تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211214/الجيش-الكويتي-يستلم-أول-دفعة-من-مقاتلات-يوروفايتر-تايفون-صور-1053941722.html
الجيش الكويتي يستلم أول دفعة من مقاتلات "يوروفايتر تايفون"... صور
الجيش الكويتي يستلم أول دفعة من مقاتلات "يوروفايتر تايفون"... صور
أعلن الجيش الكويتي، اليوم الثلاثاء، عن وصول أول دفعة من مقاتلات يوروفايتر "تايفون" إلى قاعدة "علي السالم" الجوية التابعة للقوة الجوية الكويتية. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T18:31+0000
2021-12-14T18:33+0000
رصد عسكري
أخبار الكويت اليوم
الجيش الكويتي
يوروفايتر تايفون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101557/79/1015577938_0:76:1000:639_1920x0_80_0_0_0e350a5a944f2d5af0b023e0cb364abd.jpg
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، وصلت طائرتان من أصل 28 طائرة تم البدء في تسليمها للقوة الجوية ضمن مشروع استراتيجي شامل يمثل نقلة نوعية في جاهزية القوة الجوية الكويتية القتالية.وتستخدم العديد من الدول مقاتلات يوروفايتر "تايفون"، التي شاركت في تطويرها عدة دول أوروبية أبرزها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.وتعد السعودية من الدول الخليجية التي تستخدم مقاتلات "تايفون"، التي بدأ إنتاجها منذ بداية القرن الحالي.وتصنف "تايفون" ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام ويصل مداها إلى 2900 كم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101557/79/1015577938_24:0:977:715_1920x0_80_0_0_3ae2cceef5494c88372fee32670f11d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار الكويت اليوم, الجيش الكويتي, يوروفايتر تايفون

الجيش الكويتي يستلم أول دفعة من مقاتلات "يوروفايتر تايفون"... صور

18:31 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 18:33 GMT 14.12.2021)
© Sputnikيوروفايتر "تايفون"
يوروفايتر تايفون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن الجيش الكويتي، اليوم الثلاثاء، عن وصول أول دفعة من مقاتلات يوروفايتر "تايفون" إلى قاعدة "علي السالم" الجوية التابعة للقوة الجوية الكويتية.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، وصلت طائرتان من أصل 28 طائرة تم البدء في تسليمها للقوة الجوية ضمن مشروع استراتيجي شامل يمثل نقلة نوعية في جاهزية القوة الجوية الكويتية القتالية.
وأضافت الوكالة أن المقاتلتين من طراز "تايفون ترانش 3" الأحدث بين نظيراتها، والتي تعتبر من أحدث المقاتلات متعددة الأدوار وتتميز بقدرات حربية إلكترونية وقدرة إستجابة عالية السرعة وتسليح صاروخي متطور.
وتستخدم العديد من الدول مقاتلات يوروفايتر "تايفون"، التي شاركت في تطويرها عدة دول أوروبية أبرزها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.
وتعد السعودية من الدول الخليجية التي تستخدم مقاتلات "تايفون"، التي بدأ إنتاجها منذ بداية القرن الحالي.
وتصنف "تايفون" ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام ويصل مداها إلى 2900 كم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:39 GMTالدوما الروسي ينتقد تصريحات مثيرة "للتوتر" من جانب أمين عام "الناتو"
19:35 GMTالصحة العالمية: انخفاض طفيف في فاعلية اللقاحات
19:14 GMTنائب وزير الدفاع الروسي يجتمع بوفد من أفريقيا الوسطى ويبحث معه القضايا الأمنية
19:02 GMTوزير الخارجية السعودي: يدنا ممدودة لإيران ونأمل أن يكون لها رد فعل إيجابي... فيديو
18:57 GMTالإمارات تخطر أمريكا رسميا بتعليق صفقة عسكرية قيمتها 23 مليار دولار
18:45 GMTإسرائيل تجري مناورات عسكرية في مدينة حيفا
18:42 GMTما هي أعلى 10 ميزانيات دفاع في العالم بعد قرار السعودية خفض إنفاقها العسكري؟
18:38 GMTحمدوك يكشف سبب تأخر تشكيل الحكومة السودانية
18:31 GMTالجيش الكويتي يستلم أول دفعة من مقاتلات "يوروفايتر تايفون"... صور
18:21 GMTسوريا تقر موازنتها العامة للعام المقبل 13 تريليونا و325 مليار ليرة سورية
18:12 GMTقمة الرياض: أي اعتداء على دولة خليجية هو هجوم على كل بلدان المنطقة
17:57 GMTالجزائر تمنح تونس قرضا قيمته 300 مليون دولار
17:54 GMTتوقيف 11 شخصا بتهمة الاعتداء على مسجد في ألمانيا
17:46 GMTالقمة الخليجية... ملك البحرين يؤكد ضرورة الالتزام ببنود إعلان العلا
17:37 GMTصحيفة: إدارة جالاتا سراي غير راضية عن مستوى مصطفى محمد وتبحث عن مهاجم
17:27 GMTإخلاء 40 محطة مترو في أثينا بعد تحذير مجهول من وجود متفجرات
17:24 GMTهيئة الأرصاد المصرية تكشف حقيقة انتشار غاز سام في الأجواء
17:21 GMTميدفيديف: أمريكا انتهازية ولا تمتلك درعا ضد الدول النووية
17:17 GMTلجنة العفو الكويتية تدرس استئناف اجتماعاتها
17:10 GMTقائد البحرية الإيرانية: سلطنة عمان استقبلت سفننا العسكرية في ميناء صلالة وسط ظروف كورونا