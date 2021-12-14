https://arabic.sputniknews.com/20211214/الرئيس-التونسي-يعلن-إجراء-استفتاء-دستوري-لقاء-بين-مجموعة-من-الخبراء-الأمنيين-من-السعودية-وإيران-1053938799.html
الرئيس التونسي يعلن إجراء استفتاء دستوري... لقاء بين مجموعة من الخبراء الأمنيين من السعودية وإيران
الرئيس التونسي يعلن إجراء استفتاء دستوري... لقاء بين مجموعة من الخبراء الأمنيين من السعودية وإيران
الرئيس التونسي يعلن إجراء استفتاء دستوري وانتخابات العام القادم؛ لقاء بين مجموعة من الأكاديميين والخبراء الأمنيين من السعودية وإيران ينتهي بتوصيات للحكومتين؛... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T16:40+0000
2021-12-14T16:40+0000
2021-12-14T16:50+0000
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الرئيس التونسي يعلن عن إجراء استفتاء دستوري وانتخابات ، لقاء بين مجموعة من الخبراء الأمنيين من السعودية وإيران
الرئيس التونسي يعلن عن إجراء استفتاء دستوري وانتخابات ، لقاء بين مجموعة من الخبراء الأمنيين من السعودية وإيران
الرئيس التونسي يعلن إجراء استفتاء دستوري وانتخابات العام القادمقال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو/ تموز المقبل، بعد عام من بسط سيطرته على سلطات واسعة في تحركات وصفها خصومه بالانقلاب، وإن الانتخابات التشريعية ستُجرى في نهاية عام 2022.وأضاف سعيد، الذي أعلن الجدول الزمني للتغييرات السياسية المقترحة في خطاب أذاعه التلفزيون، أن الاستفتاء سيُجرى في 25 يوليو بعد مشاورات عامة عبر الإنترنت ستبدأ في يناير/كانون الثاني.وخلال خطابه اليوم، قال سعيد إن عمل البرلمان سيظل معلقا إلى أن ينتخب التونسيون برلمانا جديدا يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو ذكرى الثورة، مضيفا أنه سيشكل لجنة خبراء لصياغة دستور جديد يكون جاهزا بحلول يونيو/حزيران قبل الاستفتاء.وأكد المحلل أن "لجنة صياغة الدستور ينظر إليها في تونس حتى الآن على أنها لجنة قانونية وليست سياسية، يختص من فيها بالمسائل القانونية، لكنها مفتوحة على دعمها وتغذيتها بطاقات من مجالات أكاديمية من مختلف الاتجاهات، وتتمثل مهمتها في اقتراح التعديلات المطلوبة على الدستور، وعلى القانون الانتخابي، والإصغاء إلى الاستشارة الشعبية لتكثيف النقاشات بشأن الدستور وتقديم حوصلة حولها".لقاء بين مجموعة من الأكاديميين والخبراء الأمنيين من السعودية وإيران ينتهي بتوصيات للحكومتينقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، والمقدمة من قبل رئيس تحالف الفتح،هادي العامري، إلى يوم الأربعاء 22 ديسمبر الحالي".وتنظر المحكمة الاتحادية العليا في العراق؛ وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، في شكاوى طعون قدمتها قوى سياسية مُنيت بالهزيمة فشككت في نتائج انتخابات البرلمان التي جرت في أكتوبر الماضي.ومن أبرز القوى المعترضة على نتائج الانتخابات؛ "تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري،الذي دعا إلى إلغاء النتائج.ويرجح متابعون أن ترد المحكمة الاتحادية العليا في العراق هذه الدعوى، وهو ما يعني إغلاق الطريق أمام القوى التي خسرت انتخابات أكتوبر الماضي لأي محاولة جديدة للتشكيك في نتائج الانتخابات .واستبعد الكاتب أن يكون الأردن يلعب دور وساطة بين البلدين مشيرا إلى أن "الأردن يقف طرفا إلى جانب السعودية في الصراعات الإقليمية لذلك من المستبعد أن يلعب دور وساطة حيث يتعين أن يكون الوسيط محايدا"المحكمة الاتحادية العليا في العراق تؤجل المرافعة في الدعوى المقامة بشأن إلغاء نتائج الانتخاباتبعد سلسلة من المفاوضات المباشرة بين طهران والرياض في العراق هذا العام، التقى خبراء أمنيون سعوديون وإيرانيون في العاصمة الأردنية عمّان وبحثوا إجراءات بناء الثقة بين القوتين الإقليميين. وبدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة هذا العام وعقدت ثلاث دورات في العراق. وسبق أن جمعت لقاءات بين أكاديميين من البلدين.