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https://arabic.sputniknews.com/20211214/إعلام-ليس-لدى-إسرائيل-إمكانية-للهجوم-على-إيران-1053932007.html
إعلام: ليس لدى إسرائيل إمكانية للهجوم على إيران
إعلام: ليس لدى إسرائيل إمكانية للهجوم على إيران
أفادت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، بأنه ليس لإسرائيل أي إمكانية للهجوم على إيران، وذلك تعليقا على ما أثير من احتمالية توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية للمنشآت... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T14:44+0000
2021-12-14T14:53+0000
أمريكا
إيران
إسرائيل
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وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن حديث وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش، الجنرال أفيف كوخافي، عن استعداد بلادهما للحرب ضد إيران، هو مجرد حالة عرضية.وأكدت الصحيفة أن الإعداد لأي حرب عسكرية ضخمة مثل مواجهة الجيش الإسرائيلي للمنشآت النووية الإيرانية يستغرق عدة سنوات، وليس مجرد تصريحات جوفاء فحسب.وفي سياق متصل، قالت صحيفة عبرية، أمس الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي طلب أخيرا من وزارة الدفاع الأمريكية تقديم موعد تزويده بطائرتين لإعادة التزود بالوقود جوا، بهدف الاستعداد للهجوم على إيران، لكن الرد الأمريكي كان سلبيا.وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، كان من المقرر وفق اتفاق سابق أن تزود واشنطن إسرائيل بطائرات الإمداد الجوي المخصصة لتزويد المقاتلات بالوقود من نوع بوينغ KC-46، لتحل محل 50 طائرة قديمة، والطائرة KC-46 يمكنها الطيران لأكثر من 11 ألف كم، والبقاء في الجو لمدة 12-11 ساعة.ويمكن لهذه الطائرة تزويد عشرات المقاتلات بالوقود، وهي تعتمد على طائرة ركاب 767 وقمرة قيادة دريملاينر 787.هذه الطائرات مهمة لتنفيذ مهام هجومية في إيران. ومن المتوقع أن تصل في غضون أربع سنوات على الأقل لتحل محل طائرات عمرها 50 عاما.حاول كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي إقناع نظرائهم في الولايات المتحدة، كجزء من استعداداتهم لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، بتقديم موعد استلام طائرتين من هذا النوع، لكن لم تتم الموافقة على الطلب.يأمل الجيش الإسرائيلي، بحسب الصحيفة، في أنه خلال العام المقبل سينجح في إقناع الأمريكيين.يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الذي أنهى قبل أيام زيارة إلى واشنطن قد أبلغ الأمريكيين بأنه أصدر تعليماته بالاستعداد للهجوم على إيران، لكن رغم الضغوط الإسرائيلية لتشديد العقوبات على طهران بالتوازي مع المحادثات النووية ما زالت واشنطن تعتبر الهجوم هو الخيار الأخير.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/غانتس-أبلغ-واشنطن-أصدار-أوامر-بالاستعداد-للخيار-العسكري-ضد-إيران-1053821249.html
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أمريكا, إيران, إسرائيل

إعلام: ليس لدى إسرائيل إمكانية للهجوم على إيران

14:44 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 14:53 GMT 14.12.2021)
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Str/HO
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أفادت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، بأنه ليس لإسرائيل أي إمكانية للهجوم على إيران، وذلك تعليقا على ما أثير من احتمالية توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية.
وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن حديث وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش، الجنرال أفيف كوخافي، عن استعداد بلادهما للحرب ضد إيران، هو مجرد حالة عرضية.
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
غانتس أبلغ واشنطن إصدار أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران
11 ديسمبر, 16:42 GMT
وأكدت الصحيفة أن الإعداد لأي حرب عسكرية ضخمة مثل مواجهة الجيش الإسرائيلي للمنشآت النووية الإيرانية يستغرق عدة سنوات، وليس مجرد تصريحات جوفاء فحسب.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة عبرية، أمس الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي طلب أخيرا من وزارة الدفاع الأمريكية تقديم موعد تزويده بطائرتين لإعادة التزود بالوقود جوا، بهدف الاستعداد للهجوم على إيران، لكن الرد الأمريكي كان سلبيا.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، كان من المقرر وفق اتفاق سابق أن تزود واشنطن إسرائيل بطائرات الإمداد الجوي المخصصة لتزويد المقاتلات بالوقود من نوع بوينغ KC-46، لتحل محل 50 طائرة قديمة، والطائرة KC-46 يمكنها الطيران لأكثر من 11 ألف كم، والبقاء في الجو لمدة 12-11 ساعة.
ويمكن لهذه الطائرة تزويد عشرات المقاتلات بالوقود، وهي تعتمد على طائرة ركاب 767 وقمرة قيادة دريملاينر 787.
هذه الطائرات مهمة لتنفيذ مهام هجومية في إيران. ومن المتوقع أن تصل في غضون أربع سنوات على الأقل لتحل محل طائرات عمرها 50 عاما.
حاول كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي إقناع نظرائهم في الولايات المتحدة، كجزء من استعداداتهم لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، بتقديم موعد استلام طائرتين من هذا النوع، لكن لم تتم الموافقة على الطلب.
يأمل الجيش الإسرائيلي، بحسب الصحيفة، في أنه خلال العام المقبل سينجح في إقناع الأمريكيين.
يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الذي أنهى قبل أيام زيارة إلى واشنطن قد أبلغ الأمريكيين بأنه أصدر تعليماته بالاستعداد للهجوم على إيران، لكن رغم الضغوط الإسرائيلية لتشديد العقوبات على طهران بالتوازي مع المحادثات النووية ما زالت واشنطن تعتبر الهجوم هو الخيار الأخير.
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