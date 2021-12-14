السعودية... أمير عسير يكشف أسباب حرائق الغابات.. فيديو

وأجرى برنامج "في الصورة" الذي يذاع على قناة "روتانا خليجية"، اليوم الثلاثاء، لقاء مع الأمير تركي بن طلال، أكد من خلاله أن الأفارقة المتسللين أحد الأسباب وراء حرائق غابات منطقة عسير، وبأن هناك أسباب أخرى، موضحا أنه سيتم العمل على دراستها وتلافيها للحد من اندلاع الحرائق، حاليا.ومن بين الأسباب الأخرى لتلك الحرائق، من يقومون بإشعال النار في البرية، أو من يقومون بحرق أشياء خاصة بهم، إضافة إلى العوامل الجوية الطبيعية أيضا، حيث أكد الأمير تركي بن طلال أنه يتم دراسة موضوع حرائق غابات عسير، في الوقت الراهن، بدعوى الحد من هذه الظاهرة مستقبلا بتلافي أسبابها.
كشف أمير منطقة عسير السعودية، الأمير تركي بن طلال، اليوم الثلاثاء، عن أسباب حرائق الغابات في المنطقة.
وأجرى برنامج "في الصورة" الذي يذاع على قناة "روتانا خليجية"، اليوم الثلاثاء، لقاء مع الأمير تركي بن طلال، أكد من خلاله أن الأفارقة المتسللين أحد الأسباب وراء حرائق غابات منطقة عسير، وبأن هناك أسباب أخرى، موضحا أنه سيتم العمل على دراستها وتلافيها للحد من اندلاع الحرائق، حاليا.
ومن بين الأسباب الأخرى لتلك الحرائق، من يقومون بإشعال النار في البرية، أو من يقومون بحرق أشياء خاصة بهم، إضافة إلى العوامل الجوية الطبيعية أيضا، حيث أكد الأمير تركي بن طلال أنه يتم دراسة موضوع حرائق غابات عسير، في الوقت الراهن، بدعوى الحد من هذه الظاهرة مستقبلا بتلافي أسبابها.