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https://arabic.sputniknews.com/20211214/الدفاع-التركية-تحييد-3-إرهابيين-شمالي-سوريا-1053916814.html
الدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين شمالي سوريا
الدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين شمالي سوريا
قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، إن قواتها تمكنت من تحييد 3 عناصر إرهابية شمالي سوريا. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T10:03+0000
2021-12-14T10:03+0000
تركيا
وحدات حماية الشعب
حزب العمال الكردستاني
سوريا
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وأشارت الوزراة في بيان نقلته وكالة الأناضول الرسمية إلى أن "الجيش التركي يواصل مكافحة الإرهاب بعزيمة وإصرار".وأوضحت أنه تم "تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك" (وحدات حماية الشعب) الذراع السوري لـ "بي كا كا"(حزب العمال الكردستاني)، في منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا أثناء محاولتهم التسلل إلى المنطقة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها".وتقول تركيا إن "وحدات حماية الشعب" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا هي امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض صراعا مسلحا ضد تركيا، وتصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.وكان الجيش التركي قد أطلق في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا.وتقول أنقرة إن العملية جاءت لـ "تطهير المنطقة من إرهابيي "بي كا كا/ي ب ك" و"داعش" (المحظور في روسيا)، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم".
https://arabic.sputniknews.com/20201227/أنقرة-تعلن-مقتل-15-مسلحا-كرديا-في-شمال-شرقي-سوريا-فيديو-1047639203.html
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تركيا, وحدات حماية الشعب, حزب العمال الكردستاني, سوريا

الدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين شمالي سوريا

10:03 GMT 14.12.2021
© REUTERS / HUSEYIN ALDEMIRقوات الجيش التركي يعودون من بلدة تل أبيض، الحدود السورية التركية، سوريا، تركيا 21 أكتوبر 2019
قوات الجيش التركي يعودون من بلدة تل أبيض، الحدود السورية التركية، سوريا، تركيا 21 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / HUSEYIN ALDEMIR
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قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، إن قواتها تمكنت من تحييد 3 عناصر إرهابية شمالي سوريا.
وأشارت الوزراة في بيان نقلته وكالة الأناضول الرسمية إلى أن "الجيش التركي يواصل مكافحة الإرهاب بعزيمة وإصرار".
وأوضحت أنه تم "تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك" (وحدات حماية الشعب) الذراع السوري لـ "بي كا كا"(حزب العمال الكردستاني)، في منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا أثناء محاولتهم التسلل إلى المنطقة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها".
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وتقول تركيا إن "وحدات حماية الشعب" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا هي امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض صراعا مسلحا ضد تركيا، وتصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
وكان الجيش التركي قد أطلق في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا.
وتقول أنقرة إن العملية جاءت لـ "تطهير المنطقة من إرهابيي "بي كا كا/ي ب ك" و"داعش" (المحظور في روسيا)، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم".
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