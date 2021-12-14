الرئيس اللبناني يتحدث عن ضرورة دعوة الحكومة للانعقاد "حتى لو تمت مقاطعتها"

وحسب تصريحات نقلها موقع "النشرة" اللبناني، قال عون: "يجب الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمت مقاطعتها"، لافتا إلى أن لبنان بات "أمام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء، فلمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية أم القضائية؟".تصريحات عون جاءت خلال استقباله وفدا من نقابة المحررين اللبنانيين، اليوم الثلاثاء، في قصر الرئاسة.وعن الخلاف حول ملف التدقيق الجنائي، أكد عون على مطالبته بهذا التدقيق "منذ سنة ونصف، لمعرفة مسار المال العام، من سرقه أو أهدره أو من أخطأ بشكل فظيع في إدارته"، حسب تعبيره.وبخصوص ملف الانتخابات، أكد عون أنها "ستحصل"، مؤكدا أن كل ما فعله هو تغيير تاريخها، وقال: "الأمر الذي غيّرته هو تاريخ إجرائها من 27 مارس/ آذار، إلى 8 أو 15 مايو/ أيار، ونحن سنتفق على ذلك".
شدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون على ضرورة دعوة الحكومة للانعقاد، حيث لا يمكن إبقاؤها معطلة.
وحسب تصريحات نقلها موقع "النشرة" اللبناني، قال عون: "يجب الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمت مقاطعتها"، لافتا إلى أن لبنان بات "أمام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء، فلمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية أم القضائية؟".