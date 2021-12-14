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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الشركات الروسية العاملة في سوريا
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الشركات الروسية العاملة في سوريا
نناقش في هذه الحلقة من "بلا قيود": قصف صاروخي على قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا والاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الشركات الروسية العاملة في سوريا، حركة النهضة... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الشركات الروسية العاملة في سوريا
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الشركات الروسية العاملة في سوريا
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدة شركات روسية عاملة في مجال التنقيب عن النفط بسوريا.وحول هذا الموضوع قال فلاديمير أولينشينكو، الباحث الأول في مركز الدراسات الأوروبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية لـ"سبوتنيك":بدوره، قال الدكتور في القانون الدولي، عبد الكريم عجيب، لـ"بلا قيود": خبير تركي: هناك فجوة بين تركيا والإمارات يجب سدهايبحث وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في الإمارات، العلاقات الثنائية، في وقت يكثف فيه البلدان جهودهما لإصلاح العلاقات المتوترة.وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي التركي، بكير أتاجان، لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: نغم كباس.
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نغم كباس
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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الشركات الروسية العاملة في سوريا

14:26 GMT 14.12.2021
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الشركات الروسية العاملة في سوريا
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
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نناقش في هذه الحلقة من "بلا قيود": قصف صاروخي على قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا والاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الشركات الروسية العاملة في سوريا، حركة النهضة تتهم الرئيس التونسي بالتقسيم والتحريض، وزير الخارجية التركي في الإمارات لتصحيح مسار العلاقات.
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدة شركات روسية عاملة في مجال التنقيب عن النفط بسوريا.
وحول هذا الموضوع قال فلاديمير أولينشينكو، الباحث الأول في مركز الدراسات الأوروبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية لـ"سبوتنيك":
إن "تصرفات الاتحاد الأوروبي هذه، دليل على عدم استقلالية قراره السياسي. الولايات المتحدة هي التي خلقت الحملة المعادية لسوريا، وعلى وجه الخصوص فكرة غزو سوريا. وأصبحت تسيطر على جزء من الأراضي السورية، وتحديدا تلك المناطق التي توجد فيها حقول النفط، وهذا غير قانوني وفق ما ينص عليه القانون الدولي، وكذلك إنتاج واستخراج النفط من الآبار السورية بمشاركة الأمريكيين هو غير قانوني أيضا. وتحاول الولايات المتحدة صرف الأنظار عن أفعالها هذه غير القانونية، بفرض عقوبات على الشركات الروسية العاملة في سوريا بالتنقيب عن النفط والمتواجدة بناء على طلب السلطات السورية وبالتوافق معها ".
بدوره، قال الدكتور في القانون الدولي، عبد الكريم عجيب، لـ"بلا قيود":

"الأمم المتحدة ليست سوى مطية سهلة القيادة لدى الولايات المتحدة مع كل أسف، وإن الوجود الروسي على الأراضي السورية هو مطلب من السلطات وبالتالي وجودها شرعي على عكس القوات الأخرى الموجودة بشكل غير شرعي وغير مرغوب به وسوريا تبذل قصارى جهدها لإخراجها، وأعتقد أن الشركات الروسية لن تأبه بهذه العقوبات".

خبير تركي: هناك فجوة بين تركيا والإمارات يجب سدها

يبحث وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في الإمارات، العلاقات الثنائية، في وقت يكثف فيه البلدان جهودهما لإصلاح العلاقات المتوترة.
وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي التركي، بكير أتاجان، لـ"بلا قيود":

"في الفترة الأخيرة وبعد ما وصلت إليه الولايات المتحدة بالاتجاه نحو نهايتها، وعدم قدرتها على التحكم بالعالم لوحدها كما كانت سابقا، وانسحابها من أفغانستان، فإن تركيا وكل دول المنطقة تسعى لتوطيد علاقاتها وتغيير سياستها خوفا من كارثة جديدة، وتحتاج إلى تحالفات جديدة مبنية على علاقات جيدة لحماية نفسها، والزيارة جاءت لتحسين العلاقة، لأن هناك فجوة بين تركيا والإمارات من الناحية السياسية والاقتصادية، وموضوع حاجة كلاهما لبعضهما في الاقتصاد مرفوض وغير منطقي، لأن 10 مليارات دولار لا تساوي شيئا، والإمارات لا تستطيع أن تضغط على تركيا للخروج من الملفات المختلف عليها بينهما، أو حتى من الأراضي السورية".

التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: نغم كباس.
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