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https://arabic.sputniknews.com/20211214/التحالف-العربي-تدمير-مخازن-سرية-مرتبطة-بنشاط-الطائرات-المسيرة-شرقي-صنعاء-1053947882.html
التحالف العربي: تدمير مخازن سرية مرتبطة بنشاط الطائرات المسيرة شرقي صنعاء
التحالف العربي: تدمير مخازن سرية مرتبطة بنشاط الطائرات المسيرة شرقي صنعاء
أعلن التحالف العربي، صباح الأربعاء، تدمير 4 مخازن سرية مرتبطة بنشاط الطائرات المسيرة شرقي العاصمة اليمنية صنعاء. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T22:40+0000
2021-12-14T22:40+0000
اليمن
التحالف العربي
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وقال التحالف في بيان -بحسب التلفزيون السعودي- إنه "تم تدمير 4 مخازن سرية بمديرية أزال بالعاصمة اليمنية صنعاء مرتبطة بنشاط الطائرات المسيرة.وأضاف البيان أيضا إنه تم "تدمير كهفين جبليين تم إنشاؤها لتخزين الصواريخ الباليستية، وتدمير أحد المواقع السرية للقدرات النوعية بمديرية بالموقع".وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مسيّرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/التحالف-العربي-يعلن-مقتل-190-مسلحا-من-أنصار-الله-وتدمير-آليات-عسكرية-لها-في-مأرب-1053813020.html
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اليمن, التحالف العربي

التحالف العربي: تدمير مخازن سرية مرتبطة بنشاط الطائرات المسيرة شرقي صنعاء

22:40 GMT 14.12.2021
© AFP 2021 / HOطيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / HO
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أعلن التحالف العربي، صباح الأربعاء، تدمير 4 مخازن سرية مرتبطة بنشاط الطائرات المسيرة شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال التحالف في بيان -بحسب التلفزيون السعودي- إنه "تم تدمير 4 مخازن سرية بمديرية أزال بالعاصمة اليمنية صنعاء مرتبطة بنشاط الطائرات المسيرة.
وأضاف البيان أيضا إنه تم "تدمير كهفين جبليين تم إنشاؤها لتخزين الصواريخ الباليستية، وتدمير أحد المواقع السرية للقدرات النوعية بمديرية بالموقع".
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وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مسيّرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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