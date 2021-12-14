استئناف الحوار الاقتصادي الأمريكي الفلسطيني بعد توقف دام 5 سنوات

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان "اجتمع مسؤولون أمريكيون وفلسطينيون عبر الإنترنت في الـ 14 من كانون الأول/ ديسمبر لتجديد الحوار الأمريكي الفلسطيني الاقتصادي، وهو أول اجتماع يُعقد من نوعه منذ 5 سنوات".وأضاف البيان "أقر المشاركون بأهمية العلاقات السياسية والاقتصادية المستعادة بين الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، وتعهد الجانبان بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات".ونوه البيان "خلال الحوار الأمريكي- الفلسطيني الاقتصادي، ناقش كبار المسؤولين الأمريكيين والفلسطينيين مواضيع رئيسية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وسبل الوصول إلى الأسواق الأمريكية، اللوائح الأمريكية، التجارة الحرة، القضايا المالية، والطاقة المتجددة والمبادرات البيئية، وربط الأعمال التجارية الفلسطينية والأمريكية، ومجابهة عوائق التنمية التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني".كما أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت على إيمان الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن بأن الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش في حرية وأمن وازدهار. وأوضحت أن "نمو الاقتصاد الفلسطيني سيلعب أيضا دورا حاسما في دفع الهدف السياسي الشامل وهو حل الدولتين، مع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل".
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين عقدوا اجتماعا افتراضيا لبحث التعاون الاقتصادي بين الجانبين وذلك بعد توقف دام 5 سنوات.
وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان "اجتمع مسؤولون أمريكيون وفلسطينيون عبر الإنترنت في الـ 14 من كانون الأول/ ديسمبر لتجديد الحوار الأمريكي الفلسطيني الاقتصادي، وهو أول اجتماع يُعقد من نوعه منذ 5 سنوات".
وأضاف البيان "أقر المشاركون بأهمية العلاقات السياسية والاقتصادية المستعادة بين الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، وتعهد الجانبان بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات".
ونوه البيان "خلال الحوار الأمريكي- الفلسطيني الاقتصادي، ناقش كبار المسؤولين الأمريكيين والفلسطينيين مواضيع رئيسية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وسبل الوصول إلى الأسواق الأمريكية، اللوائح الأمريكية، التجارة الحرة، القضايا المالية، والطاقة المتجددة والمبادرات البيئية، وربط الأعمال التجارية الفلسطينية والأمريكية، ومجابهة عوائق التنمية التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني".
كما أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت على إيمان الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن بأن الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش في حرية وأمن وازدهار.
وأوضحت أن "نمو الاقتصاد الفلسطيني سيلعب أيضا دورا حاسما في دفع الهدف السياسي الشامل وهو حل الدولتين، مع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل".