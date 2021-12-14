تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211214/الجزائر-إيني-الإيطالية-توقع-أول-عقد-بموجب-قانون-المحروقات-الجديد-1053933230.html
الجزائر... "إيني" الإيطالية توقع أول عقد بموجب قانون المحروقات الجديد
الجزائر... "إيني" الإيطالية توقع أول عقد بموجب قانون المحروقات الجديد
وقّعت شركة الطاقة الإيطالية "إيني" عقدا مع شركة "سوناطراك" الجزائرية لتطوير حقول محروقات في حوض بركين، في أول عقد بموجب قانون المحروقات الجديد. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T15:13+0000
2021-12-14T15:13+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104475/16/1044751634_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a578f5c3c55792f35af2e6e27148b368.jpg
وأفاد بيان لشركة "إيني" الايطالية، نشر الثلاثاء، على موقعها الرسمي على الإنترنت، أنه جرى توقيع عقد لإعادة إطلاق الإنتاج في حوض بركين جنوب الجزائر إضافة لاتفاقية تقليص الانبعاثات الكربونية ستعزز أكثر وجود الشركة الإيطالية في الجزائر.وقال الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية: "هذا التوقيع دليل على التزام إيني وسوناطراك مواصلة الاستراتيجية المشتركة لتطوير سريع للمشاريع والمضي قدما نحو أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية، في إطار الالتزام المشترك بتحقيق صفر انبعاثات كربونية".وحسب البيان، فإن العقد المتعلق بتطوير الاستكشاف والإنتاج في حوض بركين، وهو الأول من نوعه في إطار قانون المحروقات الجزائري الجديد، ويغطي مساحة 7880 كيلومترا مربعا في الجزء الجنوبي من حوض بركين، بالقرب من حقل منزل لجمت شرق “MLE” والمجمع الميداني للمنطقة المركزية CAFC” الذي يدار بشراكة بين إيني سوناطراك.وأشار البيان إلى أن حكار وديسكالتسي جددا التزامهما بإطلاق برنامج استكشاف وتطوير طموح في المنطقة، المرحلة الأولى منه تهدف لتسريع تطوير الاحتياطات المقدرة بـ 135 مليون برميل نفط مكافئ، مع بداية الإنتاج بحلول نهاية عام 2022.ولفت البيان إلى أن التوقيع جرى في الجزائر العاصمة، من طرف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، توفيق حكار، والرئيس التنفيذي لـ "إيني" لاوديو ديسكالتسي، وبحضور وزير الطاقة محمد عرقاب وسفير إيطاليا في الجزائر، جيوفاني بولييزي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104475/16/1044751634_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ed077bb2aaaa68c16d2b66886997337a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

الجزائر... "إيني" الإيطالية توقع أول عقد بموجب قانون المحروقات الجديد

15:13 GMT 14.12.2021
© AFP 2021 / FAROUK BATICHEشركة سوناطراك
شركة سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / FAROUK BATICHE
تابعنا عبر
وقّعت شركة الطاقة الإيطالية "إيني" عقدا مع شركة "سوناطراك" الجزائرية لتطوير حقول محروقات في حوض بركين، في أول عقد بموجب قانون المحروقات الجديد.
وأفاد بيان لشركة "إيني" الايطالية، نشر الثلاثاء، على موقعها الرسمي على الإنترنت، أنه جرى توقيع عقد لإعادة إطلاق الإنتاج في حوض بركين جنوب الجزائر إضافة لاتفاقية تقليص الانبعاثات الكربونية ستعزز أكثر وجود الشركة الإيطالية في الجزائر.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية: "هذا التوقيع دليل على التزام إيني وسوناطراك مواصلة الاستراتيجية المشتركة لتطوير سريع للمشاريع والمضي قدما نحو أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية، في إطار الالتزام المشترك بتحقيق صفر انبعاثات كربونية".
