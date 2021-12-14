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إعلام يتحدث عن 89 حالة وفاة بسبب مرض غامض في جنوب السودان
إعلام يتحدث عن 89 حالة وفاة بسبب مرض غامض في جنوب السودان
أفادت تقارير صحفية بوفاة حوالي 89 شخصًا بسبب مرض غير معروف في الأسابيع القليلة الماضية في ولاية "جونغلي" الواقعة شرقي دولة جنوب السودان. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T15:28+0000
2021-12-14T15:28+0000
العالم
جنوب السودان
فيضان
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ونقلت صحيفة "دايلي ميل" اليوم الثلاثاء، عن مصادر في منظمة الصحة العالمية أنها قد أرسلت بالفعل فريقًا من المتخصصين إلى جونغلي للتحقيق في الوضع خلال وقت قصير.وتم تسجيل معظم الحالات في مناطق تعرضت مؤخرًا لأكبر فيضانات خلال الستين عامًا الماضية، والتي طالت أكثر من 700 ألف شخص، ومع ذلك، سجلت تحاليل الكوليرا نتيجة سلبية، مما أكد أن الفريق يتعامل مع مرض غير معروف.ونقل المصدر عن شيلا بايا، من منظمة الصحة العالمية: "قررنا إرسال فريق استجابة سريعة للذهاب وإجراء تقييم المخاطر والتحقيق، حتى الآن هناك 89 حالة وفاة مؤكدة".وقال لام تونغوار كويغونغ، وزير الأراضي والإسكان والمرافق العامة بالولاية، إن "الفيضانات الشديدة في ولاية الوحدة الحدودية أدت إلى زيادة انتشار الأمراض مثل الملاريا وتسببت في سوء التغذية لدى الأطفال بسبب نقص الغذاء".وأشار كويغونغ إلى أن نفط الحقول في المنطقة قد لوث المياه، مما أدى إلى نفوق الماشية.وأدت الفيضانات في شمالي جنوب السودان إلى منع المجتمعات المحلية من الوصول إلى الإمدادات الغذائية والسلع الحيوية الأخرى.
جنوب السودان
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العالم, جنوب السودان, فيضان

إعلام يتحدث عن 89 حالة وفاة بسبب مرض غامض في جنوب السودان

15:28 GMT 14.12.2021
© REUTERS / Siegfried Modolaامرأة ترافق ابنها الذي يعاني من الملاريا أثناء انتظار العلاج في عيادة تديرها منظمة أطباء بلا حدود في قرية ليكوانغول في ولاية بوما شرق جنوب السودان
امرأة ترافق ابنها الذي يعاني من الملاريا أثناء انتظار العلاج في عيادة تديرها منظمة أطباء بلا حدود في قرية ليكوانغول في ولاية بوما شرق جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Siegfried Modola
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أفادت تقارير صحفية بوفاة حوالي 89 شخصًا بسبب مرض غير معروف في الأسابيع القليلة الماضية في ولاية "جونغلي" الواقعة شرقي دولة جنوب السودان.
ونقلت صحيفة "دايلي ميل" اليوم الثلاثاء، عن مصادر في منظمة الصحة العالمية أنها قد أرسلت بالفعل فريقًا من المتخصصين إلى جونغلي للتحقيق في الوضع خلال وقت قصير.
وتم تسجيل معظم الحالات في مناطق تعرضت مؤخرًا لأكبر فيضانات خلال الستين عامًا الماضية، والتي طالت أكثر من 700 ألف شخص، ومع ذلك، سجلت تحاليل الكوليرا نتيجة سلبية، مما أكد أن الفريق يتعامل مع مرض غير معروف.
ونقل المصدر عن شيلا بايا، من منظمة الصحة العالمية: "قررنا إرسال فريق استجابة سريعة للذهاب وإجراء تقييم المخاطر والتحقيق، حتى الآن هناك 89 حالة وفاة مؤكدة".
وقال لام تونغوار كويغونغ، وزير الأراضي والإسكان والمرافق العامة بالولاية، إن "الفيضانات الشديدة في ولاية الوحدة الحدودية أدت إلى زيادة انتشار الأمراض مثل الملاريا وتسببت في سوء التغذية لدى الأطفال بسبب نقص الغذاء".
وأشار كويغونغ إلى أن نفط الحقول في المنطقة قد لوث المياه، مما أدى إلى نفوق الماشية.
وأدت الفيضانات في شمالي جنوب السودان إلى منع المجتمعات المحلية من الوصول إلى الإمدادات الغذائية والسلع الحيوية الأخرى.
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