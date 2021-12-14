تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211214/إغلاق-الطرق-المجاورة-للسفارة-الروسية-بواشنطن-بسبب-نشاط-للشرطة-1053948167.html
إغلاق الطرق المجاورة للسفارة الروسية بواشنطن بسبب نشاط للشرطة الأمربكية
إغلاق الطرق المجاورة للسفارة الروسية بواشنطن بسبب نشاط للشرطة الأمربكية
قالت إدارة شرطة العاصمة واشنطن، اليوم الأربعاء، إن الطرق المجاورة للبعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن العاصمة مغلقة أمام حركة المرور بسبب نشاط الشرطة المستمر. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T23:26+0000
2021-12-14T23:26+0000
2021-12-14T23:38+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102574/52/1025745248_0:49:2150:1258_1920x0_80_0_0_bbd5f7007a804d02c5163f4b28102f25.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت إدارة شرطة العاصمة واشنطن عبر موقع تويتر: إن "نشاطا للشرطة مستمرا في 3800 بلوك من طريق تونلاو،، بين شارعي كالفرت و39 في كلا الاتجاهين".وأضافت "الطريق البديل: شارع 39، شارع ماساتشوستس، لافتة إلى أن "فترات الإغلاق عرضة للتغيير".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102574/52/1025745248_205:0:1946:1306_1920x0_80_0_0_c163c87e10e2746e87c74237d47a74a1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
إغلاق الطرق المجاورة للسفارة الروسية بواشنطن بسبب نشاط للشرطة الأمربكية 23:26 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 23:38 GMT 14.12.2021) يتبع
قالت إدارة شرطة العاصمة واشنطن، اليوم الأربعاء، إن الطرق المجاورة للبعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن العاصمة مغلقة أمام حركة المرور بسبب نشاط الشرطة المستمر.
واشنطن -
سبوتنيك
. وقالت إدارة شرطة العاصمة واشنطن عبر موقع تويتر: إن "نشاطا للشرطة مستمرا في 3800 بلوك من طريق تونلاو،، بين شارعي كالفرت و39 في كلا الاتجاهين".
وأضافت "الطريق البديل: شارع 39، شارع ماساتشوستس، لافتة إلى أن "فترات الإغلاق عرضة للتغيير".