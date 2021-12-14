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https://arabic.sputniknews.com/20211214/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-الكشف-عن-بنية-موسعة-لـحماس-في-جامعة-النجاح-1053922248.html
الجيش الإسرائيلي يعلن الكشف عن "بنية موسعة" لـ"حماس" في جامعة النجاح
الجيش الإسرائيلي يعلن الكشف عن "بنية موسعة" لـ"حماس" في جامعة النجاح
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتقال 11 طالبا فلسطينيا، في إطار الكشف عما قال إنها "بنية موسعة" لنشطاء من حركة "حماس" في جامعة "النجاح" في مدينة نابلس... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T12:02+0000
2021-12-14T12:02+0000
الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي
أفيخاي أدرعي
حركة حماس
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وقال المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إنه في إطار نشاط مشترك للجيش الإسرائيلي وبالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) "تم كشف وإحباط بنية موسعة لنشطاء من منظمة حماس الإرهابية ينتمون إلى الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح في نابلس التي تعد من أهم وأرقى الجامعات في مناطق السلطة الفلسطينية".وأوضح أدرعي أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 11 طالبا من "الكتلة الإسلامية" في جامعة النجاح بدعوى تورطهم "بعدد من الأنشطة التخريبية لحماس في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تضمنت؛ نقل أموال، وتنظيم مسيرات داعمة لحماس إضافة إلى حملات تحريضية تحت إشراف وتوجيه مسؤولين كبار من الحركة".وزعم أن الانضمام إلى الكتلة الإسلامية يعني "تجنيد الطلاب في صفوف حماس، تبني الخط الإيديولوجي لها والجهوزية للعمل ضمنها وتغطية مصاريف الدراسة الجامعية من قبل حماس".وختم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بقوله: "في السنوات الأخيرة تم الكشف عن عدد من الخلايا العسكرية كانت تخطط لعمليات تخريبية انتمى أعضاؤها إلى الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح".وتقتحم القوات الإسرائيلية الجامعات الفلسطينية بين الفترة والأخرى، وتقوم باعتقال طلاب بدعوى انتمائهم لفصائل المقاومة.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اقتحمت القوات الإسرائيلية جامعة بيرزيت بالقرب من رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، واعتدت على الحرس الجامعي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وقال رئيس جامعة بيرزيت، بشارة دوماني، إن "قوات الاحتلال اقتحمت الجامعة، واعتدت على حرسها بالضرب، ما أسفر عن نقل أحدهم إلى المستشفى، وقامت بإنزال علم فلسطين من ساحاتها"، مشددا على أن اقتحام الجامعة "هو انتهاك للمواثيق والأعراف التي تحرم الاعتداء على المرافق الأكاديمية، ودلالة على همجية الاحتلال".
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الضفة الغربية, الجيش الإسرائيلي, أفيخاي أدرعي, حركة حماس

الجيش الإسرائيلي يعلن الكشف عن "بنية موسعة" لـ"حماس" في جامعة النجاح

12:02 GMT 14.12.2021
© REUTERS / Mussa Qawasmaقوات الجيش الإسرائيلي تمنع مصورة فلسطينية من التقاط صورأثناء تدمير منزل تابع لعائلة فلسطينية في بيت جالا، الضفة الغربية، 2 أبريل/ نيسان 2019
قوات الجيش الإسرائيلي تمنع مصورة فلسطينية من التقاط صورأثناء تدمير منزل تابع لعائلة فلسطينية في بيت جالا، الضفة الغربية، 2 أبريل/ نيسان 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Mussa Qawasma
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتقال 11 طالبا فلسطينيا، في إطار الكشف عما قال إنها "بنية موسعة" لنشطاء من حركة "حماس" في جامعة "النجاح" في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إنه في إطار نشاط مشترك للجيش الإسرائيلي وبالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) "تم كشف وإحباط بنية موسعة لنشطاء من منظمة حماس الإرهابية ينتمون إلى الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح في نابلس التي تعد من أهم وأرقى الجامعات في مناطق السلطة الفلسطينية".
وأوضح أدرعي أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 11 طالبا من "الكتلة الإسلامية" في جامعة النجاح بدعوى تورطهم "بعدد من الأنشطة التخريبية لحماس في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تضمنت؛ نقل أموال، وتنظيم مسيرات داعمة لحماس إضافة إلى حملات تحريضية تحت إشراف وتوجيه مسؤولين كبار من الحركة".
وزعم أن الانضمام إلى الكتلة الإسلامية يعني "تجنيد الطلاب في صفوف حماس، تبني الخط الإيديولوجي لها والجهوزية للعمل ضمنها وتغطية مصاريف الدراسة الجامعية من قبل حماس".
وختم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بقوله: "في السنوات الأخيرة تم الكشف عن عدد من الخلايا العسكرية كانت تخطط لعمليات تخريبية انتمى أعضاؤها إلى الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح".
وتقتحم القوات الإسرائيلية الجامعات الفلسطينية بين الفترة والأخرى، وتقوم باعتقال طلاب بدعوى انتمائهم لفصائل المقاومة.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اقتحمت القوات الإسرائيلية جامعة بيرزيت بالقرب من رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، واعتدت على الحرس الجامعي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وقال رئيس جامعة بيرزيت، بشارة دوماني، إن "قوات الاحتلال اقتحمت الجامعة، واعتدت على حرسها بالضرب، ما أسفر عن نقل أحدهم إلى المستشفى، وقامت بإنزال علم فلسطين من ساحاتها"، مشددا على أن اقتحام الجامعة "هو انتهاك للمواثيق والأعراف التي تحرم الاعتداء على المرافق الأكاديمية، ودلالة على همجية الاحتلال".
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