تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211214/الأمم-المتحدة-تحذر-من-مخاطر-اندلاع-حرب-شوارع-في-مأرب-1053943829.html
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر اندلاع حرب شوارع في مأرب
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر اندلاع حرب شوارع في مأرب
حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، من مخاطر اندلاع حرب شوارع في مدينة مأرب شمالي اليمن. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T19:55+0000
2021-12-14T19:55+0000
اليمن
مأرب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616096_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_11a6a7b658ae7bb375452576cdc0ee03.jpg
جاءت تصريحات غروندبرغ خلال اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي مخصص لليمن، بحسب "فرانس برس".وقال المبعوث الأممي إن اندلاع حرب شوارع في مأرب "سيكون لها عواقب وخيمة على المدنيين".وأشار إلى أن القتال "تصاعد" في أنحاء البلاد ولاسيما في محيط هذه المدينة حيث يجدد الحوثيون "جهودهم للسيطرة على المدينة وحقول النفط في المحافظة".ومنذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، احتدمت المعارك بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب الغنية بالنفط، إثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، ومحطة لتوليد الكهرباء بالغاز بقدرة 341 ميغا واط.ويمثل القتال في مأرب جانبا من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-إسقاط-طائرة-استطلاع-تابعة-لسلاح-الجو-السعودي-في-محافظة-شبوة-1053907008.html
اليمن
مأرب
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616096_336:0:1776:1080_1920x0_80_0_0_b7a7a34aef1bdc482298d8d92059ac29.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اليمن, مأرب

الأمم المتحدة تحذر من مخاطر اندلاع حرب شوارع في مأرب

19:55 GMT 14.12.2021
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
تابعنا عبر
حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، من مخاطر اندلاع حرب شوارع في مدينة مأرب شمالي اليمن.
جاءت تصريحات غروندبرغ خلال اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي مخصص لليمن، بحسب "فرانس برس".
طائرة تجسس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو السعودي في محافظة شبوة
أمس, 20:44 GMT
وقال المبعوث الأممي إن اندلاع حرب شوارع في مأرب "سيكون لها عواقب وخيمة على المدنيين".
وأشار إلى أن القتال "تصاعد" في أنحاء البلاد ولاسيما في محيط هذه المدينة حيث يجدد الحوثيون "جهودهم للسيطرة على المدينة وحقول النفط في المحافظة".
ومنذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، احتدمت المعارك بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب الغنية بالنفط، إثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.
وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، ومحطة لتوليد الكهرباء بالغاز بقدرة 341 ميغا واط.
ويمثل القتال في مأرب جانبا من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:00 GMTبعد فوز القوائم المستقلة ومقاطعة حماس... ما دلالات نتائج الانتتخابات الفلسطينية؟
21:00 GMTوزير الأوقاف المصري يكشف حقيقة منع صلاة النساء في المساجد
20:59 GMTفرنسا: نقترب من إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بسرعة
20:53 GMTمصر تحسم حقيقة وقوع حالات وفاة بين الأطفال بفيروس كورونا
20:46 GMTإيران تعلن عن تقدم في المفاوضات مع وكالة الطاقة الذرية
20:44 GMTنهر لوس أنجلوس يتعرض لفيضانات كبيرة... فيديو
20:31 GMTكيف تحتفل قطر بيومها الوطني... فيديو
20:28 GMTاستئناف الحوار الاقتصادي الأمريكي الفلسطيني بعد توقف دام 5 سنوات
20:26 GMTالصحة العالمية: أوميكرون ينتشر أسرع من أي سلالة سابقة وربما وصل معظم الدول
20:15 GMTحسن يوسف يكشف سبب ابتعاده عن الأعمال الفنية مؤخرا
20:05 GMTمسؤول إيراني: بلادنا كانت ضحية للهجمات الإلكترونية الأمريكية والصهيونية
20:01 GMTمعلومات عن مقاتلات تايفون التي تسلمها الجيش الكويتي
19:58 GMTمالطا تسمح رسميا بحيازة 7 غرامات من الحشيش وزراعة 4 شجرات للاستخدام الشخصي
19:55 GMTالأمم المتحدة تحذر من مخاطر اندلاع حرب شوارع في مأرب
19:39 GMTالدوما الروسي ينتقد تصريحات مثيرة "للتوتر" من جانب أمين عام "الناتو"
19:35 GMTالصحة العالمية: انخفاض طفيف في فاعلية اللقاحات
19:14 GMTنائب وزير الدفاع الروسي يجتمع بوفد من أفريقيا الوسطى ويبحث معه القضايا الأمنية
19:02 GMTوزير الخارجية السعودي: يدنا ممدودة لإيران ونأمل أن يكون لها رد فعل إيجابي... فيديو
18:57 GMTالإمارات تخطر أمريكا رسميا بتعليق صفقة عسكرية قيمتها 23 مليار دولار
18:45 GMTإسرائيل تجري مناورات عسكرية في مدينة حيفا