقهم هناك".
© Sputnik . Attia Al-Attiaإضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
إضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
© Sputnik . Attia Al-Attia
وأضافت المصادر أن "جميع الكوادر الحكومية التدريسية والطلاب والإداريين اضربوا، اليوم الاثنين، في أكثر من 50% من مدارس منطقة منبج وريفها، ورفضوا استلام أي كتاب من خارج منهاج وزارة التربية السورية، في حين التزم بالدوام المعلمون الذين يتقاضون رواتبهم من قبل تنظيم "قسد" والطلاب من أبناء المنتسبين والمتعاونين مع التنظيم".
© Sputnik . Attia Al-Attiaإضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
إضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
© Sputnik . Attia Al-Attia
وبيّنت المصادر "أن تنظيم "قسد" أصدر، يوم أمس الأحد، بياناً نفى فيه فرض منهاج جديد على مدارس منطقة منبج، وذلك لخفض حدة الرفض الشعبي التام لمنهاجه المسيس والذي يمس الديانات السماوية والروح القومية و الوطنية والعادات والتقاليد الاجتماعية، وهو ما يتضح من الرسومات والكتابات الموجودة في الكتب الموزعة".
© Sputnik . Attia Al-Attiaإضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
إضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
© Sputnik . Attia Al-Attia
وكانت ما تسمى "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التابعة لتنظيم "قسد" أعلنت في بداية الشهر الجاري، عن اعتماد منهاج "الإدارة الذاتية" في مدارس منبج وريفها بعد الاجتماع السنوي لـ "لجنة التربية والتعليم"، حيث أقرَّت اللجنة المذكورة أثناء اجتماعها السنوي تفعيل منهاجها.
© Sputnik . Attia Al-Attiaإضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
إضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
© Sputnik . Attia Al-Attia
وأكدت (هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) وفق صفحتها عبر"الفيس بوك"، أنّ تفعيل منهاجها يكسر نمطية التدريس المتمثلة بالحفظ والاستذكار، وهي خطوة جديدة في توحيد مناهج (الإدارة الذاتية) التي لطالما سعينا إليها منذ التأسيس، وهذه الخطوة ستوحد النظام التعليمي والعمل الإداري التربوي على مستوى شمال وشرق سوريا".
© Sputnik . Attia Al-Attiaإضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
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© Sputnik . Attia Al-Attia
إضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
© Sputnik . Attia Al-Attiaإضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
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© Sputnik . Attia Al-Attia
إضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
© Sputnik . Attia Al-Attiaإضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
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© Sputnik . Attia Al-Attia
إضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
© Sputnikإضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
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© Sputnik
إضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
© Sputnik . Attia Al-Attiaإضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
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© Sputnik . Attia Al-Attia
إضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
© Sputnik . Attia Al-Attiaإضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
6/9
© Sputnik . Attia Al-Attia
إضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
© Sputnik . Attia Al-Attiaإضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
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© Sputnik . Attia Al-Attia
إضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
© Sputnik . Attia Al-Attiaإضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
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© Sputnik . Attia Al-Attia
إضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
© Sputnik . Attia Al-Attiaإضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
9/9
© Sputnik . Attia Al-Attia
إضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
1/9
© Sputnik . Attia Al-Attia
إضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
2/9
© Sputnik . Attia Al-Attia
إضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
3/9
© Sputnik . Attia Al-Attia
إضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
4/9
© Sputnik
إضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
5/9
© Sputnik . Attia Al-Attia
إضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
6/9
© Sputnik . Attia Al-Attia
إضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
7/9
© Sputnik . Attia Al-Attia
إضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
8/9
© Sputnik . Attia Al-Attia
إضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
9/9
© Sputnik . Attia Al-Attia
إضراب مدارس مدينة منبج شمال سوريا رفضا لمناهج تنظيم "قسد"
وتشهد مناطق سيطرة تنظيم "قسد" شمالي وشرقي سوريا، حالة من الغضب الشعبي والمظاهرات العشائرية ضد ممارسات التنظيم المدعوم من الجيش الأمريكي التي تتركز على سرقة النفط والغاز والقمح والتجنيد القسري والاعتقالات التعسفية ومنع التعليم وإغلاق المدارس ونشر الجهل والفقر.