وحسب البيان، فإن العقد المتعلق بتطوير الاستكشاف والإنتاج في حوض بركين، وهو الأول من نوعه في إطار قانون المحروقات الجزائري الجديد، ويغطي مساحة 7880 كيلومترا مربعا في الجزء الجنوبي من حوض بركين، بالقرب من حقل منزل لجمت شرق “MLE” والمجمع الميداني للمنطقة المركزية CAFC” الذي يدار بشراكة بين إيني سوناطراك.
وأشار البيان إلى أن حكار وديسكالتسي جددا التزامهما بإطلاق برنامج استكشاف وتطوير طموح في المنطقة، المرحلة الأولى منه تهدف لتسريع تطوير الاحتياطات المقدرة بـ 135 مليون برميل نفط مكافئ، مع بداية الإنتاج بحلول نهاية عام 2022.
ولفت البيان إلى أن التوقيع جرى في الجزائر العاصمة، من طرف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، توفيق حكار، والرئيس التنفيذي لـ "إيني" لاوديو ديسكالتسي، وبحضور وزير الطاقة محمد عرقاب وسفير إيطاليا في الجزائر، جيوفاني بولييزي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:36 GMTبعد نقله إلى العناية المركزة... دعوات الشفاء تنهال على الشيخ صالح اللحيدان
16:33 GMTبعد أزمة جورج قرداحي... وزير لبناني يتحدث من جديد عن الحرب في اليمن.. فيديو
16:32 GMTقدرات الفرقاطة الفرنسية "أوفيرني" التي تراقبها روسيا في البحر الأسود
16:29 GMTإثيوبيا تقول إنها معرضة لظروف خطرة لكنها مستعدة للمقاومة ضد الغزاة والكوارث
16:26 GMTروسيا تطلق طائرة "الصياد" الشبحية بقدرات جبارة مضادة للأساطيل المعادية...فيديو
16:22 GMTاستفتاء شعبي لتغيير النظام وانتخابات برلمانية مبكرة... سياسيون تونسيون يرفضون قرارات الرئيس
16:19 GMTقتلى وجرحى جراء 3 انفجارات في أنحاء متفرقة من أفغانستان
16:09 GMT"هيومن رايتس" تتهم إسرائيل باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين عرب
16:07 GMTالرئيس الجزائري يجري زيارة عمل إلى تونس تدوم يومين
16:04 GMTبعد تهديده بالقتل... إسرائيل تتخذ قرارا حاسما بشأن عضو الكنيست منصور عباس
16:01 GMTاتحاد الشغل التونسي: الحكومة أخبرتنا أنه ليس لديها أموال لدفع الرواتب
16:01 GMTالسعودية… خبراء يكشفون أسباب خفض الإنفاق العسكري في الموازنة الجديدة
15:57 GMTالأهلي المصري يوضح ماذا حدث في أزمة مشاركته في كأس العالم للأندية... فيديو
15:57 GMTأمير قطر يصل إلى السعودية... ومحمد بن سلمان في استقباله
15:54 GMTبريطانيا تعلن حذف 11 دولة على رأسها جنوب أفريقيا من قائمة السفر الحمراء
15:53 GMTبوريل: الاتحاد الأوروبي لن يتردد في اتخاذ تدابير تقييدية ضد روسيا إن مست بسيادة أوكرانيا
15:48 GMTالعراق: زيادة احتياطيات النقد الأجنبي 16 مليار دولار بعد خفض قيمة الدينار
15:39 GMTالرئيس اللبناني يتحدث عن ضرورة دعوة الحكومة للانعقاد "حتى لو تمت مقاطعتها"
15:35 GMTالقبائل العربية تقطع الطريق المؤدي إلى مدينة يحاصرها الجيش الأمريكي شرقي سوريا... صور
15:31 GMT‏"تويوتا" تمنح ميزة حصرية لأصحاب السيارات المصنعة في عام 2018 والطرازات اللاحقة