وقالت مصادر مطلعة أن اللقاء أسفر عن عدة توصيات تتعلق بعودة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، أبرزها الملفات الأمنية، ولم تكن الاجتماعات رسمية، وإنما لقاءاً مغلقاً بين عدد من الأكاديميين والمختصين الأمنيين،بهدف بحث بعودة العلاقات الثنائية.وأضافت المصادر، أنّ الاجتماعات عقدت على مدار 4 أيام،وحضرها 12 شخصية سعودية وإيرانية .وأوضح الشمري أن "الاطار التنسيقي الشيعي يعمد إلى الدفع بالطعون وبأدلة قد لاتكون مطابقة، بهدف وقف المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية " مؤكدا أن "هناك انقسام بين القوى الشيعية بشأن الموقف من قرارات المحكمة حيث يرفض البعض لكن هناك جزء يرغب في القبول بالنتائج لترميم الصورة سياسيا".للمزيد يمكن متابعة عالم سبوتنيك
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الرئيس التونسي يعلن إجراء استفتاء دستوري... لقاء بين مجموعة من الخبراء الأمنيين من السعودية وإيران
16:40 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 16:50 GMT 14.12.2021)
الرئيس التونسي يعلن إجراء استفتاء دستوري وانتخابات العام القادم؛ لقاء بين مجموعة من الأكاديميين والخبراء الأمنيين من السعودية وإيران ينتهي بتوصيات للحكومتين؛ المحكمة الاتحادية العليا في العراق تؤجل المرافعة في الدعوى المقامة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات.
الرئيس التونسي يعلن إجراء استفتاء دستوري وانتخابات العام القادم
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو/ تموز المقبل، بعد عام من بسط سيطرته على سلطات واسعة في تحركات وصفها خصومه بالانقلاب، وإن الانتخابات التشريعية ستُجرى في نهاية عام 2022.
وأضاف سعيد، الذي أعلن الجدول الزمني للتغييرات السياسية المقترحة في خطاب أذاعه التلفزيون، أن الاستفتاء سيُجرى في 25 يوليو بعد مشاورات عامة عبر الإنترنت ستبدأ في يناير/كانون الثاني.
وخلال خطابه اليوم، قال سعيد إن عمل البرلمان سيظل معلقا إلى أن ينتخب التونسيون برلمانا جديدا يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو ذكرى الثورة، مضيفا أنه سيشكل لجنة خبراء لصياغة دستور جديد يكون جاهزا بحلول يونيو/حزيران قبل الاستفتاء.
في حديثه لـ"سبوتنيك" قال المحلل السياسي فريد العليبي إن "أغلب مكونات الشعب التونسي وراء سعيد فيما اتخذه من قرارات باعتبار أنها تعيد الاعتبار للانتفاضة الشعبية، وخارطة الطريق تستجيب للطموحات الشعبية من حيث توفير قدر من الاستقرار السياسي الذي من شأنه حل المعضلة الاقتصادية، والرئيس يريد من هذه القرارات أن تكون القاطرة التي ترسي تونس إلى بر الأمان".
وأكد المحلل أن "لجنة صياغة الدستور ينظر إليها في تونس
حتى الآن على أنها لجنة قانونية وليست سياسية، يختص من فيها بالمسائل القانونية، لكنها مفتوحة على دعمها وتغذيتها بطاقات من مجالات أكاديمية من مختلف الاتجاهات، وتتمثل مهمتها في اقتراح التعديلات المطلوبة على الدستور، وعلى القانون الانتخابي، والإصغاء إلى الاستشارة الشعبية لتكثيف النقاشات بشأن الدستور وتقديم حوصلة حولها".
وأوضح العليبي أن هناك مشروعان أسياسيان يتصارعان في تونس أحدهم يتمثل في انتفاضة ديسمبر الشعبية، ويؤيد قرارات الرئيس، والآخر يتمثل في تيار الإسلام السياسي وحلفائها الليبراليين، وهو تيار يحاول بقوة استعادة مواقعه، وبينما يميل الشارع إلى الرئيس وقراراته، تقف بعض القوى الدولية والإعلامية والمالية مع الخط المقابل .
