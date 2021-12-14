تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211214/الإمارات-تبدأ-تجربة-سيارات-أجرة-ذاتية-القيادة-على-طرقها-في-إجراء-غير-مسبوق-عربيا-فيديو-1053917000.html
الإمارات تبدأ تجربة سيارات أجرة ذاتية القيادة على طرقها في إجراء غير مسبوق عربيا... فيديو
الإمارات تبدأ تجربة سيارات أجرة ذاتية القيادة على طرقها في إجراء غير مسبوق عربيا... فيديو
شهدت طرق الإمارات بداية تجربة سيارات ذاتية القيادة لأول مرة، إذ يمكنها نقل الزبائن إلى 9 أماكن محددة سابقا في جزيرة ياس في أبوظبي. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T10:00+0000
2021-12-14T10:00+0000
العالم العربي
الإمارات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101741/46/1017414696_0:186:3311:2048_1920x0_80_0_0_d7322ddcc13b43b4778db625451a3bf6.jpg
وكانت شركة "بيانات"، وهي فرع من "مجموعة 42 للتكنولوجيا" ومقرها أبوظبي، جربت الشهر الماضي 4 سيارات ذاتية القيادة: اثنتين تعملان بالكهرباء وأخريين هجينتين، تحت اسم "تكساي". وقالت الشركة إن المرحلة الثانية ستشمل ما لا يقل عن 10 سيارات ومواقع متعددة في أنحاء أبوظبي، موضحة أنه يمكن للعملاء طلب السيارات باستخدام تطبيق متخصص.مصطفى ، كان يجلس بلا حراك خلف عجلة القيادة، واضعاً يديه في حضنه بينما تقود سيارة الأجرة نفسها بسلاسة على طول الطريق.وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، قال أحد السائقين الذين شاركوا في التجربة، إذ كان جالسا في السيارة دون أن يحرك يديه: "كانت رحلة سلسة حتى الآن، من دون وقوع حوادث تتطلب أي تدخل كبير"، مضيفا أن "معظم الزبائن طلبوا سيارات الأجرة هذه في الأيام القليلة الماضية من مراكز التسوق أو الفنادق".ولا تزال الاختبارات قائمة في مناطق مختلفة من العالم، ففي الشهر الماضي، تم طرح هذه السيارات في بكين، لكن مع وجود ضابط سلامة في مقعد السائق في حالة الطوارئ.وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بيانات"، حسن الحوسني: "إن الاستغناء عن ضباط السلامة سيكون خطوة كبيرة".
الإمارات
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101741/46/1017414696_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_24a4e4abef0c003cb82ff51d96ce4887.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الإمارات

الإمارات تبدأ تجربة سيارات أجرة ذاتية القيادة على طرقها في إجراء غير مسبوق عربيا... فيديو

10:00 GMT 14.12.2021
© Fotolia / Elnur Amikishiyev / الذهاب إلى بنك الصورأبوظبي
أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Fotolia / Elnur Amikishiyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
شهدت طرق الإمارات بداية تجربة سيارات ذاتية القيادة لأول مرة، إذ يمكنها نقل الزبائن إلى 9 أماكن محددة سابقا في جزيرة ياس في أبوظبي.
وكانت شركة "بيانات"، وهي فرع من "مجموعة 42 للتكنولوجيا" ومقرها أبوظبي، جربت الشهر الماضي 4 سيارات ذاتية القيادة: اثنتين تعملان بالكهرباء وأخريين هجينتين، تحت اسم "تكساي".
وقالت الشركة إن المرحلة الثانية ستشمل ما لا يقل عن 10 سيارات ومواقع متعددة في أنحاء أبوظبي، موضحة أنه يمكن للعملاء طلب السيارات باستخدام تطبيق متخصص.
مصطفى ، كان يجلس بلا حراك خلف عجلة القيادة، واضعاً يديه في حضنه بينما تقود سيارة الأجرة نفسها بسلاسة على طول الطريق.
وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، قال أحد السائقين الذين شاركوا في التجربة، إذ كان جالسا في السيارة دون أن يحرك يديه: "كانت رحلة سلسة حتى الآن، من دون وقوع حوادث تتطلب أي تدخل كبير"، مضيفا أن "معظم الزبائن طلبوا سيارات الأجرة هذه في الأيام القليلة الماضية من مراكز التسوق أو الفنادق".
ولا تزال الاختبارات قائمة في مناطق مختلفة من العالم، ففي الشهر الماضي، تم طرح هذه السيارات في بكين، لكن مع وجود ضابط سلامة في مقعد السائق في حالة الطوارئ.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بيانات"، حسن الحوسني: "إن الاستغناء عن ضباط السلامة سيكون خطوة كبيرة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:26 GMTهداف منتخب قطر يكشف عن جاهزية الفريق لمواجهة الجزائر
10:22 GMTوزير خارجية تركيا يزور الإمارات وسط تكثيف الجهود لإصلاح العلاقات
10:22 GMTالاتحاد التونسي للشغل: قرارات قيس سعيد جاءت استجابة للمطالب الشعبية ووفق الدستور
10:11 GMT"المركزي الإماراتي" يفرض عقوبات مالية على أحد البنوك... والسبب غسيل الأموال
10:07 GMTحلويات أبو الغلابة تحت شعار "خلي الفقير ياكل"... صور
10:03 GMTالدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين شمالي سوريا
10:03 GMTخبير: تركيا والولايات المتحدة تحولان ليبيا إلى مركز لانتشار الإرهاب
10:00 GMTالإمارات تبدأ تجربة سيارات أجرة ذاتية القيادة على طرقها في إجراء غير مسبوق عربيا... فيديو
09:46 GMTسيئ مثل التدخين... طعام شعبي يضاعف خطر الوفاة بالسرطان أربع مرات
09:41 GMTالحكومة الإيرانية تكشف شرط نجاح مفاوضات فيينا
09:38 GMTإيلون ماسك يعلن عن تحويله ثاني أكسيد الكربون إلى وقود للصواريخ... "سيكون مهما للمريخ"‏
09:36 GMTوزير تونسي سابق منتقدا ما طرحه قيس سعيد: يذكرنا بالقذافي
09:27 GMTإضراب مدارس مدينة منبج شمالي سوريا رفضا للمناهج الكردية
09:17 GMT‏"آبل" تطرح تطبيقا لحماية مستخدمي هواتف "أندرويد" من المترصدين
09:00 GMTمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طلب الوكالة الدولية دخول ورشة كرج يتجاوز الضمانات
08:55 GMTبعد زيارته للإمارات... رئيس وزراء إسرائيل يخضع للحجر الصحي
08:48 GMTكيم كارداشيان تجتاز اختبارا مهما في مسعاها لمهنة المحاماة
08:42 GMTلا يوجد لها مثيل... تسليم منظومة "إس-500" إلى الجيش الروسي أولا
08:39 GMTإسرائيل... بوادر شرخ داخل الائتلاف الحاكم بسبب "عنف المستوطنين"
08:27 GMTبلينكن: أمريكا تشارك بفاعلية مع الحلفاء والأطراف المعنية لإيجاد بدائل بشأن التعامل مع إيران