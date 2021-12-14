الجيش الكويتي يستلم أول دفعة من مقاتلات "يوروفايتر تايفون"... صور

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، وصلت طائرتان من أصل 28 طائرة تم البدء في تسليمها للقوة الجوية ضمن مشروع استراتيجي شامل يمثل نقلة نوعية في جاهزية القوة الجوية الكويتية القتالية.وتستخدم العديد من الدول مقاتلات يوروفايتر "تايفون"، التي شاركت في تطويرها عدة دول أوروبية أبرزها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.وتعد السعودية من الدول الخليجية التي تستخدم مقاتلات "تايفون"، التي بدأ إنتاجها منذ بداية القرن الحالي.وتصنف "تايفون" ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام ويصل مداها إلى 2900 كم.
أعلن الجيش الكويتي، اليوم الثلاثاء، عن وصول أول دفعة من مقاتلات يوروفايتر "تايفون" إلى قاعدة "علي السالم" الجوية التابعة للقوة الجوية الكويتية.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، وصلت طائرتان من أصل 28 طائرة تم البدء في تسليمها للقوة الجوية ضمن مشروع استراتيجي شامل يمثل نقلة نوعية في جاهزية القوة الجوية الكويتية القتالية.
برعاية وحضور سعادة رئيس الأركان العامة للجيش و سعادة وكيل وزارة الدفاع بالندب و سعادة السفير الإيطالي لدى البلاد ، اقيم مساء اليوم حفل استقبال وصول الدفعة الأولى من طائرات اليوروفايتر تايفون إلى أرض الوطن.