لقاء بين مجموعة من الأكاديميين والخبراء الأمنيين من السعودية وإيران ينتهي بتوصيات للحكومتين
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، والمقدمة من قبل رئيس تحالف الفتح،هادي العامري، إلى يوم الأربعاء 22 ديسمبر الحالي".
وتنظر المحكمة الاتحادية العليا في العراق؛ وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، في شكاوى طعون قدمتها قوى سياسية مُنيت بالهزيمة فشككت في نتائج انتخابات البرلمان التي جرت في أكتوبر الماضي.
ومن أبرز القوى المعترضة على نتائج الانتخابات؛ "تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري،الذي دعا إلى إلغاء النتائج.
ويرجح متابعون أن ترد المحكمة الاتحادية العليا في العراق هذه الدعوى، وهو ما يعني إغلاق الطريق أمام القوى التي خسرت انتخابات أكتوبر الماضي لأي محاولة جديدة للتشكيك في نتائج الانتخابات .
في حديثه لـ"سبوتنيك" قال المحلل السياسي عماد أبشناس إن "لقاء مجموعة الأكاديميين والخبراء الأمنيين جاء على هامش مؤتمر في الأردن شارك فيه خبراء وأكاديميون من إيران والسعودية ودول أخرى، ومن المعتاد أن يلتقي الخبراء على هامش هذه التجمعات، ويناقشون أمورا، ولايجب تضخيم هذا الأمر" مشيرا إلى أن "كل الجهود التي تبذل للتقارب بين البلدين مرحب بها، لكن لا يمكن مقارنة أهمية اللقاءات الرسمية بين المسؤولين مع لقاءات الخبراء في المؤتمرات، كما أن الحكومة الإيرانية لم تفوض أحد بإجراء مباحثات في هذا المؤتمر"
واستبعد الكاتب أن يكون الأردن يلعب دور وساطة بين البلدين مشيرا إلى أن "الأردن يقف طرفا إلى جانب السعودية في الصراعات الإقليمية لذلك من المستبعد أن يلعب دور وساطة حيث يتعين أن يكون الوسيط محايدا"
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تؤجل المرافعة في الدعوى المقامة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات
بعد سلسلة من المفاوضات المباشرة بين طهران والرياض في العراق هذا العام، التقى خبراء أمنيون سعوديون وإيرانيون في العاصمة الأردنية عمّان وبحثوا إجراءات بناء الثقة بين القوتين الإقليميين. وبدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة هذا العام وعقدت ثلاث دورات في العراق. وسبق أن جمعت لقاءات بين أكاديميين من البلدين.
وقالت مصادر مطلعة أن اللقاء أسفر عن عدة توصيات تتعلق بعودة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، أبرزها الملفات الأمنية، ولم تكن الاجتماعات رسمية، وإنما لقاءاً مغلقاً بين عدد من الأكاديميين والمختصين الأمنيين،بهدف بحث بعودة العلاقات الثنائية.وأضافت المصادر، أنّ الاجتماعات عقدت على مدار 4 أيام،وحضرها 12 شخصية سعودية وإيرانية .
وقال رئيس مركز التفكير السياسي العراقي إحسان الشمري إن "المحكمة العليا لاتملك دستوريا اختصاصا بإلغاء نتائج الانتخابات لكنها معنية بموجب الدستور بالنظر في الشكاوى بشأن طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تكون محط خلاف بين هيئات الدولة، ولا أتصور أنها ستمضي باتجاه إلغاء النتائج" مشيرا إلى أن "قضية التأجيل مرتبطة بسياق قانوني خاص بإجراءات تقديم الطعون من قبل الإطار التنسيقي الشيعي، حيث لا يمكن للمحكمة أن ترد إلا بعد أن تدرس طبيعة المخالفات والطعون التي تقدم بها الإطار التنسيقي الشيعي، لتتخذ بعدها قرارها بشأن المصادقة وهذا ضمن اختصاصها".
وأوضح الشمري أن "الاطار التنسيقي الشيعي يعمد إلى الدفع بالطعون وبأدلة قد لاتكون مطابقة، بهدف وقف المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية " مؤكدا أن "هناك انقسام بين القوى الشيعية بشأن الموقف من قرارات المحكمة حيث يرفض البعض لكن هناك جزء يرغب في القبول بالنتائج لترميم الصورة سياسيا".
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