الدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين شمالي سوريا

وأشارت الوزراة في بيان نقلته وكالة الأناضول الرسمية إلى أن "الجيش التركي يواصل مكافحة الإرهاب بعزيمة وإصرار".وأوضحت أنه تم "تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك" (وحدات حماية الشعب) الذراع السوري لـ "بي كا كا"(حزب العمال الكردستاني)، في منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا أثناء محاولتهم التسلل إلى المنطقة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها".وتقول تركيا إن "وحدات حماية الشعب" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا هي امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض صراعا مسلحا ضد تركيا، وتصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.وكان الجيش التركي قد أطلق في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا.وتقول أنقرة إن العملية جاءت لـ "تطهير المنطقة من إرهابيي "بي كا كا/ي ب ك" و"داعش" (المحظور في روسيا)، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم".
قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، إن قواتها تمكنت من تحييد 3 عناصر إرهابية شمالي سوريا.
وأشارت الوزراة في بيان نقلته وكالة الأناضول الرسمية إلى أن "الجيش التركي يواصل مكافحة الإرهاب بعزيمة وإصرار".
وأوضحت أنه تم "تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك" (وحدات حماية الشعب) الذراع السوري لـ "بي كا كا"(حزب العمال الكردستاني)، في منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا أثناء محاولتهم التسلل إلى المنطقة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها".