https://arabic.sputniknews.com/20211214/إضراب-مدارس-مدينة-منبج-شمالي-سوريا-رفضا-للمناهج-الكردية-1053915438.html

إضراب مدارس مدينة منبج شمالي سوريا رفضا للمناهج الكردية

إضراب مدارس مدينة منبج شمالي سوريا رفضا للمناهج الكردية

أعلن طلاب ومعلمو مدينة منبج إضرابا عن العملية التعليمية رفضا للمناهج التي فرضها مسلحون موالون للجيش الأمريكي في مناطق سيطرتهم شمالي سوريا. 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T09:27+0000

2021-12-14T09:27+0000

2021-12-14T09:27+0000

العالم العربي

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وكشفت مصادر عشائرية لوكالة "سبوتنيك" عن أن "المعلمين والطلاب والإداريين في مدارس منطقة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي، أعلنوا إضرابا عن الدوام في مدارسهم، اليوم الاثنين 13 كانون الأول/ ديسمبر، رفضاً منهم لنية تنظيم "قسد" فرض المناهج التعليمية الكردية على مدارس المنطقة، أسوة بالمدارس الأخرى الواقعة تحت سيطرة التنظيم في محافظتي الحسكة والرقة وعين العرب في ريف حلب.وأوضحت المصادر: "يأتي هذا الإضراب الشعبي في مدينة منبج وريفها ردًا على قيام تنظيم "قسد" بتوزيع كتب من منهاجه المسيس على عدد كبير من المدارس في الصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، ما جعل سكان المنطقة يعلنون عن نيتهم تنفيذ إضراب عام اليوم الاثنين".وتابعت المصادر أن "أكثر من 50% من الكوادر التدريسية والتعليمية والطلاب والكوادر الإدارية التابعين لوزارة التربية السورية الحكومية في 300 مدرسة لجميع المراحل في مدينة وريف منبج، أضربوا عن التعليم اليوم الاثنين، رفضاً منهم لفرض منهاج مغير لمنهاج وزارة التربية السورية".بدورها مصادر تربوية حكومية قالت لـ "سبوتنيك" إن ما يسمى "لجنة التربية والتعليم التابعة لتنظيم "قسد" في منطقة منبج، بدأت بالفعل بتوزيع كتب جديدة على مدارس منبج وريفها، على أن يتم إدخال هذه الكتب وفق منهاج كامل لجميع المراحل بشكل تدريجي، وهذا يعني إننا في نهاية العام سيكون حالنا كحال مدرس عين العرب (كوباني) التي فرضت فيها مناهج "قسد" ومنعت حتى الدورات الخاصة في المعاهد غير الرسمية للمناهج السورية، حيث أجبر العشرات من الطلاب للانتقال إلى مدارس منبج للدراسة واستكمال تحصيلهم العلمي وفق منهاج وزارة التربية السورية، وها هو المنهاج يلاحقهم هناك".وأضافت المصادر أن "جميع الكوادر الحكومية التدريسية والطلاب والإداريين اضربوا، اليوم الاثنين، في أكثر من 50% من مدارس منطقة منبج وريفها، ورفضوا استلام أي كتاب من خارج منهاج وزارة التربية السورية، في حين التزم بالدوام المعلمون الذين يتقاضون رواتبهم من قبل تنظيم "قسد" والطلاب من أبناء المنتسبين والمتعاونين مع التنظيم".وبيّنت المصادر "أن تنظيم "قسد" أصدر، يوم أمس الأحد، بياناً نفى فيه فرض منهاج جديد على مدارس منطقة منبج، وذلك لخفض حدة الرفض الشعبي التام لمنهاجه المسيس والذي يمس الديانات السماوية والروح القومية و الوطنية والعادات والتقاليد الاجتماعية، وهو ما يتضح من الرسومات والكتابات الموجودة في الكتب الموزعة".وكانت ما تسمى "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التابعة لتنظيم "قسد" أعلنت في بداية الشهر الجاري، عن اعتماد منهاج "الإدارة الذاتية" في مدارس منبج وريفها بعد الاجتماع السنوي لـ "لجنة التربية والتعليم"، حيث أقرَّت اللجنة المذكورة أثناء اجتماعها السنوي تفعيل منهاجها.وأكدت (هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) وفق صفحتها عبر"الفيس بوك"، أنّ تفعيل منهاجها يكسر نمطية التدريس المتمثلة بالحفظ والاستذكار، وهي خطوة جديدة في توحيد مناهج (الإدارة الذاتية) التي لطالما سعينا إليها منذ التأسيس، وهذه الخطوة ستوحد النظام التعليمي والعمل الإداري التربوي على مستوى شمال وشرق سوريا".وتشهد مناطق سيطرة تنظيم "قسد" شمالي وشرقي سوريا، حالة من الغضب الشعبي والمظاهرات العشائرية ضد ممارسات التنظيم المدعوم من الجيش الأمريكي التي تتركز على سرقة النفط والغاز والقمح والتجنيد القسري والاعتقالات التعسفية ومنع التعليم وإغلاق المدارس ونشر الجهل والفقر.

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العالم العربي