https://arabic.sputniknews.com/20211214/الرئيس-التونسي-يعلن-إجراء-استفتاء-دستوري-لقاء-بين-مجموعة-من-الخبراء-الأمنيين-من-السعودية-وإيران-1053938799.html

الرئيس التونسي يعلن إجراء استفتاء دستوري... لقاء بين مجموعة من الخبراء الأمنيين من السعودية وإيران

الرئيس التونسي يعلن إجراء استفتاء دستوري... لقاء بين مجموعة من الخبراء الأمنيين من السعودية وإيران

الرئيس التونسي يعلن إجراء استفتاء دستوري وانتخابات العام القادم؛ لقاء بين مجموعة من الأكاديميين والخبراء الأمنيين من السعودية وإيران ينتهي بتوصيات للحكومتين؛... 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T16:40+0000

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راديو

عالم سبوتنيك

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الرئيس التونسي يعلن عن إجراء استفتاء دستوري وانتخابات ، لقاء بين مجموعة من الخبراء الأمنيين من السعودية وإيران الرئيس التونسي يعلن عن إجراء استفتاء دستوري وانتخابات ، لقاء بين مجموعة من الخبراء الأمنيين من السعودية وإيران

الرئيس التونسي يعلن إجراء استفتاء دستوري وانتخابات العام القادمقال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو/ تموز المقبل، بعد عام من بسط سيطرته على سلطات واسعة في تحركات وصفها خصومه بالانقلاب، وإن الانتخابات التشريعية ستُجرى في نهاية عام 2022.وأضاف سعيد، الذي أعلن الجدول الزمني للتغييرات السياسية المقترحة في خطاب أذاعه التلفزيون، أن الاستفتاء سيُجرى في 25 يوليو بعد مشاورات عامة عبر الإنترنت ستبدأ في يناير/كانون الثاني.وخلال خطابه اليوم، قال سعيد إن عمل البرلمان سيظل معلقا إلى أن ينتخب التونسيون برلمانا جديدا يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو ذكرى الثورة، مضيفا أنه سيشكل لجنة خبراء لصياغة دستور جديد يكون جاهزا بحلول يونيو/حزيران قبل الاستفتاء.وأكد المحلل أن "لجنة صياغة الدستور ينظر إليها في تونس حتى الآن على أنها لجنة قانونية وليست سياسية، يختص من فيها بالمسائل القانونية، لكنها مفتوحة على دعمها وتغذيتها بطاقات من مجالات أكاديمية من مختلف الاتجاهات، وتتمثل مهمتها في اقتراح التعديلات المطلوبة على الدستور، وعلى القانون الانتخابي، والإصغاء إلى الاستشارة الشعبية لتكثيف النقاشات بشأن الدستور وتقديم حوصلة حولها".لقاء بين مجموعة من الأكاديميين والخبراء الأمنيين من السعودية وإيران ينتهي بتوصيات للحكومتينقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، والمقدمة من قبل رئيس تحالف الفتح،هادي العامري، إلى يوم الأربعاء 22 ديسمبر الحالي".وتنظر المحكمة الاتحادية العليا في العراق؛ وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، في شكاوى طعون قدمتها قوى سياسية مُنيت بالهزيمة فشككت في نتائج انتخابات البرلمان التي جرت في أكتوبر الماضي.ومن أبرز القوى المعترضة على نتائج الانتخابات؛ "تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري،الذي دعا إلى إلغاء النتائج.ويرجح متابعون أن ترد المحكمة الاتحادية العليا في العراق هذه الدعوى، وهو ما يعني إغلاق الطريق أمام القوى التي خسرت انتخابات أكتوبر الماضي لأي محاولة جديدة للتشكيك في نتائج الانتخابات .واستبعد الكاتب أن يكون الأردن يلعب دور وساطة بين البلدين مشيرا إلى أن "الأردن يقف طرفا إلى جانب السعودية في الصراعات الإقليمية لذلك من المستبعد أن يلعب دور وساطة حيث يتعين أن يكون الوسيط محايدا"المحكمة الاتحادية العليا في العراق تؤجل المرافعة في الدعوى المقامة بشأن إلغاء نتائج الانتخاباتبعد سلسلة من المفاوضات المباشرة بين طهران والرياض في العراق هذا العام، التقى خبراء أمنيون سعوديون وإيرانيون في العاصمة الأردنية عمّان وبحثوا إجراءات بناء الثقة بين القوتين الإقليميين. وبدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة هذا العام وعقدت ثلاث دورات في العراق. وسبق أن جمعت لقاءات بين أكاديميين من البلدين.وقالت مصادر مطلعة أن اللقاء أسفر عن عدة توصيات تتعلق بعودة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، أبرزها الملفات الأمنية، ولم تكن الاجتماعات رسمية، وإنما لقاءاً مغلقاً بين عدد من الأكاديميين والمختصين الأمنيين،بهدف بحث بعودة العلاقات الثنائية.وأضافت المصادر، أنّ الاجتماعات عقدت على مدار 4 أيام،وحضرها 12 شخصية سعودية وإيرانية .وأوضح الشمري أن "الاطار التنسيقي الشيعي يعمد إلى الدفع بالطعون وبأدلة قد لاتكون مطابقة، بهدف وقف المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية " مؤكدا أن "هناك انقسام بين القوى الشيعية بشأن الموقف من قرارات المحكمة حيث يرفض البعض لكن هناك جزء يرغب في القبول بالنتائج لترميم الصورة سياسيا".للمزيد يمكن متابعة عالم سبوتنيك

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