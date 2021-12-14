https://arabic.sputniknews.com/20211214/التحالف-العربي-تدمير-مخازن-سرية-مرتبطة-بنشاط-الطائرات-المسيرة-شرقي-صنعاء-1053947882.html

التحالف العربي: تدمير مخازن سرية مرتبطة بنشاط الطائرات المسيرة شرقي صنعاء

التحالف العربي: تدمير مخازن سرية مرتبطة بنشاط الطائرات المسيرة شرقي صنعاء

أعلن التحالف العربي، صباح الأربعاء، تدمير 4 مخازن سرية مرتبطة بنشاط الطائرات المسيرة شرقي العاصمة اليمنية صنعاء. 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T22:40+0000

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2021-12-14T22:40+0000

اليمن

التحالف العربي

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وقال التحالف في بيان -بحسب التلفزيون السعودي- إنه "تم تدمير 4 مخازن سرية بمديرية أزال بالعاصمة اليمنية صنعاء مرتبطة بنشاط الطائرات المسيرة.وأضاف البيان أيضا إنه تم "تدمير كهفين جبليين تم إنشاؤها لتخزين الصواريخ الباليستية، وتدمير أحد المواقع السرية للقدرات النوعية بمديرية بالموقع".وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مسيّرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

https://arabic.sputniknews.com/20211211/التحالف-العربي-يعلن-مقتل-190-مسلحا-من-أنصار-الله-وتدمير-آليات-عسكرية-لها-في-مأرب-1053813020.html

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اليمن, التحالف العربي