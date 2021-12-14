إعلام يتحدث عن 89 حالة وفاة بسبب مرض غامض في جنوب السودان

ونقلت صحيفة "دايلي ميل" اليوم الثلاثاء، عن مصادر في منظمة الصحة العالمية أنها قد أرسلت بالفعل فريقًا من المتخصصين إلى جونغلي للتحقيق في الوضع خلال وقت قصير.وتم تسجيل معظم الحالات في مناطق تعرضت مؤخرًا لأكبر فيضانات خلال الستين عامًا الماضية، والتي طالت أكثر من 700 ألف شخص، ومع ذلك، سجلت تحاليل الكوليرا نتيجة سلبية، مما أكد أن الفريق يتعامل مع مرض غير معروف.ونقل المصدر عن شيلا بايا، من منظمة الصحة العالمية: "قررنا إرسال فريق استجابة سريعة للذهاب وإجراء تقييم المخاطر والتحقيق، حتى الآن هناك 89 حالة وفاة مؤكدة".وقال لام تونغوار كويغونغ، وزير الأراضي والإسكان والمرافق العامة بالولاية، إن "الفيضانات الشديدة في ولاية الوحدة الحدودية أدت إلى زيادة انتشار الأمراض مثل الملاريا وتسببت في سوء التغذية لدى الأطفال بسبب نقص الغذاء".وأشار كويغونغ إلى أن نفط الحقول في المنطقة قد لوث المياه، مما أدى إلى نفوق الماشية.وأدت الفيضانات في شمالي جنوب السودان إلى منع المجتمعات المحلية من الوصول إلى الإمدادات الغذائية والسلع الحيوية الأخرى.
وتم تسجيل معظم الحالات في مناطق تعرضت مؤخرًا لأكبر فيضانات خلال الستين عامًا الماضية، والتي طالت أكثر من 700 ألف شخص، ومع ذلك، سجلت تحاليل الكوليرا نتيجة سلبية، مما أكد أن الفريق يتعامل مع مرض غير معروف.
ونقل المصدر عن شيلا بايا، من منظمة الصحة العالمية: "قررنا إرسال فريق استجابة سريعة للذهاب وإجراء تقييم المخاطر والتحقيق، حتى الآن هناك 89 حالة وفاة مؤكدة".
وقال لام تونغوار كويغونغ، وزير الأراضي والإسكان والمرافق العامة بالولاية، إن "الفيضانات الشديدة في ولاية الوحدة الحدودية أدت إلى زيادة انتشار الأمراض مثل الملاريا وتسببت في سوء التغذية لدى الأطفال بسبب نقص الغذاء".
وأشار كويغونغ إلى أن نفط الحقول في المنطقة قد لوث المياه، مما أدى إلى نفوق الماشية.
وأدت الفيضانات في شمالي جنوب السودان إلى منع المجتمعات المحلية من الوصول إلى الإمدادات الغذائية والسلع الحيوية الأخرى.