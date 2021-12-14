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الأهلي المصري يوضح ماذا حدث في أزمة مشاركته في كأس العالم للأندية... فيديو
الأهلي المصري يوضح ماذا حدث في أزمة مشاركته في كأس العالم للأندية... فيديو
يواجه النادي الأهلي المصري أزمة بشأن مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقررة في الإمارات في فبراير المقبل، وذلك بسبب تعارض موعدها مع موعد بطولة أمم... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T15:57+0000
2021-12-14T15:57+0000
رياضة
ماتش الأهلي اليوم
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قال المدير التنفيذي للنادي الأهلي الدكتور سعد شلبي، في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء: إن الأهلي وجه 3 خطابات لاتحاد الكرة المصري لحل الأزمة.وأضاف أن الأهلي يرحب بأي خطوة إيجايبة من اتحاد الكرة على نفس طريقة تعاون أندية الاتحاد مع بيراميدز والمصري بمنع لاعبيهم من المشاركة مع المنتخب في كأس العرب لارتباطهم بمباريات في البطولة الكونفدرالية.وكشف أنه حدث اجتماع ثلاثي بين وفد من الاتحاد المصري وآخر من "كاف" وثالث من "فيفا" مع لجنة مشكلة من الأهلي ولكن للأسف لم يحدث أي تغيير.وتابع "نحن حريصون على مشاركة الأهلي بكامل نجومه في كأس العالم للأندية".وأشار إلى أن الأهلي في موقف صعب، ويجب أن يرسل القائمة الثانية لـ"فيفا" في 25 يناير المقبل وتضم 23 لاعباً. ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية يوم 3 فبراير 2022 حتي 12 فبراير في الإمارات، بينما تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 12 يناير حتى 6 فبراير 2022 في الكاميرون.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/أزمة-للأهلي-بسبب-تزامن-أمم-أفريقيا-وكأس-العالم-للأندية-الاتحادية-المصرية-توضح-فيديو-1053873161.html
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رياضة, ماتش الأهلي اليوم

الأهلي المصري يوضح ماذا حدث في أزمة مشاركته في كأس العالم للأندية... فيديو

15:57 GMT 14.12.2021
© AP Photoالأهلي المصري
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AP Photo
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يواجه النادي الأهلي المصري أزمة بشأن مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقررة في الإمارات في فبراير المقبل، وذلك بسبب تعارض موعدها مع موعد بطولة أمم أفريقيا، واحتمال فقدان خدمات لاعيبه الأساسيين الذين سوف ينضمون لمنتخب مصر.
قال المدير التنفيذي للنادي الأهلي الدكتور سعد شلبي، في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء: إن الأهلي وجه 3 خطابات لاتحاد الكرة المصري لحل الأزمة.
وأضاف أن الأهلي يرحب بأي خطوة إيجايبة من اتحاد الكرة على نفس طريقة تعاون أندية الاتحاد مع بيراميدز والمصري بمنع لاعبيهم من المشاركة مع المنتخب في كأس العرب لارتباطهم بمباريات في البطولة الكونفدرالية.
وكشف أنه حدث اجتماع ثلاثي بين وفد من الاتحاد المصري وآخر من "كاف" وثالث من "فيفا" مع لجنة مشكلة من الأهلي ولكن للأسف لم يحدث أي تغيير.
فريق الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
أزمة للأهلي بسبب تزامن أمم أفريقيا وكأس العالم للأندية.. الاتحادية المصرية توضح.. فيديو
أمس, 08:13 GMT

وأوضح شلبي أن اتحاد الكرة كان عند حسن ظن مسؤولي الأهلي، وأكد على لسان رئيسه أحمد مجاهد أن الأهلي سيشارك بكامل نجومه في كأس العالم للأندية، ومنتخب مصر سيشارك بكامل نجومه في كأس الأمم الإفريقية حتى يكون الفراعنة والأهلي خير ممثل للدولة المصرية في المحافل الدولية.

وتابع "نحن حريصون على مشاركة الأهلي بكامل نجومه في كأس العالم للأندية".
وأشار إلى أن الأهلي في موقف صعب، ويجب أن يرسل القائمة الثانية لـ"فيفا" في 25 يناير المقبل وتضم 23 لاعباً.
ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية يوم 3 فبراير 2022 حتي 12 فبراير في الإمارات، بينما تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 12 يناير حتى 6 فبراير 2022 في الكاميرون.
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