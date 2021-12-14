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https://arabic.sputniknews.com/20211214/الجيش-الروسي-يحصل-على-مروحيات-جديدة-1053910324.html
الجيش الروسي يحصل على مروحيات جديدة
الجيش الروسي يحصل على مروحيات جديدة
قال مصدر في المجمع الصناعي العسكري لوكالة "سبوتنيك" إن عمليات تسليم المروحيات القتالية الأخيرة من طراز كا-52إم إلى القوات ستجري بالتوازي مع الاختبارات التي من... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T04:40+0000
2021-12-14T04:40+0000
رصد عسكري
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تم توقيع العقد بين شركة "مروحيات روسيا" القابضة ووزارة الدفاع لتوريد 30 مروحية من طراز كا-52إمفي معرض آرميا- 2021.وقال المصدر "من المتوقع أن تتلقى المروحية في عام 2022 الرمز O1 ، وهو ما يعني نهاية الاختبارات. أي أن العملية متوازية، وستكون الاختبارات والتسليم في نفس الوقت".وأشار إلى أنه تم الآن تسليم مروحيتين إلى وزارة الدفاع، ويجري اختبارهما.وأضاف المصدر: "الاختبارات تسير بشكل جيد".يتم تطوير مروحية كا-52إم المحدثة بعد استخدام الإصدار الأساسي كا-52أ "أليغاتور" في سوريا. تمت الرحلة الأولى للجهاز النموذجي في أغسطس/أب 2020. ومن المقرر الانتهاء من اختبارات الحكومة لمروحية الاستطلاع والهجوم الجديدة في عام 2022.تلقت كا-52إم نظام رؤية وملاحة جديدًا، ورادارًا مع مجموعة هوائي مرحلي نشط، ومعدات هبوط معززة، وأسلحة أكثر، بما في ذلك صواريخ "أتاكا" (مدى 4-6 كم) ، و"فيخر" (8 كم) و"فيخر-إم" (10 كم).
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رصد عسكري

الجيش الروسي يحصل على مروحيات جديدة

04:40 GMT 14.12.2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABنموذج لمروحية كا 52 الهجومية الروسية في إيديكس 2021
نموذج لمروحية كا 52 الهجومية الروسية في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
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قال مصدر في المجمع الصناعي العسكري لوكالة "سبوتنيك" إن عمليات تسليم المروحيات القتالية الأخيرة من طراز كا-52إم إلى القوات ستجري بالتوازي مع الاختبارات التي من المقرر أن تكتمل في عام 2022.
تم توقيع العقد بين شركة "مروحيات روسيا" القابضة ووزارة الدفاع لتوريد 30 مروحية من طراز كا-52إمفي معرض آرميا- 2021.
وقال المصدر "من المتوقع أن تتلقى المروحية في عام 2022 الرمز O1 ، وهو ما يعني نهاية الاختبارات. أي أن العملية متوازية، وستكون الاختبارات والتسليم في نفس الوقت".
وأشار إلى أنه تم الآن تسليم مروحيتين إلى وزارة الدفاع، ويجري اختبارهما.
وأضاف المصدر: "الاختبارات تسير بشكل جيد".
يتم تطوير مروحية كا-52إم المحدثة بعد استخدام الإصدار الأساسي كا-52أ "أليغاتور" في سوريا. تمت الرحلة الأولى للجهاز النموذجي في أغسطس/أب 2020. ومن المقرر الانتهاء من اختبارات الحكومة لمروحية الاستطلاع والهجوم الجديدة في عام 2022.
تلقت كا-52إم نظام رؤية وملاحة جديدًا، ورادارًا مع مجموعة هوائي مرحلي نشط، ومعدات هبوط معززة، وأسلحة أكثر، بما في ذلك صواريخ "أتاكا" (مدى 4-6 كم) ، و"فيخر" (8 كم) و"فيخر-إم" (10 كم).
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